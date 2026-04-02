নাছাৰ চন্দ্ৰ অভিযান: চাৰি মহাকাশচাৰীৰ সৈতে আৰ্টেমিছ II অভিযান আৰম্ভ নাছাৰ
চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে ১০ দিনীয়া যাত্ৰাত আগবাঢ়িছে আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় ৷ এই অভিযানে ভৱিষ্যতে চন্দ্ৰ অন্বেষণৰ বাবে ব্যৱস্থা পৰীক্ষা কৰি আছে ।
Published : April 2, 2026 at 7:53 AM IST
হায়দৰাবাদ : নাছাই সফলতাৰে আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় অভিযান আৰম্ভ কৰি চাৰিজন মহাকাশচাৰীক চন্দ্ৰ কক্ষপথলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ এই মহাকাশচাৰীকেইজনৰ তিনিজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা ৷ ১৯৭২ চনত এপ’ল’ ১৭ৰ পিছত পৃথিৱীৰ প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহ চন্দ্ৰলৈ এই অভিযান প্ৰথমটো মানৱবাহী অভিযান ৷ বিজ্ঞান আৰু অন্বেষণৰ উদ্দেশ্যে চন্দ্ৰত দীৰ্ঘসময় মানৱ উপস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে নাছাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ ৷
২০২২ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত আৰ্টেমিছ প্ৰথমৰ সফলতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই নতুন অভিযানে ক্ৰুসকলক পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথৰ বাহিৰলৈ লৈ যাব, চন্দ্ৰৰ কাষেৰে উৰণৰ চেষ্টা কৰিব আৰু ‘মুক্ত-প্ৰত্যাৱৰ্তন’ পথ অনুসৰণ কৰিব ৷ এই অভিযান স্পেচ লঞ্চ চিষ্টেম (SLS) ৰকেট আৰু অৰিয়ান মহাকাশযান ব্যৱহাৰ কৰি উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল ৷ ভৱিষ্যতে মানৱ চন্দ্ৰ অন্বেষণ অভিযানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা আৰু হাৰ্ডৱেৰ বৈধ কৰাত এই অভিযানে সহায় কৰিব ৷
দ্বিতীয় আৰ্টেমিছ অভিযানৰ উদ্দেশ্য
আৰ্টেমিছ দ্বিতীয়ই গভীৰ মহাকাশ অভিযানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিস্তৃত সামৰ্থ্য প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু চন্দ্ৰত অৱতৰণৰ ভেটি স্থাপন কৰিব ৷ ইয়াৰ উপৰিও এই অভিযানে মহাকাশচাৰীৰ শৰীৰত মহাকাশৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব ৷ ইয়াৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলে মহাকাশচাৰীসকলৰ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে আৰু পিছত দুয়োটাতে তেজৰ পৰা অৰ্গেন’ইড নামৰ কলাৰ নমুনা তৈয়াৰ কৰিব ৷
দ্বিতীয় আৰ্টেমিছৰ ক্ৰুত কোন কোন আছে ?
আৰ্টেমিছ দ্বিতীয়ৰ দলটোত নাছাৰ মহাকাশচাৰী ৰিড ৱাইজমেন (কমাণ্ডাৰ), ভিক্টৰ গ্লভাৰ (পাইলট) আৰু ক্ৰীষ্টিনা কোচ (মিছন বিশেষজ্ঞ)ৰ লগতে কানাডাৰ মহাকাশচাৰী জেৰেমি হেনচেন (মিছন বিশেষজ্ঞ) আছে ৷
যিহেতু নাছাই এতিয়া মহাকাশচাৰীসকলক মহাকাশলৈ স্মাৰ্টফোন কঢ়িয়াই নিয়াৰ অনুমতি দিছে, সেয়েহে আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় মহাকাশচাৰীসকলে অধিক মুক্তভাৱে ফটো আৰু ভিডিঅ’ ল’ব পাৰিব ৷ পৃথিৱীৰ নাগৰিকে নাছাৰ একচেটিয়া অনলাইন ট্ৰেকিং সঁজুলি আৰ্টেমিছ ৰিয়েল টাইম অৰ্বিট ৱেবছাইট (AROW)ৰ জৰিয়তে বাস্তৱ সময়ত এই অভিযান অনুসৰণ কৰিব পাৰে ৷ এই সঁজুলিটো নাছাৰ ৱেবছাইট (nasa.gov/trackartemis) আৰু মোবাইল এপত উপলব্ধ ৷
দ্বিতীয় আৰ্টেমিছ কেনেকৈ ঘৰলৈ উভতিব ?
মুঠ দহ দিনীয়া এই আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় অভিযানত চন্দ্ৰৰ মহাকৰ্ষণ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি ‘স্লিংশ্বট’ কৌশল সম্পন্ন কৰা হ’ব, যাৰ ফলত মহাকাশচাৰীসকলক চাৰিদিনীয়া যাত্ৰাত পৃথিৱীলৈ উভতি আহিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাব ৷ ই আহি পোৱাৰ লগে লগে সেৱা মডিউলটো ক্ৰু মডিউলৰ পৰা পৃথক হ’ব, য’ত মহাকাশযানখনৰ মূল প্ৰপালচন ব্যৱস্থা আছে ৷
ইয়াৰ পিছত মহাকাশচাৰীসকলে পুনৰ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰি পেৰাচুট ব্যৱহাৰ কৰি নামিব ৷ মহাকাশচাৰীৰ পডটো কেলিফৰ্ণিয়াৰ উপকূলৰ সাগৰত অৱতৰণ কৰিব ৷ দ্বিতীয় আৰ্টেমিছে আগন্তুক আৰ্টেমিছ তৃতীয় মিছনৰ বাবে ষ্টেপিং ষ্টোন হিচাপে কাম কৰিব ৷ এই অভিযানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ ওচৰৰ অঞ্চলটো অন্বেষণ কৰিবলৈ মানুহ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব, ই মানুহ চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ যোৱাৰ প্ৰতীক হ’ব ৷
