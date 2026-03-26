ভাৰতত মুকলি হ’ল Hero Vida VX2 Plus KKR Limited Edition; মূল্য ১.১৬ লাখ টকা

ভাৰতীয় বজাৰত Vida ই মুকলি কৰিছে নিজৰ VX2 ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰৰ বিশেষ সংস্কৰণ । এই বিশেষ সংস্কৰণৰ মূল্য ১.১৬ লাখ টকা ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 1:37 PM IST

হায়দৰাবাদ: ২০২৬ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (IPL) ছিজনৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা হিৰো মট’কৰ্পৰ ইলেক্ট্ৰিক মবিলিটি উইং Vida ই ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে VX2 ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰৰ বিশেষ সংস্কৰণ । কোম্পানীটোৱে এই বিশেষ সংস্কৰণটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, যাক Vida VX2 Plus KKR Limited Edition বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । এই মডেলটোৰ মূল্য ১.১৬ লাখ টকা (পিএম ই-ড্ৰাইভ ৰাজসাহায্যকে ধৰি) আৰু ই কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ফ্ৰেঞ্চাইজি আৰু ইয়াৰ স্বকীয় ৰঙৰ পেলেটৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত ।

KKR ৰ খেলুৱৈৰ উপস্থিতিত ‘নাইটছ আনপ্লাগড ৩.০’ ইভেণ্টত উন্মোচন কৰা এই ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰখন চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে নিৰ্বাচিত ভিডাৰ ডিলাৰশ্বিপত সীমিত সংখ্যকত উপলব্ধ হ’ব ।

Hero Vida VX2 Plus KKR লিমিটেড এডিচন ডিজাইন

VX2 Plus KKR Limited Edition ৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে দলটোৰ ‘নাইট পাৰ্পল’ আৰু ‘গোল্ড’ ৰঙৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত এক সুকীয়া ডিজাইন । এই ডিজাইনত মুকুতা ক'লা ভিত্তিৰ সৈতে সোণালী হাফটন গ্ৰেডিয়েণ্ট আছে, ক্ষুদ্ৰ বিন্দুযুক্ত আৰ্হিৰ সৈতে ।

ইয়াৰ উপৰিও স্কুটাৰখনৰ শৰীৰত তিনিটা সুকীয়া চিহ্ন আছে, যিয়ে ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৰ তিনিটা আই পি এল চেম্পিয়নশ্বিপ জয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । Vida ই একে বেঙুনীয়া আৰু সোণৰ ৰঙৰ আঁচনিৰ সৈতে সীমিত সংস্কৰণৰ KKR থিমযুক্ত হেলমেটও আগবঢ়াইছে ।

Hero Vida VX2 Plus KKR লিমিটেড এডিচন বেটাৰী আৰু ৰেঞ্জ

ভিডা ভিএক্স২ প্লাছ কেকেআৰ এডিচন ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ টপ-স্পেক প্লাছ ভেৰিয়েণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু একেটা মেকানিকেল ছেটআপ শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে । ইয়াত ৩.৪ কিলোৱাট ঘণ্টাৰ মুঠ ক্ষমতা থকা দুটা আঁতৰ কৰিব পৰা বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এই বেটাৰীসমূহে এটা চাৰ্জত ১৪২ কিলোমিটাৰ আইডিচি ৰেঞ্জৰ দাবী কৰে ।

এই ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰখনে ঘণ্টাত ৮০ কিলোমিটাৰ গতিবেগ লাভ কৰিব পাৰে, আনহাতে ০-৪০ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত ত্বৰণত ৩.১ ছেকেণ্ড সময় লাগে । ইয়াক শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে এটা ডাইৰেক্ট ড্ৰাইভ স্থায়ী চুম্বক মটৰ যিয়ে ৮.০৪ BHP উৎপাদন কৰে ।

Hero Vida VX2 Plus KKR লিমিটেড এডিচনৰ মূল্য

কোম্পানীটোৱে এই বিশেষ সংস্কৰণৰ স্কুটাৰখন ১.১৬ লাখ টকা মূল্যত মুকলি কৰিছে, যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড VIDA VX2 প্লাছ মডেলতকৈ ২১,০০০ টকা অধিক ব্যয়বহুল । ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ মূল্য ৯৪,৮০০ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম, দিল্লী)।

