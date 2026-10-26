স্পাইৱেৰ বিজ্ঞাপন ব্যৱহাৰ কৰি হেকাৰে কেনেকৈ আপোনাৰ সকলো তথ্য চুৰি কৰিছে : জানক সবিশেষ
গৱেষকসকলে কয় যে আইফোনলৈ স্পাইৱেৰ বিয়পোৱাৰ বাবে কমেও ৬৬০০টা বিশ্বাসযোগ্য ৱেবছাইট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, স্ক্ৰীণত বিজ্ঞাপন ওলোৱাৰ পৰাই সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছিল ।
Published : October 26, 2026 at 8:20 AM IST
হায়দৰাবাদ : চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ গৱেষকসকলে আইফোনলৈ স্পাইৱেৰ বিয়পাই দিয়া এটা বৃহৎ বিতৰণ নেটৱৰ্ক উন্মোচন কৰিছে ৷ মোবাইল ছিকিউৰিটি ফাৰ্ম আইভেৰিফাই আৰু চাইবাৰ ছিকিউৰিটি ফাৰ্ম ৰিপৰ্ট ইউ আৰ আইৰ যৌথ গৱেষণাৰ মতে, ৱেবছাইটৰ মালিকৰ অজ্ঞাতে কমেও ৬৬০০টা প্ৰকৃত ৱেবছাইটত ক্ষতিকাৰক ক’ড লোড কৰা হৈছে ৷ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে একো ক্লিক কৰাৰ প্ৰয়োজনো নাই; পৰ্দাত এটা বিজ্ঞাপন ওলোৱাৰ লগে লগে আক্ৰমণ আৰম্ভ হয় ৷
তেওঁলোকে দেখিলে যে চীনৰ সৈতে জড়িত বুলি সন্দেহ কৰা এটা অপৰাধী গোটে দুটা আক্ৰমণ চলাই আছিল ৷ এই তথ্যসমূহ ২০২৬ চনৰ ২২ অক্টোবৰত প্ৰকাশ পাইছিল ৷
Forgotten website tags are being turned into spyware delivery routes. Working with iVerify, we traced DeadTag: 660+ hijacked domains, thousands of sites, and traffic feeding the Coruna and DarkSword iPhone exploit kits. The investigation: https://t.co/iwh7rNhDBv https://t.co/XI6iBreI3T— Report URI (@reporturi) October 22, 2026
বিজ্ঞাপনটো আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ডিভাইচটো সংক্ৰমিত হৈ পৰে
আইভেৰিফাইৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য পৰিচালন বিষয়া (চি ই অ’) ৰকি কলে এই কৌশলে কেনেদৰে কাম কৰে সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে ৷ তেওঁ কয় যে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কোনো ক্ষতিকাৰক চাইটলৈ যোৱা নাই বা কোনো ভুল কৰা নাই ৷ তেওঁলোকে কেৱল স্ক্ৰীণত স্ক্ৰল কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ ডিভাইচটো সংক্ৰমিত হয় ৷
আইভেৰিফায়ে এটা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ সৈতে জড়িত এটা গোচৰ নিশ্চিত কৰিছে ৷ ইনষ্টাগ্ৰামত ফুটবলৰ বিজ্ঞাপন স্ক্ৰল কৰি থকা অৱস্থাত ব্যক্তিজনৰ আইফোন সংক্ৰমিত হয় ৷ বিজ্ঞাপনটো চোৱাৰ লগে লগে ক্ষতিকাৰক ক’ডটো সক্ৰিয় হৈ উঠিল ৷ ই ফোনৰ অপাৰেটিং চিষ্টেম স্কেন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত মেচিং এটেক ক’ড পঠিয়াইছিল ৷ ই লগইনৰ সবিশেষ চুৰি কৰিছিল আৰু ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী ৱালেট বিচাৰিছিল ৷
ম্যাদ উকলি যোৱা ডমেইনৰ জৰিয়তে দ্বিতীয় আক্ৰমণ
ৰিপৰ্ট ইউ আৰ আয়ে দ্বিতীয়টো আক্ৰমণ ধৰা পেলালে ৷ আক্ৰমণকাৰীয়ে প্ৰায় ৬৩০টা ম্যাদ উকলি যোৱা ডমেইন ক্ৰয় কৰিছিল যিবোৰ এতিয়াও প্ৰকৃত ৱেবছাইটসমূহে চেটবট আৰু বিশ্লেষণ সঁজুলি চলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছিল ৷ এইদৰে প্ৰায় ৮ হাজাৰ ৱেবছাইটৰ ডমেইন হাইজেক কৰা হয় ৷ ইয়াৰ পিছত দুৰ্বল আইফোনৰ পৰা অহা ট্ৰেফিক স্পাইৱেৰলৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছিল ৷ অপৰাধীৰ লক্ষ্য আছিল ক্ৰিপ্টো ৱালেটৰ পৰা ধন চুৰি কৰি লগইন প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰা ৷
‘ডেডটেগ’ত এক্সেছ বিক্ৰী কৰাৰ সন্দেহ
হেলমেৰ মতে ‘ডেডটেগ’ নামৰ এটা গোটে হেক কৰা চাইটসমূহৰ দৰ্শকক ক্ষতিকাৰক বিষয়বস্তু প্ৰদান কৰাৰ সুযোগ বিক্ৰী কৰি আছে ৷ সেই দৰ্শকসকলৰ কোনো ধাৰণা নাই যে চাইটসমূহৰ লগত আপোচ কৰা হৈছে ৷ ক্ৰয় কৰাসকলে নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো বস্তু পঠিয়াব পাৰে ৷
এই গোটটোৱে প্ৰতি সপ্তাহত ক্ষতিকাৰক ক’ড থকা ১০টা ডমেইন সৃষ্টি কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইয়াৰ ক্লায়েণ্টৰ ভিতৰত আছে আইফোন হেক কৰাত বিশেষজ্ঞ অপৰাধী গেং ৷
চৰকাৰী চোৰাংচোৱা সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ
অপৰাধী গোটে দুটা ‘আক্ৰমণকাৰী সঁজুলি’ ব্যৱহাৰ কৰিছে যিবোৰ চৰকাৰী চোৰাংচোৱা সংস্থাই আইফোন হেক কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে ৷ এই টুলকিটসমূহ পিছত ফাদিল হৈছিল ৷ ২০২৬ চনৰ বসন্তৰ পৰাই চাইবাৰ অপৰাধীয়ে দুয়োটা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ৷
Forgotten website tags are being turned into spyware delivery routes. Working with iVerify, we traced DeadTag: 660+ hijacked domains, thousands of sites, and traffic feeding the Coruna and DarkSword iPhone exploit kits. The investigation: https://t.co/iwh7rNhDBv https://t.co/XI6iBreI3T— Report URI (@reporturi) October 22, 2026
পূৰ্বৰ আক্ৰমণত ব্যৱহাৰ কৰা দুৰ্বলতাসমূহ এপলে ইতিমধ্যে সমাধান কৰিছে ৷ অৱশ্যে এতিয়া আক্ৰমণকাৰীয়ে এনে ফোনক লক্ষ্য কৰি লৈছে যিবোৰ আপডেট হোৱা নাই আৰু পুৰণি ত্ৰুটি এতিয়াও আছে ৷
হেলমেই লগতে কয় যে তেওঁলোকে এনে ইংগিত দেখিছে যে আক্ৰমণকাৰীয়ে এতিয়া এতিয়াও পেচ নকৰা iOS দুৰ্বলতাক লক্ষ্য কৰি লোৱা ক’ড ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ ৰিপৰ্ট ইউ আৰ আইয়ে হেক কৰা চাইটসমূহক সতৰ্ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ সংখ্যা বহুত বেছি, যাৰ ফলত ই কঠিন হৈ পৰিছে । প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ সুৰক্ষা সংস্থাসমূহৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে ৷
স্পাইৱেৰ চাইবাৰ অপৰাধৰ এক সাধাৰণ আহিলা হৈ পৰিছে
এই তথ্যই এটা পৰিৱৰ্তন দেখুৱাইছে । এসময়ত স্পাইৱেৰ কেৱল উচ্চ মূল্যৰ লক্ষ্যত চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু এতিয়া ই সাধাৰণ চাইবাৰ অপৰাধৰ অস্ত্ৰ হৈ পৰিছে ৷
২০২৬ চনৰ ১৫ অক্টোবৰত টৰণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিটিজেন লেবে আল জাজিৰাৰ এজন সাংবাদিকে ব্যৱহাৰ কৰা উইণ্ড’জ পিচিত বিজ্ঞাপনেৰে আক্ৰমণ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ কমেও ৪৫টা ডিভাইচ আক্ৰান্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এটা বিজ্ঞাপন প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানে এইক্ষেত্ৰত সহায় কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷
চীনা আক্ৰমণকাৰী
আইভেৰিফাই বা ৰিপৰ্ট ইউ আৰ আই কোনোৱেই আক্ৰমণকাৰীৰ অৱস্থান প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ অৱশ্যে হেলমে কয়, "এই মানুহবোৰ চীনা ভাষা কোৱা যেন লাগে ৷ কাৰণ ক’ডটোত চীনা ভাষাৰ কিছুমান টোকা পোৱা গৈছিল ৷"
বেছিভাগ সুৰক্ষা পৰামৰ্শৰ বিৰুদ্ধে যোৱা এটা ভাবুকি
অনলাইন সুৰক্ষাৰ বেছিভাগ পৰামৰ্শই ‘সন্দেহজনক লিংক খুলিব নালাগে’ এই নিয়মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । কিন্তু বিজ্ঞাপন নেটৱৰ্ক আৰু ম্যাদ উকলি যোৱা ডমেইনৰ জৰিয়তে আক্ৰমণৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কোনো ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন নহয় ।
বিজ্ঞাপন প্লেটফৰ্মসমূহে বিজ্ঞাপনদাতাসকলক আগ্ৰহ আৰু ডিভাইচৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ সংকুচিত কৰিবলৈও দিয়ে । ইয়াৰ ফলত আক্ৰমণকাৰীয়ে সুবিধা পায়, কিয়নো তেওঁলোকে কেৱল দুৰ্বল ডিভাইচসমূহক লক্ষ্য কৰি ল’ব পাৰে ।
ব্যৱসায়ৰ বাবে এইটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
ব্যৱসায়ৰ বাবে এইটো অতি জটিল, কাৰণ ক্ষতিকাৰক ক'ডে প্ৰতিটো ডিভাইচৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ পৰীক্ষা কৰে । আক্ৰমণকাৰীয়ে কেৱল দুৰ্বল ডিভাইচসমূহহে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত সেইবোৰ ধৰা পেলোৱাটো অধিক কঠিন হৈ পৰে ।
কোম্পানী আই টি দলসমূহে নিজৰ ডিভাইচ আনিব পৰা নীতিক লৈ এক নতুন চিন্তাৰ সন্মুখীন হৈছে । যেতিয়া কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ ব্যক্তিগত ফোন ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া প্ৰতিটো ফোনত শেহতীয়া আপডেট আছে নে নাই সেইটো অনুসৰণ কৰাটো কঠিন হৈ পৰে ।
যিবোৰ কোম্পানীয়ে নিজৰ কাৰ্যকলাপৰ অংশ হিচাপে ক্ৰিপ্টো ৱালেট পৰিচালনা কৰে, সেইবোৰে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন । নিজৰ বিজ্ঞাপনৰ স্থান আনক বিক্ৰী কৰা মিডিয়া কোম্পানীসমূহেও সজাগ হোৱা উচিত । নিজৰ বিজ্ঞাপন ডেলিভাৰী চেনেল পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকে নিৰ্ভৰ কৰা ডমেইনৰ তালিকা তৈয়াৰ কৰিব লাগে ।
নিজকে কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব ?
কোল আৰু হেলমে কয় যে এই আক্ৰমণসমূহে কিছুমান চফ্টৱেৰ সংস্কৰণৰ ত্ৰুটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । তেওঁলোকে মোবাইল অপাৰেটিং চিষ্টেমসমূহ আপডেট কৰি ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকলে স্পাইৱেৰ আৰু অন্যান্য চাইবাৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ তলত দিয়া পদক্ষেপসমূহ ল’ব পাৰে :
- আপোনাৰ আইফোনৰ চফ্টৱেৰ আপডেট কৰি ৰাখক: এপলে নিয়মিতভাৱে দুৰ্বলতাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ সুৰক্ষা পেচসমূহ মুকলি কৰে । আপোনাৰ ডিভাইচত iOS ৰ শেহতীয়া সংস্কৰণত চলি থকাটো নিশ্চিত কৰক ।
- লকডাউন মোড সক্ষম কৰক: যদি আপুনি ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সীৰ দৰে মূল্যৱান ডিজিটেল সম্পত্তিৰ মালিক বা তদন্তমূলক সাংবাদিকতা বা চৰকাৰী বিভাগৰ দৰে বিপদজনক ক্ষেত্ৰত কাম কৰে, তেন্তে লকডাউন মোড এক্টিভ কৰিলে আপোনাৰ ডিভাইচত অত্যাধুনিক চাইবাৰ আক্ৰমণৰ আশংকা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব ।
কিন্তু যদি কোনো আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সন্দেহ কৰে যে তেওঁলোকৰ ডিভাইচটো ইতিমধ্যে স্পাইৱেৰৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে, তেন্তে কেৱল ডিভাইচটো পুনৰ আৰম্ভ কৰা বা পাছৱৰ্ড সলনি কৰাটোৱেই যথেষ্ট নহ’বও পাৰে । সিহঁতক ডিভাইচটো নে'টৱৰ্কৰ পৰা তৎক্ষণাত বিচ্ছিন্ন কৰিব লাগে, এটা সম্পূৰ্ণ ফেক্টৰী ৰিছেট কৰিব লাগে (বা ডিভাইচ সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰিব লাগে) আৰু এটা সুৰক্ষিত আৰু বিশ্বাসযোগ্য ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰি নতুন একাউণ্ট আৰু পাছৱৰ্ড সৃষ্টি কৰিব লাগে ।
: