মেটাৰ গোপনীয়তা নীতি: শীৰ্ষ আদালতত গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি
আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মেটা-ৱাটছএপৰ গোপনীয়তা নীতি সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হ’ব শুনানি ৷ 213 কোটি টকাৰ জৰিমনা বিৰোধী আবেদনৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ।
Published : February 23, 2026 at 11:02 AM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতা আয়োগে তেওঁলোকৰ গোপনীয়তা নীতিক লৈ আৰোপ কৰা 213.14 কোটি টকাৰ জৰিমনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মেটা প্লেটফৰ্ম আৰু হোৱাটছএপে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিব । এই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত বিচাৰপীঠৰ লগতে ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগছী আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিয়ে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে 3 ফেব্ৰুৱাৰীত আদালতে কোম্পানী দুটাক সমালোচনা কৰি কয় যে তেওঁলোকে “ডাটা শ্বেয়াৰিঙৰ নামত নাগৰিকৰ গোপনীয়তাৰ অধিকাৰৰ সৈতে হেতালি কৰিব নোৱাৰে ।” বিচাৰকসকলে কয় যে প্লেটফৰ্মসমূহে একচেটিয়া অধিকাৰ সৃষ্টি কৰা আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ ব্যক্তিগত তথ্যৰ অপব্যৱহাৰ কৰা যেন লাগে ।
ডিজিটেল সেৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কিন্তু ডাটা শ্বেয়াৰিং নিয়মৰ বিষয়ে প্ৰায়ে অজ্ঞাত ‘নীৰৱ গ্ৰাহক’ ৰ বাবেও আদালতে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । ন্যায়াধীশসকলে নাগৰিকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব বুলি জোৰ দিয়ে । হোৱাটছএপৰ গোপনীয়তা নীতিৰ সৈতে জড়িত উলংঘাৰ বাবে 213.14 কোটি টকাৰ জৰিমনা বিহাৰ CCI ৰ আদেশৰ সৈতে জড়িত এই গোচৰটো । 2025 চনৰ 4 নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী আইন আপীল ন্যায়াধিকৰণে (NCLAT) পাঁচ বছৰৰ বাবে বিজ্ঞাপনৰ বাবে মেটাৰ সৈতে ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য ভাগ-বতৰা কৰাত হোৱাটছএপক বাধা দিয়া নিৰ্দেশ আংশিকভাৱে বাতিল কৰিছিল যদিও জৰিমনা ৰক্ষা কৰিছিল ।
পিছত NCLAT য়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে গোপনীয়তা আৰু সন্মতি সুৰক্ষাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপন আৰু বিজ্ঞাপনবিহীন দুয়োটা কাৰ্যকলাপকে ধৰি অ-ৱাটছএপ উদ্দেশ্যৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য সংগ্ৰহ আৰু অংশীদাৰিত্বৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ’ব । ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 9 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ গৃহীত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি কোম্পানী দুটাই দাখিল কৰা আবেদনৰ পক্ষ হিচাপে বৈদ্যুতিন আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ক পক্ষ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।
বিজ্ঞাপনৰ উদ্দেশ্যে হোৱাটছএপ আৰু মেটাক ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য ভাগ-বতৰা কৰি থাকিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ দৰে NCLAT ৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা CCI য়ে দাখিল কৰা ক্ৰছ আপীলৰ শুনানিও গ্ৰহণ কৰি আছে ।
