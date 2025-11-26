1.34 লাখ টকা মূল্যত মুকলি হ’ল Hero Xtreme 160R 4V ৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট

1.34 লাখ টকা মূল্যত মুকলি হ’ল Hero Xtreme 160R 4V ৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট
হিৰো মট’কৰ্পে ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’লযুক্ত Hero Xtreme 160R 4V 1.34 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে ।
Published : November 26, 2025 at 3:54 PM IST
হায়দৰাবাদ: দেশৰ সৰ্ববৃহৎ দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী হিৰো মট’কৰ্পে যোৱা সপ্তাহত নিজৰ ৱেবছাইটত ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’লযুক্ত Hero Xtreme 160R 4V ৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল । কোম্পানীটোৱে নিজৰ দাম প্ৰকাশ নকৰিলেও ইয়াৰ সকলো অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাইছে ।
এতিয়া কোম্পানীয়ে এই সংস্কৰণটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড Xtreme 160R 4V তকৈ 4485 টকা অধিক মূল্যত মুকলি কৰিছে, যাৰ ফলত ই মটৰ চাইকেলখনৰ শীৰ্ষস্থানীয় ভেৰিয়েণ্ট । কোম্পানীটোৱে ক্ৰুজ কন্ট্ৰ’লৰ সৈতে নতুন Hero Xtreme 160R 4V 1.34 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে ।
Hero Xtreme 160R 4V ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
ক্ৰুজ কন্ট্ৰ’লৰ সৈতে Hero Xtreme 160R 4V ত ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাইকৰ তুলনাত কোনো যান্ত্ৰিক পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই । ইয়াত একেটা 163.2 CC একক চিলিণ্ডাৰ, বায়ু/তেল শীতল ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিয়ে 8500 আৰপিএমত 16.7 বিএইচপি আৰু 6500 আৰপিএমত 14.6 এনএম পিক টৰ্ক উৎপাদন কৰে । কিন্তু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য পেকেজৰ সৈতে ই নিজকে পৃথক কৰে ।
কোম্পানীটোৱে Hero Xtreme 160R 4V ত ৰাইড বাই ৱায়াৰ থ্ৰ’টল ছিষ্টেমও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, যিয়ে হিৰো এক্সট্ৰিম 125R ত ব্যৱহৃত হোৱাৰ দৰেই ক্ৰুজ কন্ট্ৰ'ল সক্ষম কৰে । এই ব্যৱস্থাই তিনিটা ৰাইডিং মোডো সক্ষম কৰে – Rain, Road আৰু Sport ।
এই ৰাইডিং মোডসমূহ আপডেট কৰা চুইচগিয়াৰ আৰু এক্সট্ৰিম 250 R ৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা নতুন ৰঙৰ-এলচিডি ডেছৰ জৰিয়তে টগল কৰিব পাৰি । এক কথাত ক’বলৈ গ’লে নতুন ভেৰিয়েণ্টটোৱে এক্সট্ৰিম 250 R ৰ ইউনিটৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ সংশোধিত এলইডি হেডলাইটও লাভ কৰিছে ।
