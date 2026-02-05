মুকলি হ’ল Honda Shine 125 Limited আৰু Dio 125 X Edition; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
Honda Motorcycle এ মুকলি কৰিছে Honda Shine 125 ৰ Limited Edition আৰু স্কুটাৰ Honda Dio 125 ৰ এক্স-এডিচন ।
Published : February 5, 2026 at 4:29 PM IST
হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী Honda Motorcycle এ ভাৰতত মুকলি কৰিছে নিজৰ কমিউটাৰ বাইক Honda Shine 125 ৰ Limited Edition আৰু স্কুটাৰ Honda Dio 125 ৰ X Edition । Shine 125 Limited Edition ৰ মূল্য 86,211 টকা ৷ আনহাতে Dio 125 X Edition ৰ মূল্য 87,733 টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)।
দুয়োটাই একে ইঞ্জিন আৰু বৈশিষ্ট্য ধৰি ৰাখিছে যদিও এই বিশেষ সংস্কৰণৰ মডেলসমূহে কেইবাটাও সুকীয়া প্ৰসাধন উন্নীতকৰণৰ সৈতে আহে, যাৰ ফলত ইহঁত ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ পৰা যথেষ্ট পৃথক । আহকচোন কোম্পানীয়ে স্প’ৰ্টী Honda Dio 125 X-Edition আৰু অধিক প্ৰিমিয়াম Shine 125 Limited Edition ত কি সংযোগ কৰিছে সেয়া জানো আহক ---
Honda Shine 125 Limited Edition ৰ বিষয়ে চমুকৈ
Shine 125 Limited Edition ৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন হৈছে ইয়াৰ নীলা ৰঙৰ আঁচনি আৰু ইন্ধনৰ টেংকত সংশোধিত ‘Shine’ গ্রাফিক্স । যদিও এই পাৰ্ল চাইৰেন ব্লু ৰং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাইকতো উপলব্ধ, কিন্তু নতুন লিমিটেড এডিচন পেইণ্টেড এলয় হুইলৰ সৈতে ইয়াক বেলেগ দেখা যায় ।
অন্যান্য ডিজাইন উপাদান যেনে হেডলাইটৰ চাৰিওফালে ক্ৰ'ম ট্ৰিম, চাইড পেনেল আৰু এক্সজেষ্ট কভাৰ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । যান্ত্ৰিকভাৱে Shine 125 লিমিটেড এডিচন ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাইকৰ পৰা অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে, একেটা 124CC, এয়াৰ কুলড, একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিনেৰে চালিত যিয়ে 10.8 SP আৰু 11nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । ইঞ্জিনটোত 5 স্পীড গিয়াৰবক্স সংযোগ কৰা হৈছে ।
Honda Dio 125 X-Edition ৰ বিষয়ে
নতুন Dio 125 X-Edition এ ইয়াৰ ডিজাইন ধৰি ৰাখিছে, যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড Dio 125 ৰ দৰেই । অৱশ্যে ইয়াত নতুন গ্রাফিক্স আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ পৰা পৃথক কৰিবলৈ নতুন ডুৱেল-টোন পেইণ্ট আঁচনিৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কনট্ৰাষ্টেণ্ট ৰঙা এলয় হুইল আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও, এটা বৈশিষ্ট্য আপডেট হিচাপে, Dio 125 X-Edition এ এটা ৰঙীন TFT ডিছপ্লে পায়, যদিও ইয়াত ব্লুটুথ সামঞ্জস্যতাৰ অভাৱ, যাৰ অৰ্থ হৈছে ই কল/অধিসূচনা সতৰ্কবাণী আৰু সংগীত প্লেবেকৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান নকৰে । এই কাৰ্যকৰীতা কেৱল শীৰ্ষ-স্পেক H-Smart ভেৰিয়েন্টত উপলব্ধ ।
যান্ত্ৰিকভাৱে এই বিশেষ সংস্কৰণটো ইঞ্জিনকে ধৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ সৈতে একে । ইয়াত একেটা 123.9CC, একক চিলিণ্ডাৰ, এয়াৰ কুলড ইঞ্জিন আছে যিয়ে 8.3SP আৰু 10.5 nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । তদুপৰি ইয়াৰ সমগ্ৰ ৰোলিং চেছিছ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহো ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা হয় ।
নতুন বিশেষ সংস্কৰণসমূহৰ পৰিচয় দি Honda Motorcycle আৰু Scooter India ৰ পৰিচালন সঞ্চালক, সভাপতি আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া চুটছুমু অটানিয়ে কয়, "Honda ত আমি ভাৰতৰ নতুন যুগৰ ৰাইডাৰসকলৰ আশাৰ সৈতে মিল থকা সামগ্ৰী প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰো । সম্পূৰ্ণ নতুন Dio 125 X-Edition আৰু Shine 125 Limited Edition শৈলীৰ নতুন প্ৰকাশ প্ৰদানৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই বাহনসমূহে গ্ৰাহকে হোণ্ডাৰ পৰা আশা কৰা বিশ্বাস আৰু আত্মবিশ্বাসো বজাই ৰাখে । এই সীমিত সংস্কৰণসমূহে হোণ্ডাৰ বিশ্বাসযোগ্য মানদণ্ডৰ সৈতে প্ৰকাশভংগী ডিজাইনৰ সংমিশ্ৰণ ঘটায়, যাৰ ফলত প্ৰতিটো যাত্ৰাই আত্মবিশ্বাসী আৰু আৰামদায়ক অনুভৱ কৰাটো নিশ্চিত কৰে ।"
লগতে পঢ়ক
ABS সুৰক্ষাৰে দুটা ভেৰিয়েণ্টত ভাৰতত মুকলি হ’ল Suzuki Access 125
আহি আছে Shine 125 ৰ সীমিত সংস্কৰণ; জানক প্ৰত্যাশিত বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে
Yamaha ই দুখন স্কুটাৰৰ বাবে Recall জাৰি কৰিছে; বিনামূলীয়াকৈ কৰিব সমস্যাৰ সমাধান