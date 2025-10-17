ETV Bharat / technology

Honor ৰ Robot Phone: ইয়াৰ 360° AI কেমেৰাই ফটোৰ লগতে বুজিব ব্যৱহাৰকাৰীৰ আৱেগ

Honor এ এটা ৰবট ফোন প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যিয়ে ফটো তোলাৰ উপৰিও ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে আৰু নিজাববীয়াকৈ গতি কৰে ।

Honor ৰ Robot Phone: ইয়াৰ 360° AI কেমেৰাই ফটোৰ লগতে বুজিব ব্যৱহাৰকাৰীৰ আৱেগ (স্ক্ৰীণশ্বট/Honor video)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 1:37 PM IST

হায়দৰাবাদ: ৰবট ফোন মুকলি কৰি টেক উদ্যোগত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে Honor এ । কোম্পানীটোৱে তেওঁলোকৰ নতুন “ৰবট ফোন”ৰ কনচেপ্ট ভিডিঅ’ মুকলি কৰিছে, য’ত 360 ডিগ্ৰী ঘূৰ্ণনশীল ৰবটিক কেমেৰা মডিউল আছে । এই কেমেৰাটো ফোনটোৰ ভিতৰত লুকাই থাকে আৰু শ্বুটিং কৰাৰ সময়ত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পপ আউট হৈ লৰচৰ কৰে, ঠিক ৰবটৰ দৰেই ।

এই কনচেপ্ট ফোনটো অনাৰৰ মেজিক8 আৰু মেজিক8 প্ৰ’ ছিৰিজৰ সৈতে মুকলি কৰা হৈছিল, যিবোৰ বৰ্তমান চীনত মুকলি কৰা হৈছে । Honor এ এই ফোনত স্মাৰ্টফোন আৰু ৰবটিক্স দুয়োটাকে একত্ৰিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।

কেমেৰা – যিয়ে নিজাববীয়াকৈ “চিন্তা” আৰু “প্ৰতিক্ৰিয়া” কৰে

এই ফোনটোৰ আটাইতকৈ অনন্য অংশটো হ’ল ইয়াৰ কেমেৰা চিষ্টেম । Honor এ প্ৰকাশ কৰা এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে কেমেৰাটো এটা সৰু ৰবটিক আৰ্মত মাউণ্ট কৰা হৈছে যিয়ে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ওপৰলৈ আৰু তললৈ, বাওঁ আৰু সোঁফালে যাব পাৰে । ই মিনি জিম্বলৰ দৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সম্পূৰ্ণ 360° গতিৰে শ্বট ধৰিব পাৰে, কোনো বাহ্যিক ষ্টেবিলাইজাৰ নোহোৱাকৈ ।

Honor এ কয় যে কেমেৰাটোত সংহত এআই (Artificial Intelligence)ও আছে, যিয়ে মানুহৰ ভাৱ-ভাষাৰ আৱেগ বুজিব পাৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি কোনো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেমেৰাক সুধিছে, "এই কাপোৰবোৰত মোক কেনেকুৱা দেখা গৈছে ?" তাৰ পিছত যদি কেমেৰাই লুকটো ভাল পায়, তেন্তে ই নিজৰ শৰীৰটো ওপৰলৈ তললৈ জোকাৰি ক’ব - "হয় "

ৰবটৰ দৰে আচৰণ আৰু আৱেগিক সংযোগ

ভিডিঅ’টোত এটা দৃশ্য দেখা গৈছে য’ত কেমেৰাই কান্দি থকা কেঁচুৱা এটাৰ ওচৰলৈ পেন কৰি তাৰ কাষ চাপিছে, যেন শান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । অনাৰে কয় যে এই ধাৰণাটোৱে স্মাৰ্টফোন কেৱল গেজেটতকৈও অধিক, কিন্তু আৱেগিক সংগী হৈ পৰাৰ ভৱিষ্যতৰ পূৰ্বাভাস দিয়ে—যিটোৱে মানুহৰ দৰে অনুভৱ কৰিব পাৰে, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ।

কোম্পানীটোৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে, “ৰবট ফোনে দেখুৱাইছে যে ভৱিষ্যতৰ মোবাইল কেৱল এটা আহিলা নহ’ব, বৰঞ্চ আপোনাৰ আৱেগ বুজিব পৰা সংগী হৈ পৰিব ।”

Honor-এ এতিয়াও ফোনটোৰ স্পেচিফিকেশন বা লঞ্চ ডেট মুকলি কৰা নাই । কিন্তু ভিডিঅ’টোৰ ভিত্তিত স্পষ্ট যে ইয়াত এক্সটেনডেবল কেমেৰা আৰ্ম, 360° ঘূৰ্ণন ব্যৱস্থা আৰু এআই ইন্টাৰেকচন চিষ্টেম আছে । এই ফোনটোক আজিলৈকে অনাৰৰ আটাইতকৈ উন্নত টেক উদ্ভাৱন বুলি গণ্য কৰা হৈছে আৰু কোম্পানীটোৱে MWC 2026 (Mobile World Congress, Barcelona)ত সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ শ্বেয়াৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

বৈশিষ্ট্য বিৱৰণ
ফোনৰ নাম Honor ৰ’ব’ট ফোন (কনচেপ্ট)
মুকলি Magic8 ছিৰিজ (চীন)
কেমেৰা 360° Rotating AI Camera Module
গতি ওপৰ-তললৈ ঘূপাব পৰা যাব, সোঁ-বাওঁ দিশে ৰ’বটিক হাতৰ দৰে ঘূৰাব পাৰিব
AI বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰকাৰীৰ সৈতে ভাৱ বিনিময় কৰাৰ লগতে ব্যৱহাৰকাৰীৰ মুড বুজিব
মুকলিৰ তথ্য MWC 2026, বাৰ্চিলোনাত মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা
লক্ষ্য আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটোক ‘আৱেগিক সংগী’ হিচাপে গঢ়ি তোলা

