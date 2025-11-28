ETV Bharat / technology

সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ চীনৰ; সীমান্তত নিয়োজিত কৰিব মানৱৰূপী ৰবট

চীনৰ ইউবিটেক ৰবটিক্সক ঔদ্যোগিক গ্ৰেডৰ মানৱৰূপী ৰবট স্থাপনৰ বাবে 264 মিলিয়ন ইউয়ান (প্ৰায় 3,30,71,69,150 ) চুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে ।

humanoid-robots-will-do-patrolling-at-vietnam-border-in-china
Walker S2 ৰবট (UBTech)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 2:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: এখন দেশৰ সীমান্তত সুৰক্ষাৰ বাবে মানুহ নিয়োজিত হোৱাটো সাধাৰণ কথা ৷ কিন্তু এতিয়া চুবুৰীয়া চীন দেশত সীমান্ত সুৰক্ষাৰ বাবে ৰবট দায়বদ্ধ হ’ব । এই কাম কৰিবলৈ ওলাইছে চীনে । চীনৰ ইউবিটেক ৰবটিক্সে শেহতীয়াকৈ 264 মিলিয়ন ইউয়ান (প্ৰায় 3,30,71,69,150 ) মূল্যৰ চুক্তি লাভ কৰিছে ঔদ্যোগিক গ্ৰেডৰ হিউমেন’ইড ৰবট নিয়োগ কৰাৰ বাবে, যিবোৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু গুৱাংছি সীমান্তত নিয়োগ কৰা হ’ব । এই পদক্ষেপে দেশত ৰাজহুৱা স্থান আৰু ঔদ্যোগিক প্ৰয়োগত ৰবটিক্সক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এক বৃহৎ প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

ভিয়েটনামৰ সীমান্তৱৰ্তী উপকূলীয় চহৰ ফাংচেংগাঙত থকা মানৱৰূপী ৰবট কেন্দ্ৰৰ সৈতে এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় । নিৰাপত্তাৰ উদ্দেশ্যে জুলাই মাহত মুকলি কৰা ইউবিটেকৰ Walker S2 স্থাপন কৰা হ’ব । কোৱা হয় যে ই বিশ্বৰ প্ৰথমটো মানৱৰূপী ৰবট যিয়ে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নিজৰ বেটাৰী সলনি কৰিব পাৰে ।

সীমান্তত সম্পন্ন কৰা হ’ব যাৱতীয় কামবোৰ

প্ৰতিবেদন অনুসৰি, পাইলট প্ৰগ্ৰেমত ৱাকাৰ S2 ক সীমান্ত চেকপইণ্টত যাত্ৰীসকলক পথ প্ৰদৰ্শন, কাম পৰিচালনা, টহলদাৰী কৰ্তব্যত সহায়, সামগ্ৰী পৰিচালনা আৰু বাণিজ্যিক সেৱাত সহায় কৰিবলৈ নিয়োগ কৰা হ’ব । প্ৰব্ৰজন সম্পৰ্কীয় কামৰ উপৰিও এই ৰবটসমূহ তীখা, তাম আৰু এলুমিনিয়াম নিৰ্মাণ স্থানত পৰিদৰ্শনৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।

চীনে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (AI) ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে । ৰবটিক্স খণ্ডই যথেষ্ট নীতিগত সমৰ্থন লাভ কৰিছে । দেশৰ বহু সংস্থাই নিয়মীয়া কামত ৰবট অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । বিমানবন্দৰ, চৰকাৰী কাৰ্যালয়, ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠানতো একেধৰণৰ ৰবট নিয়োগ কৰা হৈছে । শেহতীয়াকৈ হাংঝু জিয়াওছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত যাত্ৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ এটা ৰবট নিয়োগ কৰা হৈছে । এইবাৰ টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত হোৱা চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত প্ৰব্ৰজন কৰ্তৃপক্ষই বেইজিঙৰ আইবেন চোৰাংচোৱা সংস্থাই নিৰ্মাণ কৰা বহুভাষিক ৰবট ব্যৱহাৰ কৰিছিল । শ্বেনজেন, চাংহাই, চেংডু আদি চহৰৰ আৰক্ষীয়েও টহল দিয়াৰ বাবে ৰবট ব্যৱহাৰ কৰিছে ।

Walker S2 ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ

Walker s2 স্মাৰ্ট মেনুফেকচাৰিং আৰু লজিষ্টিকছৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । UBTECH ৰ এই ৰবটটো উচ্চ আপটাইম আৰু ডিমাণ্ডিং কামৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । ৰবটটোৰ দৈৰ্ঘ প্ৰায় 1.76 মিটাৰ । ই 52 ডিগ্ৰীত কাম কৰে, বাহুয়ে 11 ডিগ্ৰীত কাম কৰে । ৰবটটোৱে মাটিৰ পৰা 1.8 মিটাৰ পৰ্যন্ত ওপৰলৈ উঠিব পাৰে আৰু এটা বাহুৰে 15 কিলোগ্ৰাম ওজন কঢ়িয়াব পাৰে । ই সহজেই বহি থিয় দিব পাৰে ।

নিজেই সলনি কৰিব পাৰে বেটাৰী

এই ৰবটটোৰ সৈতে এটা স্বয়ংচালিত হট-শ্বেপেবল ডুৱেল বেটাৰী ছিষ্টেম আছে । Walker S2 য়ে ইয়াৰ কম বেটাৰীটো সম্পূৰ্ণ চাৰ্জ কৰা বেটাৰীৰে প্ৰায় 3 মিনিটত সলনি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ই মানুহৰ হস্তক্ষেপ অবিহনে 24 ঘণ্টালৈকে চলিব পাৰে । এই ব্যৱস্থাটো ইউবিটেকৰ ব্ৰেইননেট 2.0 আৰু কো-এজেণ্ট এআই ফ্ৰেমৱৰ্কৰ সৈতে সজ্জিত, যিয়ে কাম আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । ৰবটটোত বিশুদ্ধ আৰজিবি বাইনোকুলাৰ ষ্টেৰিঅ’ ভিজন ছিষ্টেম আছে, যাৰ ফলত ই মানুহৰ দৰেই পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাব পাৰে । ই ঘণ্টাত 7.2 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বেগেৰে যাত্ৰা কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

VIETNAM BORDER SECURITY ROBOTS
AI ROBOTS CHINA BORDER SECURITY
UBTECH WALKER S2 DEPLOYMENT
CHINA HUMANOID ROBOTS BORDER PATROL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.