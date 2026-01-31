আহি আছে Shine 125 ৰ সীমিত সংস্কৰণ; জানক প্ৰত্যাশিত বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে

আহি আছে Shine 125 ৰ সীমিত সংস্কৰণ; জানক প্ৰত্যাশিত বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে
হোণ্ডা মটৰ চাইকেল আৰু স্কুটাৰ ইণ্ডিয়াই Shine 125 ৰ সীমিত সংস্কৰণ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । এই বাইকখনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহকে ধৰি অধিক তথ্য ইয়াত দিয়া হ’ল ।
Published : January 31, 2026 at 5:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় দুচকীয়া বাহনৰ বজাৰত নিজস্ব একক পৰিচয় থকা এখন জনপ্ৰিয় বাইক হ’ল Honda Shine 125 । মুকলিৰ পিছৰে পৰা এই বাইকখনৰ প্ৰতি গ্ৰাহকৰ আস্থা ক্ৰমাগতভাৱে বাঢ়ি আহিছে । দৈনিক যাতায়তৰ বাবে উপযোগী আৰাম, ভাল মাইলেজ আৰু হোণ্ডা ব্ৰেণ্ডৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতাৰ সংমিশ্ৰণে Shine 125 ক দেশৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় বাইক কৰি তুলিছে ।
সেইবাবেই এই বাইকৰ চাহিদা দিনক দিনে বাঢ়িছে । কেৱল প্ৰাপ্তবয়স্কই নহয়, পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজনৰ বাবে বাইক কিনাসকলেও আনন্দৰে Honda Shine 125 বাছি লৈছে । এটা মসৃণ ৰাইডিং অভিজ্ঞতা, কম ৰক্ষণাবেক্ষণ খৰচ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া নিৰ্ভৰযোগ্য ইঞ্জিনৰ দৰে কাৰকে এই বাইকখনক আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে ।
এই মডেলৰ শ্ব’ৰুমত অবিৰত চাহিদা আছে । বজাৰৰ পৰিৱৰ্তিত ধাৰাক মনত ৰাখি হোণ্ডাই যুৱ ক্ৰেতাক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । আধুনিক ডিজাইন, নতুন বৈশিষ্ট্য আৰু সতেজ ৰূপ বিচৰা যুৱক-যুৱতীসকলক লক্ষ্য কৰি Honda Shine 125 ক নতুন ৰূপত মুকলি কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে । খবৰ পোৱা গৈছে যে এই নতুন সংস্কৰণৰ বিকাশৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে ।
যদি সকলো পৰিকল্পনা অনুসৰি হয় তেন্তে অতি সোনকালে বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব নতুন Honda Shine 125 লিমিটেড এডিচন । ইতিমধ্যে হোণ্ডাই নিজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এই মটৰ চাইকেলখনৰ বিষয়ে বহু সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিছে । কিন্তু ইয়াৰ মূল্য এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । উদ্যোগৰ সূত্ৰ অনুসৰি এই নতুন সীমিত সংস্কৰণৰ Shine 125 ৰ মূল্য প্ৰায় 85,000 (এক্স-শ্ব’ৰুম) টকা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
বৰ্তমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড Shine 125 ৰ মূল্য 80,542 ৰ পৰা 84,902 টকা । ইয়াৰ তুলনাত লিমিটেড এডিচন অলপ বেছি খৰচী হ’ব পাৰে । কিন্তু অতিৰিক্ত মূল্যৰ ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ বাইকখনত ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অনন্য পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । লিমিটেড এডিচনৰ ৰূপক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ সন্মুখত নতুন ভাইজাৰ দিয়া হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও চাইড কভাৰ আৰু এক্সজেষ্ট মাফলাৰ কভাৰত ষ্টাইলিছ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ।
বাইকখন একচেটিয়াভাৱে পাৰ্ল চাইৰেন ব্লু ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ, যিটো কম বয়সীয়া ক্ৰেতাক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । ইন্ধনৰ টেংকৰ ওপৰত নতুনকৈ ডিজাইন কৰা ‘শ্বাইন’ গ্ৰাফিক্সকৰ বাবে লিমিটেড এডিচনক বিশেষ পৰিচয় দিয়া হৈছে । বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ড হোণ্ডা Shine 125 ৰ দৰে একে বৈশিষ্ট্য অব্যাহত আছে । ইয়াত একেটা হেল’জেন হেডলেম্প, ইনডিকেটৰ আৰু টেইল লেম্প পোৱা গৈছে ।
লিমিটেড এডিচনত 18 ইঞ্চিৰ পাইৰাইট ব্ৰাউন এলয় হুইল দিয়া হৈছে যাতে পথত ভালদৰে গ্ৰীপ আৰু স্থিৰতা লাভ কৰিব পাৰে । ইয়াত এলচিডি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনছ’ল, চাইড-ষ্টেণ্ড ইঞ্জিন কাট-অফ আৰু চাইলেণ্ট ষ্টাৰ্ট চিষ্টেমৰ দৰে বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে ইয়াত ভ্ৰমণৰ সময়ত মোবাইল ফোন চাৰ্জ কৰাৰ বাবে ইউএছবি টাইপ-চি চাৰ্জিং প’ৰ্ট দিয়া হৈছে । ইয়াৰ 10.5 লিটাৰৰ ইন্ধন টেংক ক্ষমতা দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ বাবে উপযোগী ।
হোণ্ডাই পাৱাৰট্ৰেইনত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰা নাই । নতুন লিমিটেড এডিচনত ষ্টেণ্ডাৰ্ড Shine 125 ৰ দৰেই 123.94 CC পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন দিয়া হৈছে । এই ইঞ্জিনে সৰ্বোচ্চ শক্তি 10.63 BHP আৰু শীৰ্ষ টৰ্ক 11এনএম উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম । ইয়াক 5 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে । মাইলেজৰ কথা আহিলে হোণ্ডা Shine 125 লিমিটেড এডিচনে প্ৰায় 50-60 কিলোমিটাৰ মাইলেজ দিব ।
