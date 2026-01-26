ETV Bharat / technology

গণৰাজ্য দিৱস 2026: হোৱাটছএপত এইসমূহ ষ্টীকাৰৰে আপোনজনক জনাওক গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা

গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে আপোনাৰ পছন্দৰ হোৱাটছএপ ষ্টীকাৰ তৈয়াৰ কৰি পৰিয়াল বা বন্ধু-বান্ধৱীক শুভেচ্ছা জনাব পাৰে ।

happy-republic-day-2026-wishes-images-whatsapp-status-videos-and-stickers-guide
প্ৰতীকাত্মক ছবি (Google play store)
হায়দৰাবাদ: আজি দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে 77 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস । আমাৰ সংবিধান প্ৰণয়নৰ স্মৃতিত এই দিৱসটোৱে জাতিটোৰ স্বাধীনতা, ঐক্য, গণতন্ত্ৰৰ মনোভাৱ উদযাপনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে । এই বিশেষ অনুষ্ঠানত মানুহে কেৱল ঘৰতে আৰু ৰাজহুৱা স্থানত পতাকা উত্তোলন কৰি উদযাপন কৰাই নহয়, ডিজিটেল যুগত ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু মেছেজিং এপৰ ​​জৰিয়তেও নিজৰ আনন্দ আৰু দেশপ্ৰেমমূলক মনোভাৱৰ ভাগ-বতৰা কৰিছে ।

ৰিপাব্লিক ডে’ৰ ষ্টীকাৰ, ইমেজ, জিআইএফ, ভিডিঅ’ ষ্টেটাছ হোৱাটছএপ আৰু অন্যান্য প্লেটফৰ্মত অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে । মানুহে বন্ধু-বান্ধৱ আৰু পৰিয়াললৈ দেশপ্ৰেমমূলক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে, ত্ৰিৰংগ ষ্টীকাৰ শ্বেয়াৰ কৰে আৰু শ্ৰদ্ধাৰে ‘জয় হিন্দ’ৰ দৰে ষ্টীকাৰ পোষ্ট কৰে ।

গণৰাজ্য দিৱসৰ হোৱাটছএপ ষ্টীকাৰ

এটা নতুন ধাৰা হ’ল হোৱাটছএপতো AI ষ্টীকাৰ (কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰি সৃষ্টি কৰা ষ্টীকাৰ) তৈয়াৰ কৰিব পাৰি । আপুনি নিজৰ ষ্টীকাৰ নিজেই ডিজাইন কৰিব পাৰে, মাত্ৰ এটা চুটি টেক্সট প্ৰমপ্ট (যেনে “Indian flag with tricolour text” বা “Happy Republic Day 2026”) সৃষ্টি কৰক আৰু হোৱাটছএপত Meta AI য়ে আপোনাৰ বাবে কেইবাটাও সৃষ্টিশীল ডিজাইন সৃষ্টি কৰিব ।

যদি আপুনি বিচাৰে তেন্তে গুগল প্লে ষ্ট’ৰ বা এপল এপ ষ্ট’ৰৰ পৰাও ৰেডিমেড ৰিপাব্লিক ডে’ৰ ষ্টীকাৰ পেক ডাউনলোড কৰিব পাৰে । কিছুমান এপত এই বছৰ বিশেষ ত্ৰিৰংগ থিমযুক্ত পেক উপলব্ধ । এইবোৰ পোনপটীয়াকৈ হোৱাটছএপত ইনষ্টল আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ।

ইয়াৰ উপৰিও 2026 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ ভাষণ, ছবি, শুভেচ্ছা আৰু উদ্ধৃতিও অনলাইনত উপলব্ধ আৰু নাগৰিকে সেইবোৰো শ্বেয়াৰ কৰি আছে । এই শুভেচ্ছা বাৰ্তাসমূহত জাতীয় প্ৰগতি, ভাতৃত্ববোধ, সংবিধানৰ প্ৰতি সন্মানৰ বাৰ্তা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত মুকলি কৰা এই ডিজিটেল বাৰ্তা আৰু ষ্টীকাৰে গণৰাজ্য দিৱসৰ আনন্দ বৃদ্ধি কৰিছে । ডেকা-বুঢ়া সকলোৱেই ৰঙীন ছবি, ষ্টীকাৰ, ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে নিজৰ আৱেগ প্ৰকাশ কৰি আছে ।

