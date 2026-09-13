ETV Bharat / technology

এখন ফটো প্ৰস্তুতৰ নামত AI-ক কিমান পানী লাগে ? AI-এ মানুহ হত্যা কৰিব নেকি ?

AI মানুহৰ বাবে আশীৰ্বাদ নে অভিশাপ ? AI-এ কিমান পানীৰ প্ৰয়োজন ? এই সন্দৰ্ভত সুনীল পেগুৰ প্ৰতিবেদন...

AI ENVIRONMENTAL COST
AIয়ে কিমান পানী খায় (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2026 at 9:15 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: এআই(AI)ৰ দ্বাৰা ৮০ৰ দশক বা আদিম যুগৰ ফটো প্ৰস্তুত কৰি আপুনিও আনন্দত আত্মহাৰা হৈছে ৷ বিজ্ঞানে ক'ত কি যে পৰিৱৰ্তন আনিলে, ভাবিলে আঁচৰিত নালাগে নে ? এনে ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই গীতৰ মাজেৰে কোৱা নাছিলে, "বিজ্ঞানে আনিব জোঁৱাৰ, জিলিকাব লুইতৰে পাৰ...৷"

এই বিশ্বায়নৰ যুগত বিজ্ঞানে সৃষ্টি কৰা সম্পদৰ অবিহনে আপুনি মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো ৷ সেয়ে দিনক দিনে বিজ্ঞানে গ্ৰাহ কৰিছে সকলোকে ৷ বৰ্তমান এআইৰ যুগ ৷ যিকোনো সমস্যা সমাধানৰ উপায় মুহূৰ্ততে দিব পাৰে AI-এ ৷

AI ENVIRONMENTAL COST
AIয়ে মানুহ হত্যা কৰিব নেকি ? (AFP)

যোগাত্মক দিশটোৰ লগতে AIৰ এটা বিয়োগাত্মক দিশো আছে ৷ যাৰ বাবে বৰ্তমান কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই মানৱ জাতিলৈ বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে বুলি বিশ্বজুৰি চৰ্চা চলিছে ৷ কিন্তু কেনেকৈ, এই বিষয়ে শেহতীয়া ঘটনা-পৰিঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰু AIৰ বিষয়ে কিছু তথ্যৰ আধাৰত এই প্ৰতিবেদন...

  • ৮০ৰ দশক বা আদিম যুগৰ ফটো প্ৰস্তুত কৰাৰ নামত AI-এ কিমান পানী প্ৰয়োজন জানেনে ?

শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত ট্ৰেণ্ড থকা বিষয়টোৱে হৈছে AIৰ দ্বাৰা নিজকে ৮০ৰ দশক বা আদিম যুগত কেনেকুৱা আছিলো তাৰ ফটো প্ৰস্তুত কৰি সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা ৷ কিন্তু AIৰ দ্বাৰা ফটো প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে নিৰৱে বিপদ আহিছে মানৱ জাতিলৈ ৷

যেনেকৈ আপুনি, মই যিদৰে পানী সেৱন কৰো ঠিক একেদৰে এআই(AI)ও পানী অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে ৷ পানীয়ে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ বুলি কোৱা হৈছিল, কিন্তু এআই যুগত পানীয়ে এআইৰ প্ৰাণ হৈ পৰিছে ৷

সেয়ে চৰ্চা চলিছে বৰ্তমান কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা(Artificial Intelligence)ৰ আগ্ৰাহনে পৃথিৱীৰ ভাৰাসাম্যলৈ আনিছে প্ৰত্যাহ্বান ৷ যিহেতু এখন ফটো প্ৰস্তুতৰ বাবে বা ভিন্ন তথ্য দিবলৈ AI-ক হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানী প্ৰয়োজন হয় ৷ সাধাৰণ ভাষাত আমি AI-এ পানী খায় বুলি ক'ব পাৰো ৷

  • এখন ফটো প্ৰস্তুতৰ বাবে AI-ক কিমান পানীৰ প্ৰয়োজন হয় ?

United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH)ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড-ৰিজ’লিউশ্ব'নৰ (standard-resolution) বা উন্নত ফটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এআইক প্ৰয়োজন হয় প্ৰায় ০.০২৯ গ্ৰাম পানী আৰু প্ৰতিঘণ্টা ২.৯ ৱাট বিদ্যুৎ চলাচলৰ কৰিব লাগিব ৷

প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে যে, ১ লিটাৰ পানীৰে ৩৫ খন ষ্টেণ্ডাৰ্ড-ৰিজ’লিউশ্ব'নৰ ফটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ৷ ঠিক একেদৰে ১০ লিটাৰ পানীৰে ৩৫০ ছবি বা ফটো, ১০০ লিটাৰ পানীৰে ৩৫০০ ছবি বা ফটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ৷ অৰ্থাৎ এখন ফটো প্ৰস্তুতৰ বাবে এআইক প্ৰয়োজন হয় প্ৰায় ০.০২৯ গ্ৰাম পানী ৷

(বিঃদ্ৰঃ উক্ত তথ্য ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনৰ পৰা লোৱা হৈছে যদিও এআই কোম্পেনীসমূহে নিৰ্দিষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই ৷)

  • কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা(Artificial Intelligence) কি ?

কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) হৈছে এনে এক প্ৰযুক্তি যিয়ে কম্পিউটাৰ বা মেচিনে মুহূৰ্ততে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যি কামাণ্ড দিয়ে বা প্ৰশ্ন কৰে তাৰ সঠিক উত্তৰ দিব পাৰে ৷ ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভিন্ন বিষয় যেনে শিক্ষণ, ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ, সৃষ্টিশীলতা আদি বিষয়ত কৰা প্ৰশ্নৰ প্ৰায় সঠিক উত্তৰ দিব পাৰে AI-য়ে ৷ মুহূৰ্ততে AI-এ যি কৰিব পাৰে এজন সুস্থ ব্যক্তিয়ে হয়টো সেই কাম কৰিবলৈ দুই-তিনিঘণ্টা বা এদিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ৷

AI ENVIRONMENTAL COST
AIয়ে মানুহ হত্যা কৰিব নেকি ? (AP)

Artificial Intelligence-এ মানুহৰ ভাষা বুজিব পাৰে আৰু মানুহৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব পাৰে । AI-এ ব্যৱহাৰকাৰী আৰু বিশেষজ্ঞসকলক বিশদ পৰামৰ্শ দিব পাৰে কি কৰা উচিত বা অনুচিত । ইহঁতে স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰিব পাৰে, মানুহ বুদ্ধি বা হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে, মাত্ৰ আপুনি কামাণ্ড দিব জানিলে যিকোনো তথ্য পলকতে উত্তৰ দিব পাৰে AI-এ ৷

  • AI-এ কেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ মুহূৰ্ততে সঠিক উত্তৰ দিয়ে ?

যেনেদৰে এজন জ্যোতিষিৰ কাষলৈ গ'লৈ আপোনাৰ জন্ম কুণ্ডলি বিচাৰে ঠিক তেনেদৰে AI-ৰ বাবে প্ৰথমে আপুনিও দিব লাগিব এটা আইডি (Id) ৷ সেই আইডি বা ফোন নম্বৰ সংৰক্ষণৰ বাবে এটা চেণ্টাৰৰ প্ৰয়োজন ৷ লগতে একেটা বিষয়ত ভিন্ন লোকে ভিন্ন লেখা তথ্য বা উক্তি, সৃষ্টিৰাজী, গৱেষণা পত্ৰ, অভিজ্ঞলোকৰ মতামত আদি সংৰক্ষণ কৰা হয় ৷ যাক আমি ডাটা চেণ্টাৰ বা তথ্য সংগ্ৰহ কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় ৷

আপুনি যি বিষয়ত প্ৰশ্ন কৰে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে ডাটা চেন্টাৰৰ পৰা কম্পিউটাৰে তথ্য সংগ্ৰহ কৰে আৰু মেচিনে আপোনাৰ প্ৰশ্ন বুজিবলৈ লাখ লাখ উদাহৰণ চায় ৷ যাৰ বাবে আপুনি সোধা প্ৰশ্নৰ সঠিক বিশ্লেষণ কৰি আপোনাক উত্তৰ দিয়ে ৷ লগতে আপোনাৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰিব পাৰে AI-এ ৷

  • AI-এ মানৱ জীৱনলৈ কি কি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ?

মানুহৰ যেনেকৈ এটা মস্তিষ্ক থাকে তেনেদৰে ডাটা চেণ্টাৰ হৈছে এআইক শক্তি প্ৰদান কৰা মস্তিষ্ক বা শক্তি কেন্দ্ৰ ৷ এই ডাটা চেণ্টাৰৰ বাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্য অনুসৰি, ২০৩০ চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত থকা ডাটা চেণ্টাৰসমূহে বছৰি ৯৪৫ টেৰাৱাট প্ৰতিঘণ্টা বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ যিটো পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু নাইজেৰিয়াৰ বাৰ্ষিক বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰৰ প্ৰায় তিনিগুণ ৷

ইউএনইউ(UNU)ৰ এআই সম্পৰ্কীয় অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিছে যে, ডাটা চেণ্টাৰ বা তথ্য সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰৰ শীতলীকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী ৷ সেই পানী ভূ-গৰ্ভৰ পৰা উলিওৱা হয় ৷ যিটো সাধাৰণতে আপুনি মই ভিন্ন সংশোধন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে খোৱা পানী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো ৷

লগতে ডাটা চেণ্টাৰত বিদ্যুৎ যোগানৰ বাবে পানীৰ পৰাই শক্তি আহৰণ কৰে ৷ যাৰ বাবে বৰ্তমান মুঠ শক্তিৰ চাহিদাৰ প্ৰায় ৮০ৰ পৰা ৯০ শতাংশ AI-ৰ কামত ব্যৱহাৰ হয় ৷ লগতে এআই সেৱাৰ বাবে প্ৰতিদিনে প্ৰায় ২.৫ বিলিয়ন প্ৰমপ্ট প্ৰক্ৰিয়াকৰণ বাবে পানীৰ প্ৰয়োজন হয় ৷

একে সময়তে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত এআইৰ আন্তঃগাঁথনিয়ে বছৰি ২৫ লাখ টন পৰ্যন্ত ই-আৱৰ্জনা উৎপাদন কৰিব ৷ এই ই-আৱৰ্জনা নিৰাপদ নিষ্কাশনৰ ক্ষমতা সীমিত সেয়ে অনুন্নত অৰ্থনীতিৰ দেশসমূহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি প্ৰতিবেদনখন উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ডাটা চেণ্টাৰৰ বাবে শক্তি আৰু ডাটা চেণ্টাৰ শীতলীকৰণৰ বাবে যদি বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী ভূ-গৰ্ভৰ পৰা উলিওৱা হয় তেতিয়া পৃথিৱীত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ লগতে খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব, পথাৰ মৰুভূমি সদৃশ্য হৈ পৰিব পাৰে ৷ যাৰ বাবে মানুহে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটো কঠিন হৈ পৰিব পাৰে ৷

ব্ৰিটেইনৰ পৰিৱেশ, খাদ্য আৰু গ্ৰাম্য পৰিক্ৰমা বিভাগে চলোৱা অধ্যনত পোহৰলৈ আহিছে যে যদিও পৃথিৱীৰ ৭১% অংশ পানীয়ে আবৰি ৰাখিছে ৷ তথাপিও মাত্ৰ ০.৫% হে পানী খোৱাৰ উপযোগী ৷ খোৱা উপযোগীকে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডাটা চেণ্টাৰ শীতলীকৰণৰ বাবে ৷ সেয়ে এই দশকৰ শেষৰ ফালে খোৱা পানীৰ চাহিদা ৪০% বৃদ্ধি পাব ৷ লগতে ৫৫% বিশ্বৰ ডাটা চেণ্টাৰ নদী অৱবাহিকাত আছে য’ত পানী প্ৰদূষণৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷

অৰ্থাৎ পানী ডাটা চেণ্টাৰ শীতলীকৰণত প্ৰয়োজন হয় ৷ ডাটা চেণ্টাৰ শীতলীকৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা পানী মানুহে খোৱাৰ উপযোগী ৷ যদিহে প্ৰতিদিনাই লাখ লাখ লিটাৰ পানী ভূ-গৰ্ভৰ পৰা উলিয়াই ডাটা চেণ্টাৰ শীতলীকৰণত ব্যৱহাৰ কাৰ হয় তেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে মানুহে উপযুক্ত পানী খাবলৈ নাপাব ৷ পথাৰত কৃষি শস্য উৎপাদন হ্ৰাস পাব ৷

প্ৰকৃতিকভাবে AI-এ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব লগতে মানুহৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতিও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব ৷

  • উদ্ভাৱক, প্ৰতিষ্ঠাপক সকলে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক মানৱ জাতিৰ বাবে অশনি সংকেট বুলি কিয় কৈছে ?

এআই সম্পৰ্কীয় গৱেষণা, নতুন এআই উদ্ভাৱন কৰা কোম্পানী এণ্ট্ৰপি'কৰ চিইঅ' ডাৰিয়া আমোদে এক্সত (Dario Amodei) কয়, "এআই ব্যৱস্থাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাৰ আশংকা আছে ৷ এআই দ্বাৰা চাইবাৰ আক্ৰমণ আৰু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে জৈৱ অস্ত্ৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে এআইৰ অপব্যৱহাৰ, অৰ্থনৈতিক কাৰ্যত বিপদ আহিব পাৰে ৷"

এন্ট্ৰপি'কৰ চিইঅ' ডাৰিয়া আমোদৰ এক্সৰ প্ৰসংগৰে অপেন এআই (Open AI) প্ৰতিষ্ঠাপক ছেম অল্টমেনে কয়, "অপেন এআইয়ে এনে প্ৰযুক্তি নিৰ্মাণৰ বাবে পলম কৰিছে ৷ নহলে দশকৰ শেষৰ ফালে আমাক সকলোকে হত্যা কৰিব পাৰে ।"

এণ্ট্ৰপি'কৰ প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰী জেকব কক্সনে এক্সত কয়,"এআই নিৰ্মাণ কৰা লোকসকলে বিশ্বাস কৰে যে এআয়ে এই দশকৰ শেষলৈকে আমাক সকলোকে হত্যা কৰিব পাৰে । এআয়ে যিকোনো বস্তু হেক কৰিব পাৰে, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে আৰু প্ৰকৃত শক্তি আৰু সম্পদ আহৰণ কৰিব পাৰে ।"

পাৰমাণৱিক বোমা (Atomic Bomb)ৰ উদ্ভাৱক তথা পিতৃ জে ৰবাৰ্ট অপেনহাইমাৰে (J. Robert Oppenheimer) জাপানৰ হিৰোচিমাত যেতিয়া আমেৰিকাই পাৰমাণৱিক বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল তেতিয়া কৈছিল "Now I am become Death" ৷ ঠিক তেনে দৰে AIক লৈ উদ্ভাৱকসকলে মানৱ জাতিৰ বাবে অশনি সংকেট বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক:এতিয়াৰে পৰা আপুনি ইউটিউব একাউণ্ট লক কৰি ৰাখিব পাৰিব, কেনেকৈ ?

TAGGED:

কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা
ৰাষ্ট্ৰসংঘ
ডাটা চেণ্টাৰ
AI ক কিয় পানীৰ প্ৰয়োজন
AI DANGEROUS FOR HUMAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.