ভাৰতৰ মাটিৰ গুণাগুণৰ উন্নতি সাধন: ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব শস্যৰ লগতে মানৱ দেহতো
মাটিয়ে পুষ্টিকৰ উপাদান লাভ কৰিলেহে ই প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ খাদ্য উৎপাদন কৰিব পাৰে । সম্প্ৰতি এয়া কেৱল কৃষিৰ সৈতে জড়িত বিষয় নহয়; জনস্বাস্থ্যৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয় ৷
Published : January 31, 2026 at 11:17 AM IST
হায়দৰাবাদ: ICRIER (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ ৰিচাৰ্চ অন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক ৰিলেচনছ)ৰ ‘হিলিং ছইলছ ইন ইণ্ডিয়া’ শীৰ্ষক এক নতুন অধ্যয়নত ঋতু অনুসৰি সালসলনিৰে কৃষকৰ বেংক একাউণ্টলৈ বৰ্তমানৰ সাৰ ৰাজসাহায্যৰ মাত্ৰাৰ সৈতে মিল থকা ধনৰাশি প্ৰত্যক্ষ নগদ ধন হস্তান্তৰৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । এনে নীতিয়ে তিৰ্যক ৰাজসাহায্য ব্যৱস্থাৰ বাবে সাৰৰ ব্যৱহাৰৰ স্থায়ী ভাৰসাম্যহীনতা দূৰ কৰাত সহায় কৰিব আৰু চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্য ব্যয়ৰ অবিৰত বৃদ্ধি বন্ধ কৰিব ।
স্বাস্থ্যকৰ মাটি কেৱল কৃষি সম্পদ নহয় বৰঞ্চ শস্যৰ স্বাস্থ্য আৰু মানুহৰ পুষ্টিৰ ভেটি । সুষম বৃহৎ পুষ্টিকৰ আৰু জিংক (Zn) আৰু আইৰণ (Fe)ৰ দৰে অণুপুষ্টিকৰ মাটিৰে সমৃদ্ধ মাটিয়ে শস্যৰ উৎপাদনত সহায় কৰাতকৈও অধিক কাম কৰে, ই মূল খাদ্যৰ পুষ্টিৰ মানদণ্ড আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ দ্বাৰা লাখ লাখ লোকৰ স্বাস্থ্যত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় ।
ভাৰতৰ কৃষি আৰু খাদ্য ব্যৱস্থাৰ ভেঁটিস্বৰূপ ভাৰতৰ মাটিবোৰ তীব্ৰ আৰু ক্ৰমাৎ টান হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । গড়ে ভাৰতে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 5.3 বিলিয়ন টন ওপৰৰ মাটি হেৰুৱাই পেলায়, যাৰ ফলত মুঠ ভৌগোলিক ভূমিৰ প্ৰায় 12 কোটি হেক্টৰ ভূমিত (Mha) প্ৰভাৱ পৰে - মূলতঃ পানী (82.6 মেগা হেক্টৰ) আৰু বতাহৰ (12 মেগা হেক্টৰ) খহনীয়াৰ ফলত । বিভিন্ন মাটিৰ খহনীয়াৰ বাবে প্ৰতি বছৰে প্ৰতি হেক্টৰ (টন/হেক্টৰ) ওপৰৰ মাটিৰ 16.4 টন ক্ষতি হয় । এই ক্ষতিৰ ফলত বছৰি মুঠ 5.4-8.4 মেট্ৰিক টন প্ৰাথমিক পুষ্টিকৰ উপাদান (NPK) আঁতৰাই পেলোৱা হয়, যাৰ ফলত মাটিৰ স্বাস্থ্য আৰু উৎপাদনশীলতাৰ প্ৰতি ভাবুকি পৰে ।
মাটিৰ স্বাস্থ্য আৰু পুষ্টি সুৰক্ষা
2024-25 চনৰ মাটি স্বাস্থ্য কাৰ্ডৰ (SHC) মূল্যায়নত দেখা গৈছে যে ভাৰতীয় মাটিৰ 10 শতাংশতকৈ কম মাটিত উচ্চ বা পৰ্যাপ্ত নাইট্ৰজেন (N), মাত্ৰ 45 শতাংশত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ফছফৰাছ (P), 32 শতাংশত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পটাছিয়াম (K) আৰু মাত্ৰ 25 শতাংশ মাটিত মাটিৰ জৈৱিক কাৰ্বন (SOC) আছে , যিটো 1–1.5 শতাংশৰ পৰিসৰৰ বাবে বাঞ্ছনীয় বুলি বিবেচিত হোৱাতকৈ বহু কম গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আৰু উপগ্রীষ্মমণ্ডলীয় মাটি । মাটিৰ গঠন, অণুজীৱৰ কাৰ্যকলাপ আৰু পুষ্টিকৰ চক্ৰৰ এক জটিল সূচক হৈছে SOC ।
ধান আৰু ঘেঁহুৰ দৰে মূল শস্যত Zn ৰ অভাৱ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত শিশুৰ ষ্টাণ্টিং হোৱাত অৰিহণা যোগায় আৰু তেওঁলোকৰ আজীৱন উপাৰ্জনৰ সম্ভাৱনাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে । মাটিৰ জৈৱিক কাৰ্বন (SOC) বিপজ্জনকভাৱে অভাৱৰ অৱস্থাত আছে আৰু পৰীক্ষা কৰা নমুনাৰ তিনি চতুৰ্থাংশৰ SOC 0.75%তকৈ কম (SHC 2024-25 )।
সাৰ আৰু শস্যৰ সঁহাৰিৰ অনুপাত 1970 চনত প্ৰায় 1:13 ৰ পৰা 2015 চনত মাত্ৰ 1:2.7 লৈ (জলসিঞ্চিত অঞ্চলত) হ্ৰাস পাইছে । ইউৰিয়া সাৰ অদক্ষ প্ৰয়োগৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ N ক্ষতি হৈছে, বাহ্যিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰা N মাত্ৰ 35-40% শস্যই শোষণ কৰে । অৰ্থাৎ প্ৰয়োগ কৰা সাৰ আধাতকৈ অধিক অব্যৱহৃত হৈ থাকে আৰু বাষ্পীভৱন, লিচিং, ৰানঅফ, নাইট্ৰাছ অক্সাইড (N2O) নিৰ্গমন আৰু অন্যান্য পথৰ জৰিয়তে মাটি-পানী ব্যৱস্থাৰ পৰা হেৰাই যায় ।
এই N ক্ষতিৰ ফলত ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ গুণাগুণৰ ক্ষতি হয় (নাইট্ৰেট ৰূপত), সেউজ গৃহ গেছ (GHG) নিৰ্গমন বৃদ্ধি কৰে (N2Oকে ধৰি, যাৰ CO2 ৰ উষ্ণতাৰ ~273 গুণ সম্ভাৱনা আছে) আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ অভাৱ, এচিডিকৰণ আৰু পুষ্টিকৰ চক্ৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এনজাইমেটিক কাৰ্যকলাপ হ্ৰাস কৰি মাটিৰ অৱক্ষয় ঘটায় ।
ভাৰতীয় মাটিত P ৰ অভাৱেও শস্যৰ বৃদ্ধি সীমিত কৰে আৰু দীৰ্ঘম্যাদী মাটিৰ উৰ্বৰতাত প্ৰভাৱ পেলায়: মুঠ P ৰ বৃহৎ পৰিমাণ থাকিব পাৰে যদিও Fe, এলুমিনিয়াম বা কেলচিয়াম যৌগসমূহৰ দ্বাৰা স্থিৰ হোৱাৰ বাবে মাত্ৰ এটা সৰু অংশহে উদ্ভিদৰ বাবে উপলব্ধ, বিশেষকৈ অম্লীয় বা কেলচিয়ামযুক্ত মাটিত । এই অভাৱৰ ফলত শিপাৰ ব্যৱস্থা দুৰ্বল হয়, টিলাৰিং বেয়া হয় আৰু উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে অন্যান্য মৌলৰ গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যাঘাত জন্মে ।
সাৰ ৰাজসাহায্যৰ 20-30% অকৃষি উদ্দেশ্যলৈ স্থানান্তৰিত হয় আৰু কেতিয়াও উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত হিতাধিকাৰীৰ ওচৰলৈ নাযায় (অৰ্থনৈতিক জৰীপ, 2015-16 )। ইয়াৰ ফলত এখন চৰকাৰৰ বাবে যথেষ্ট বিত্তীয় বোজাৰ সৃষ্টি হয় । ভাৰত এতিয়া এক জটিল সন্ধিক্ষণত থিয় দিছে । 2050 চনৰ ভিতৰত 1.67 বিলিয়ন হ’ব বুলি প্ৰকল্প কৰা জনসংখ্যাক খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ ই কম্বল সাৰ প্ৰয়োগৰ পৰা ইনপুট প্ৰয়োগৰ 4R নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিজ্ঞানভিত্তিক, নিখুঁত মাটিৰ পুষ্টি ব্যৱস্থাপনালৈ স্থানান্তৰিত হ’ব লাগিব (সঠিক সময়, সঠিক উৎস, সঠিক হাৰ আৰু সঠিক স্থান) । তাৰ বাবে শস্য আৰু অঞ্চলৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি মাটিৰ কঠোৰ পৰীক্ষা আৰু সাৰ অনুকূলীকৰণৰ প্ৰয়োজন ।
মাটিৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ
মাটিৰ স্বাস্থ্য পুনৰুদ্ধাৰ আৰু শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে কৌশলগত সংস্কাৰ আৰু পদ্ধতি অতি প্ৰয়োজনীয় -
- মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ ভাঙি আৰু সুষম পুষ্টিকৰ ব্যৱহাৰক প্ৰসাৰিত কৰি সাৰ নীতিৰ সংস্কাৰ সাধন
- পুষ্টিকৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে নিজৰ ইচ্ছানুযায়ী পুষ্টিকৰ মিশ্ৰণ আৰু জৈৱ সাৰকে ধৰি উদ্ভাৱনীমূলক সাৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰচাৰ
- জৈৱিক সামগ্ৰী আৰু বহনক্ষম কৃষি পদ্ধতিসমূহ একত্ৰিত কৰি মাটিৰ স্বাস্থ্য আৰু পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালী কৰা
উদ্ভাৱনীমূলক সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে মাটিৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰা
মাটিৰ স্বাস্থ্য আৰু উৰ্বৰতা বৃদ্ধিৰ বাবে উদ্ভাৱনী সাৰ সামগ্ৰী আৰু জৈৱিক গোবৰ অতি প্ৰয়োজনীয়
- কৃত্ৰিম ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ অধিক ব্যৱহাৰৰ ফলত মাটিত জৈৱিক কাৰ্বন (SOC)ৰ মাত্ৰা কম হৈছে
- শস্য আৰু মাটিৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ফছফেটিক আৰু পটাছিয়াম সাৰ গ্ৰহণ কৰাটো সুষম পুষ্টিৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ
- পানীত দ্ৰৱীভূত আৰু লাহে লাহে মুক্ত হোৱা সাৰে পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ গ্ৰহণ যথেষ্ট উন্নত কৰিব পাৰে আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰিব পাৰে
- জৈৱ সাৰ আৰু জৈৱিক সংশোধনে মাটিৰ গঠন আৰু অণুজীৱৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰে, যিয়ে মাটিৰ দীৰ্ঘম্যাদী স্বাস্থ্যত অৰিহণা যোগায়
শস্যৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু দক্ষ পানী ব্যৱস্থাপনাক প্ৰসাৰ কৰা
বৈচিত্ৰময় শস্য আৰু কাৰ্যক্ষম পানী ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতিৰ একত্ৰীকৰণে কৃষিৰ স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে
- আন্তঃশস্য মাহজাতীয় শস্যই নাইট্ৰজেন ঠিক কৰিব পাৰে, মাটিৰ গঠন উন্নত কৰিব পাৰে আৰু উৎপাদন 30-35% বৃদ্ধি কৰিব পাৰে
- নূন্যতম খেতি আৰু অৱশিষ্ট ধৰি ৰখাৰ দৰে সংৰক্ষণ পদ্ধতিয়ে মাটিৰ স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী কৰে
- নিখুঁত পানী ব্যৱস্থাপনা কৌশলে পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ লিচিং হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু জলসম্পদ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে
- ৰাজসাহায্যক পানী ৰাহি কৰা প্ৰযুক্তিৰ দিশত পুনৰ নিৰ্দেশিত কৰিলে কৃষকসকলৰ মাজত বহনক্ষম পদ্ধতিক উৎসাহিত কৰিব পাৰি
