Honor ৰ Robot Phone: ইয়াৰ 360° AI কেমেৰাই ফটোৰ লগতে বুজিব ব্যৱহাৰকাৰীৰ আৱেগ

Honor ৰ Robot Phone: ইয়াৰ 360° AI কেমেৰাই ফটোৰ লগতে বুজিব ব্যৱহাৰকাৰীৰ আৱেগ
Honor এ এটা ৰবট ফোন প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যিয়ে ফটো তোলাৰ উপৰিও ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে আৰু নিজাববীয়াকৈ গতি কৰে ।
Published : October 17, 2025 at 1:37 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৰবট ফোন মুকলি কৰি টেক উদ্যোগত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে Honor এ । কোম্পানীটোৱে তেওঁলোকৰ নতুন “ৰবট ফোন”ৰ কনচেপ্ট ভিডিঅ’ মুকলি কৰিছে, য’ত 360 ডিগ্ৰী ঘূৰ্ণনশীল ৰবটিক কেমেৰা মডিউল আছে । এই কেমেৰাটো ফোনটোৰ ভিতৰত লুকাই থাকে আৰু শ্বুটিং কৰাৰ সময়ত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পপ আউট হৈ লৰচৰ কৰে, ঠিক ৰবটৰ দৰেই ।
এই কনচেপ্ট ফোনটো অনাৰৰ মেজিক8 আৰু মেজিক8 প্ৰ’ ছিৰিজৰ সৈতে মুকলি কৰা হৈছিল, যিবোৰ বৰ্তমান চীনত মুকলি কৰা হৈছে । Honor এ এই ফোনত স্মাৰ্টফোন আৰু ৰবটিক্স দুয়োটাকে একত্ৰিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।
কেমেৰা – যিয়ে নিজাববীয়াকৈ “চিন্তা” আৰু “প্ৰতিক্ৰিয়া” কৰে
What's the future of intelligent devices?— HONOR (@Honorglobal) October 15, 2025
While the industry is busy comparing the iPhone, we believe it's time to break the mold and refocus on what truly matters: creating real value for you.
Introducing the HONOR ROBOT PHONE — a revolutionary AI device that fuses multi-modal… pic.twitter.com/NdhudoBpW0
এই ফোনটোৰ আটাইতকৈ অনন্য অংশটো হ’ল ইয়াৰ কেমেৰা চিষ্টেম । Honor এ প্ৰকাশ কৰা এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে কেমেৰাটো এটা সৰু ৰবটিক আৰ্মত মাউণ্ট কৰা হৈছে যিয়ে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ওপৰলৈ আৰু তললৈ, বাওঁ আৰু সোঁফালে যাব পাৰে । ই মিনি জিম্বলৰ দৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সম্পূৰ্ণ 360° গতিৰে শ্বট ধৰিব পাৰে, কোনো বাহ্যিক ষ্টেবিলাইজাৰ নোহোৱাকৈ ।
Honor এ কয় যে কেমেৰাটোত সংহত এআই (Artificial Intelligence)ও আছে, যিয়ে মানুহৰ ভাৱ-ভাষাৰ আৱেগ বুজিব পাৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি কোনো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেমেৰাক সুধিছে, "এই কাপোৰবোৰত মোক কেনেকুৱা দেখা গৈছে ?" তাৰ পিছত যদি কেমেৰাই লুকটো ভাল পায়, তেন্তে ই নিজৰ শৰীৰটো ওপৰলৈ তললৈ জোকাৰি ক’ব - "হয় "
ৰবটৰ দৰে আচৰণ আৰু আৱেগিক সংযোগ
ভিডিঅ’টোত এটা দৃশ্য দেখা গৈছে য’ত কেমেৰাই কান্দি থকা কেঁচুৱা এটাৰ ওচৰলৈ পেন কৰি তাৰ কাষ চাপিছে, যেন শান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । অনাৰে কয় যে এই ধাৰণাটোৱে স্মাৰ্টফোন কেৱল গেজেটতকৈও অধিক, কিন্তু আৱেগিক সংগী হৈ পৰাৰ ভৱিষ্যতৰ পূৰ্বাভাস দিয়ে—যিটোৱে মানুহৰ দৰে অনুভৱ কৰিব পাৰে, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ।
কোম্পানীটোৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে, “ৰবট ফোনে দেখুৱাইছে যে ভৱিষ্যতৰ মোবাইল কেৱল এটা আহিলা নহ’ব, বৰঞ্চ আপোনাৰ আৱেগ বুজিব পৰা সংগী হৈ পৰিব ।”
Honor-এ এতিয়াও ফোনটোৰ স্পেচিফিকেশন বা লঞ্চ ডেট মুকলি কৰা নাই । কিন্তু ভিডিঅ’টোৰ ভিত্তিত স্পষ্ট যে ইয়াত এক্সটেনডেবল কেমেৰা আৰ্ম, 360° ঘূৰ্ণন ব্যৱস্থা আৰু এআই ইন্টাৰেকচন চিষ্টেম আছে । এই ফোনটোক আজিলৈকে অনাৰৰ আটাইতকৈ উন্নত টেক উদ্ভাৱন বুলি গণ্য কৰা হৈছে আৰু কোম্পানীটোৱে MWC 2026 (Mobile World Congress, Barcelona)ত সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ শ্বেয়াৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
|বৈশিষ্ট্য
|বিৱৰণ
|ফোনৰ নাম
|Honor ৰ’ব’ট ফোন (কনচেপ্ট)
|মুকলি
|Magic8 ছিৰিজ (চীন)
|কেমেৰা
|360° Rotating AI Camera Module
|গতি
|ওপৰ-তললৈ ঘূপাব পৰা যাব, সোঁ-বাওঁ দিশে ৰ’বটিক হাতৰ দৰে ঘূৰাব পাৰিব
|AI বৈশিষ্ট্য
|ব্যৱহাৰকাৰীৰ সৈতে ভাৱ বিনিময় কৰাৰ লগতে ব্যৱহাৰকাৰীৰ মুড বুজিব
|মুকলিৰ তথ্য
|MWC 2026, বাৰ্চিলোনাত মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা
|লক্ষ্য
|আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটোক ‘আৱেগিক সংগী’ হিচাপে গঢ়ি তোলা
লগতে পঢ়ক