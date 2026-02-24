ETV Bharat / technology

মহাকাশভিত্তিক উদ্ভিদৰ স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ সম্বন্ধীয় প্ৰকল্পৰ বাবে ইছৰোৰ আৰ্থিক সহায় লাভ কৰিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ অৰবিন্দ বৰুৱাই

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰ্মৰত এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপকে মহাকাশ ভিত্তিক উদ্ভিদৰ স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ সম্বন্ধীয় এক প্ৰকল্পৰ বাবে ইছৰোৰ পুঁজি লাভ কৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত জানক বিতংকৈ ---

GU scientist secures ISRO-funded project on space-based plant health monitoring
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ অৰবিন্দ বৰুৱা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 24, 2026 at 3:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: বিভিন্ন সময়ত বহু কৃতিত্বৰে ৰাজ্যখনৰ বহু বিজ্ঞানী নিজ নিজ প্ৰতিভাৰ বলত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো অসমৰ নাম উজ্জ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে । শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী বিজ্ঞানীৰ কৃতিত্বই বৈজ্ঞানিক সমাজৰ লগতে ৰাজ্যবাসীকো গৌৰৱান্বিত কৰিছে । ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৰ দ্বাৰা আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজ্ঞানী তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডঃ অৰবিন্দ বৰুৱাই ।

উল্লেখযোগ্য যে, এই প্ৰকল্পটো ’মানৱ মহাকাশ উৰণ কেন্দ্ৰ’ (Human Space Flight Centre, HSFC) ৰ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত অনুমোদিত হৈছে আৰু দুবছৰীয়া সময়সীমাৰ বাবে 28.7 লাখ টকাৰ অনুদান প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে মহাকাশ ষ্টেচন-সামঞ্জস্যপূৰ্ণ উদ্ভিদ বৃদ্ধিৰ পৰিৱেশৰ ভিতৰত উদ্ভিদৰ স্বাস্থ্য পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পৰা এক নেনো-প্ৰযুক্তি সম্বলিত বায়’চেন্সিং প্লেটফৰ্ম বিকশিত কৰা ।

GU scientist secures ISRO-funded project on space-based plant health monitoring
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ অৰবিন্দ বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

এই গৱেষণাত ইণ্ড’ল-3-এচেটিক এচিড, ইথিলিন আদি উদ্ভিদ হৰ্ম’নসমূহৰ লগতে অন্যান্য ভ’লাটাইল অৰ্গেনিক যৌগ আৰু আলোক-সংশ্লেষণজনিত চাপ সূচক চিনাক্তকৰণত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । এই প্ৰযুক্তিয়ে নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশত শস্যৰ বৃদ্ধি আৰু চাপ পৰ্যবেক্ষণ কৰাত মহাকাশযাত্ৰীৰ সহায় কৰিব, যি ভৱিষ্যতৰ মানৱ মহাকাশ অভিযান আৰু মহাকাশ কৃষিৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ’ব । এই প্ৰকল্পত ডঃ অৰবিন্দ বৰুৱাই মুখ্য গৱেষক হিচাপে নেতৃত্ব দিব, আনহাতে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী প্ৰফেছৰ হেমেন শৰ্মাই সহ-মুখ্য গৱেষক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব । গৱেষণা দলটোৱে বাস্তৱ সময়ত শস্যৰ স্বাস্থ্য মূল্যায়ন কৰিব পৰা একাধিক বায়’মাৰ্কাৰ চিনাক্ত কৰিব পৰা এক প্ৰট’টাইপ চেন্সিং ব্যৱস্থা প্ৰস্তুত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িছে ।

ডঃ অৰবিন্দ বৰুৱাৰ বিষয়ে চমুকৈ

GU scientist secures ISRO-funded project on space-based plant health monitoring
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ অৰবিন্দ বৰুৱা শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে (ETV Bharat Assam)

যোৰহাটৰ বাহনা ধৌৱা পুখুৰী গাওঁ নিবাসী ডঃ অৰবিন্দ বৰুৱাই দিল্লীস্থিত ভাৰতীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ IIT ৰ পৰা ৰসায়ন বিজ্ঞানত গৱেষণা ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ মোহালিস্থিত নেনো বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান, ওমানৰ ভাৰতীয় বিজ্ঞান শিক্ষা আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল । 2019 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগদান কৰাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ শক্তি আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় নেনো-প্ৰযুক্তিভিত্তিক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছে । তেওঁ ইতিমধ্যে 40 ৰো অধিক গৱেষণা প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছে লগতে 2500 ৰো অধিক উদ্ধৃতি লাভ কৰিছে ।

GU scientist secures ISRO-funded project on space-based plant health monitoring
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ অৰবিন্দ বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান ডঃ বৰুৱাই লাভ কৰা প্ৰকল্পটোৱে ভাৰতৰ মানৱ মহাকাশ অভিযান কাৰ্যসূচীত অৱদান আগবঢ়োৱাৰ লগতে পৃথিৱীত উন্নত কৃষি পৰ্যবেক্ষণ প্ৰযুক্তি — যেনে স্মাৰ্ট গ্ৰীণহাউচ আৰু নিখুঁত কৃষি ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ISRO
ARABINDA BARUAH অৰবিন্দ বৰুৱা
উদ্ভিদৰ স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ প্ৰকল্প
ইটিভি ভাৰত অসম প্ৰযুক্তি খবৰ
SPACE BASED PLANT HEALTH RESEARCH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.