MWC 2026 ত মুকলি হ’ব Honor Robot Phone; ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লাভ কৰিব স্মাৰ্ট AI এচিষ্টেণ্টৰ সুবিধা

1 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া MWC 2026 ত Honor এ বিশ্বজুৰি AI ৰবট ফোন আৰু স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট প্ৰচেছৰৰ সৈতে Magic V6 মুকলি কৰিব ।

honor-robot-phone-to-launch-at-mwc-2026-with-ai-gimbal-camera-and-robotic-features
Honor Robot Phone ত থাকিব AI বৈশিষ্ট্যযুক্ত কেমেৰাৰ লগতে ৰবট (Screenshot from Honor video)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 23, 2026 at 5:13 PM IST

হায়দৰাবাদ: চীনৰ স্মাৰ্টফোন কোম্পানী Honor এ নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকে দুটা নতুন স্মাৰ্টফোন—Honor Robot Phone আৰু Honor Magic V6 —মোবাইল ৱৰ্ল্ড কংগ্ৰেছ (MWC) 2026 ত মুকলি কৰিব । 2026 চনৰ ম’বাইল ৱৰ্ল্ড কংগ্ৰেছৰ অনুষ্ঠান 1 মাৰ্চৰ পৰা স্পেইনৰ বাৰ্চিলোনাত আৰম্ভ হ’ব । এই অনুষ্ঠানত Honor এ এআই কেমেৰা আৰু জিম্বালৰ সৈতে নিজৰ স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিব, যিটোৱে কেইবামাহ ধৰি বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰি আছিল ।

কোম্পানীয়ে ডিজাইন, মূল্য নিৰ্ধাৰণ, উপলব্ধতাৰ দৰে সবিশেষ তথ্য লুকুৱাই ৰাখিছে যদিও যিখিনি প্ৰকাশ পাইছে সেয়া যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় । Honor ৰ ৰবট ফোনক কোম্পানীটোৰ বৰ্তমানলৈকে আটাইতকৈ অনন্য আৰু পৰীক্ষামূলক স্মাৰ্টফোন হিচাপে গণ্য কৰা হয় । ইয়াক স্মাৰ্টফোন উদ্যোগৰ আটাইতকৈ অনন্য উদ্ভাৱন আৰু অনন্য পৰীক্ষা হিচাপে গণ্য কৰা হয় । Honor এ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ফোনটো সন্দৰ্ভত ইংগিত দিছিল 2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ।

Honor এ দাবী কৰিছে যে ৰবট ফোনটোৱে ইয়াৰ চাৰিওফালৰ দৃশ্য পৰ্যবেক্ষণ কৰি ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিব । উদাহৰণস্বৰূপে, কোনোবাই যদি নিজৰ কাপোৰৰ লগত মিল থকা জোতা বাছি ল’ব বিচাৰে বা সন্মুখত থকা কুকুৰৰ প্ৰজাতি এটা ক্ৰয় কৰিব অথবা প্ৰজাতিৰ বিষয়ে সৱিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে ফোনটোৱে তাৎক্ষণিকভাৱে সহায় আগবঢ়াব পাৰিব । অৰ্থাৎ এই ফোনটো কেৱল ফটো তোলাতে সীমাবদ্ধ নাথাকিব, স্মাৰ্ট এআই এচিষ্টেণ্ট হিচাপেও কাম কৰিব ।

আনহাতে, Honor Magic V6 হ’ব প্ৰিমিয়াম ফল্ডেবল স্মাৰ্টফোন । ফাদিল হোৱা তথ্য অনুসৰি ইয়াত কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 (3nm) প্ৰচেছৰ থাকিব পাৰে । কেমেৰাৰ সন্দৰ্ভত ইয়াত 200MP মেইন কেমেৰা আৰু 3x অপটিকেল জুমৰ সৈতে পেৰিস্কোপ কেমেৰা থাকিব পাৰে । সুৰক্ষাৰ বাবে কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ এটাও আশা কৰা হৈছে ।

Honor Magic V6 ৰ বেটাৰীয়েও বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে । চীনৰ 3C চাৰ্টিফিকেচন চাইটত এই ফোনটোৰ ডুৱেল চেল বেটাৰী (2320mAh + 4680mAh) দেখা গৈছে, মুঠতে প্ৰায় 7150mAh, যিটো এটা ভাঁজ কৰিব পৰা ফোনটোৰ বাবে যথেষ্ট ডাঙৰ বুলি গণ্য কৰা হয় । এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিৱদ্ধ হৈছে 1 মাৰ্চত, যেতিয়া কোম্পানীটোৱে এই দুটা ফোনৰ সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰিব ।

