উন্মোচন হ’ল Honda 0 α ৰ ইলেক্ট্ৰিক SUV ৰ কনচেপ্ট মডেল; জানক ভাৰতত কেতিয়া মুকলি হ’ব ?

জাপান মবিলিটি শ্ব’ 2025 ত হোণ্ডাই নিজৰ সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভি হোণ্ডা ০ α (আলফা) কনচেপ্ট মডেল উন্মোচন কৰিছে ।

মুকলি হ’ল Honda 0 α ৰ ইলেক্ট্ৰিক SUV ৰ কনচেপ্ট মডেল; জানক ভাৰতত কেতিয়া মুকলি হ’ব ? (Honda Cars)
Published : October 29, 2025 at 4:24 PM IST

হায়দৰাবাদ: জাপান মবিলিটি শ্ব’ 2025 ত জাপানী গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী হোণ্ডাই নিজৰ সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভিৰ কনচেপ্ট মডেল উন্মোচন কৰিছে । জাপান মবিলিটি শ্ব’ 2025 ৰ প্ৰথম দিনাই হোণ্ডাই নিজৰ ইলেক্ট্ৰিক কনচেপ্ট মডেল উন্মোচন কৰে, যাক হোণ্ডা α (আলফা) ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভি বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । এই এছ ইউ ভিৰ উৎপাদন 2027 চনৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু সেই বছৰতে ভাৰতীয় বজাৰতো এই গাড়ীখন মুকলি কৰা হ’ব ।

কোম্পানীটোৰ ০ ছিৰিজ ইভি পৰিয়ালৰ আটাইতকৈ সৰু আৰু সুলভ মডেল হোণ্ডা ০α আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কেৱল জাপান আৰু ভাৰতৰ বাবে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে । হোণ্ডাৰ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে 0αক চহৰ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ দুয়োটাৰে লগত খাপ খুৱাব পৰা এছ ইউ ভি হিচাপে বিকশিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াক ‘যাত্ৰীৰ উৎকৃষ্ট আৰাম’ প্ৰদান কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।

মুকলি হ’ল Honda 0 α ৰ ইলেক্ট্ৰিক SUV ৰ কনচেপ্ট মডেল; জানক ভাৰতত কেতিয়া মুকলি হ’ব ? (Honda Cars)

হোণ্ডা 0α SUV ৰ ডিজাইন আৰু মাত্ৰা

নতুন হোণ্ডা ০α হৈছে 2025 চনৰ আৰম্ভণিতে প্ৰদৰ্শিত বৃহৎ হোণ্ডা ০ এছ ইউ ভিৰ স্লিমড ডাউন সংস্কৰণ, একেটা ‘থিন, লাইট এণ্ড ৱাইজ’ বিকাশ দৰ্শন গ্ৰহণ কৰা । হোণ্ডাই এনে এখন এছ ইউ ভি তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিল যাৰ মাটিৰ পৰা পৰ্যাপ্ত ক্লিয়াৰেন্স আছিল যদিও বেছি ওখ নহয় আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে এটা ‘পাতল’ কেবিন ডিজাইন কৰিছে, একে সময়তে এছ ইউ ভিৰ পৰা আশা কৰা বহল গঠনটো ধৰি ৰাখিছে ।

গ্ৰিল এৰিয়াটো সলনি কৰা হৈছে এটা ছীল কৰা, গ্লছ-ব্লেক পেনেল যিয়ে চাৰ্জ প’ৰ্টটো ৰাখে আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰস্থৰ এল ই ডি ডেটাইম ৰনিং লাইট বহি আছে যিটো এল ই ডি হেডলাইটত বৈ যায় । ফ্ৰন্ট বাম্পাৰত ৰূপালী ইনছাৰ্ট আছে যিয়ে স্কিড প্লেটৰ দৰে ভিজুৱেল ইফেক্ট সৃষ্টি কৰে আৰু প্ৰট’টাইপটোৱে গুডইয়াৰ টায়াৰৰ সৈতে জোতা পিন্ধা ডুৱেল টোন, 19 ইঞ্চিৰ চকাত চলায় ।

গাড়ীখনৰ কনট্ৰাষ্ট দিবলৈ চালখন ক’লা ৰঙেৰে সমাপ্ত কৰা হৈছে, লগতে এ- আৰু বি-পিলাৰবোৰো ক’লা ৰং কৰা হৈছে । তদুপৰি চি-পিলাৰটো লক্ষণীয়ভাৱে ডাঠ আৰু বহল । পিছফালে বক্সি ডিজাইন আৰু স্লেব চাইড, প্ৰায় এমপিভিৰ দৰে, ইউ আকৃতিৰ, সম্পূৰ্ণ প্ৰস্থৰ টেইললাইটৰ সৈতে ।

যদিও হোণ্ডা কাৰ্ছে কাৰিকৰী সবিশেষ শ্বেয়াৰ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে, তথাপিও বুজা গৈছে যে নতুন 0α SUV হুণ্ডাই ক্ৰেটা ইলেক্ট্ৰিক আৰু মাৰুতি চুজুকি ই-ভিটাৰাৰ দৰে গাড়ীতকৈ ডাঙৰ, আৰু BYD Atto 3 ৰ ওচৰত ।

মুকলি হ’ল Honda 0 α ৰ ইলেক্ট্ৰিক SUV ৰ কনচেপ্ট মডেল; জানক ভাৰতত কেতিয়া মুকলি হ’ব ? (Honda Cars)

হোণ্ডা 0 α SUV ৰ বেটাৰী আৰু মটৰ

কোম্পানীটোৱে প্ৰডাকচন স্পেক হোণ্ডা ০ α এছ ইউ ভি প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ প্ৰায় এবছৰ সময় লাগিব যদিও বৰ্তমান স্পষ্ট যে ইয়াত একক মটৰ চেটআপ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব, সম্ভৱতঃ সন্মুখৰ চকা চলোৱা । ইয়াৰ বেটাৰীৰ আকাৰ 50-70 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ ভিতৰত হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত হোণ্ডাৰ এছ ইউ ভিখনে অন্যান্য গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহৰ মডেলৰ সৈতে সমান চৰ্তত প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব পাৰিব । অনুমান কৰা হৈছে যে হোণ্ডা ০ α এছ ইউ ভিৰ ৰেঞ্জ 400ৰ পৰা 500 কিলোমিটাৰ হ’ব পাৰে ।

হোণ্ডা 0 α SUV মূল্য

2027 চনত হোণ্ডাই এই গাড়ীখন মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু হোণ্ডা ০ α ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভি স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব, কিন্তু ইয়াৰ আকাৰ আৰু বেটাৰীৰ বিকল্প বিবেচনা কৰিলে এছ ইউ ভিৰ মূল্য 20ৰ পৰা 30 লাখ টকাৰ ভিতৰত (এক্স-শ্ব’ৰুম) হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

