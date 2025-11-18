মুকলি হ’ল Hero Xtreme 160R 4V ৰ কম্বেট এডিচন, মূল্য কিমান ?
Hero Xtreme 160R 4V ৰ বাবে নতুন কম্বেট এডিচন প্ৰৱৰ্তন কৰিছে হিৰো মট’কৰ্পে । মূল্য নিৰ্ধাৰণ বৰ্তমানেও হোৱা নাই ।
Published : November 18, 2025 at 3:26 PM IST
হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী হিৰো মট’কৰ্পে শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰিছে নিজৰ কমিউটাৰ বাইক হিৰো এক্সট্ৰিম 125R, য’ত ৰাইড-বাই-ৱায়াৰ, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল আৰু ৰাইডিং মোড আছে । এতিয়া কোম্পানীয়ে এই বৈশিষ্ট্যসমূহ Hero Xtreme 160R 4V ত সংযোজন কৰিছে, নতুন কম্বেট এডিচনৰ ৰূপত, য’ত ধূসৰ আৰু হালধীয়া ৰঙৰ আঁচনি আৰু নতুন হেডলাইটৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
Hero Xtreme 160R 4V কম্বেট এডিচনৰ নতুনত্ব
ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৱে Hero Xoom 110 আৰু Hero Karizma XMR ক Combat Edition ত বিক্ৰী কৰিছে আৰু একেদৰে Hero Xtreme 160R 4V ৰ Combat Edition য়েও ধূসৰ আৰু হালধীয়া ৰঙৰ ৰং আঁচনি লাভ কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও কম্বেট এডিচনত ৰাইড-বাই-ৱায়াৰ বৈশিষ্ট্যও আছে, যিটো ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল আৰু ৰাইডিং মোড (ৰেইন, ৰোড আৰু স্প’ৰ্ট)ৰ সৈতে উপলব্ধ । এইবোৰ হিৰো এক্সট্ৰিম 250R ত পোৱা নতুন ৰঙৰ-এলচিডি ডেচব’ৰ্ডৰ জৰিয়তে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় ।
হিৰো এক্সট্ৰিম 250 R ৰ সৈতে সংযোগ কৰা আন এটা দিশ হ’ল হেডলাইট । পূৰ্বে Hero Xtreme 160R 4V ত ৰিফ্লেক্টৰ ভিত্তিক এল ই ডি হেডলাইট আছিল যদিও এতিয়া ইয়াত 250R ৰ এল ই ডি প্ৰজেক্টৰ ইউনিটৰ পৰিৱৰ্তে ‘এইচ’ ডি আৰ এল পোৱা গৈছে, যাৰ ফলত ইয়াক শেহতীয়া হিৰো মডেলৰ সৈতে মিলাই দিয়া হৈছে ।
হিৰো মট’কৰ্পে নিজৰ ৱেবছাইটত নতুন কম্বেট এডিচনৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে বিতংভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যদিও ইয়াৰ মূল্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । মটৰ চাইকেলখন শীঘ্ৰে মুকলি কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
উদাহৰণস্বৰূপে, শীৰ্ষ স্পেক Hero Xtreme 125R ৰ মূল্য একে ধৰণৰ বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে পৰৱৰ্তী ভেৰিয়েন্টতকৈ 12,000 টকা বেছি আৰু Hero এ Xtreme 160R 4V ৰ মূল্য একেদৰেই দিব পাৰে । বৰ্তমান Hero Xtreme 160R 4V ৰ মূল্য 1.30 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)।
