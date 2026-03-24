২৫০০ কোটি টকাৰ GST ক্ষতিপূৰণৰ চেছ আবদ্ধ, শীৰ্ষ আদালতৰ শুনানিৰ পূৰ্বে স্পষ্টতা বিচাৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে
Published : March 24, 2026 at 4:40 PM IST
হায়দৰাবাদ: ফেডাৰেচন অৱ অটোম’বাইল ডিলাৰ এছ’চিয়েশ্যনৰ উপাধ্যক্ষ ছাই গিৰিধৰে ভাৰতৰ অটো খুচুৰা খণ্ডই এক বৃহৎ লিকুইডিটি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰায় 2,500 কোটি ডিলাৰৰ ধন জি এছ টি ক্ষতিপূৰণ চেছৰ কাঠামোৰ অধীনত আবদ্ধ হৈ আছে ।
বৰ্তমান ডিলাৰৰ ইলেক্ট্ৰনিক কেছ লেজাৰত ক্ৰেডিট হিচাপে ৰখা এই ধনৰাশি কৰ ব্যৱস্থা সলনিৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকলে ইয়াক নিজৰ দৈনন্দিন কাম-কাজৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ।
গিৰিধৰে কয়, "এয়া ডিলাৰৰ বৈধ ধন, কিন্তু বৰ্তমান ইয়াক লাভ কৰাৰ কোনো উপায় নাই । ফলত ই মূলতঃ আবদ্ধ হৈ আছে ।"
এতিয়া বিষয়টো ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উপনীত হোৱাৰ লগে লগে ডিলাৰসকলে এই ধন কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি তাৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা লাভ কৰাৰ আশা কৰিছে । এই ক্ৰেডিট বৰ্তমানৰ জিএছটি দায়বদ্ধতাৰ বিপৰীতে সামঞ্জস্য স্থাপনৰ বাবে হয় প্ৰত্যক্ষ ধন ঘূৰাই দিয়া হওক নহয় অনুমতি বিচাৰিছে উদ্যোগটোৱে ।
তেওঁ লগতে কয়, “এই যিকোনো ফলাফলে নিশ্চিত কৰিব যে ধন কাৰ্যকৰী মূলধন হিচাপে ব্যৱস্থাটোলৈ ঘূৰাই দিয়া হয় ।" উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে যদিহে ধন মুকলি কৰা নহয় আৰু ডিলাৰসকলে ধন লিখি পেলাবলৈ বাধ্য হয় তেন্তে ইয়াৰ পৰিণতি সুদূৰপ্ৰসাৰী হ’ব পাৰে ৷
বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ ডিলাৰশ্বিপসমূহে অস্তিত্বৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলে চাকৰি হেৰুৱাব পাৰে আৰু ডিলাৰৰ কাৰ্যকৰী মূলধনৰ বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়োৱা ঋণদাতাৰ ওপৰত হেঁচা পৰিব পাৰে ।
এই সংখ্যাটোৱে অটো খুচুৰা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ভিতৰত থকা এটা গাঁথনিগত ত্ৰুটিকো উজ্জ্বল কৰি তুলিছে । অটো নিৰ্মাতাসকলৰ দৰে ডিলাৰসকলৰ বাহনৰ দাম বা মাৰ্জিনৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে, যাৰ ফলত দাম বৃদ্ধি কৰি আৰ্থিক চাপ কমোৱাৰ ক্ষমতা সীমিত হৈ পৰে ।
গিৰিধৰে কয়, "ডিলাৰসকলে লোকচান আদায় কৰিবলৈ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে । এই নমনীয়তা অ'ইএমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, যিয়ে প্ৰভাৱিত হ'লে মূল্য সালসলনি কৰিবলৈ বাছি ল'ব পাৰে ।"
ইতিমধ্যে নগদ ধনৰ সংকটে ডিলাৰশ্বিপৰ দৈনন্দিন কাম-কাজত প্ৰভাৱ পেলাইছে । ৱৰ্কিং কেপিটেলৰ এটা উল্লেখযোগ্য অংশ লক আপ হোৱাৰ লগে লগে ডিলাৰসকলে ইনভেণ্টৰী প্লেনিং, ফাণ্ড ৰোটেচন, আৰু ঋণ পৰিশোধৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । বহু ডিলাৰে সেই ধন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও ঋণ লোৱা মূলধনৰ সুতৰ খৰচ বহন কৰিয়েই থাকে ।
গিৰিধৰে কয়, "এই মূলধন ঘূৰাব নোৱাৰাৰ বাবে কাৰ্যকৰী মানসিক চাপৰ সৃষ্টি হৈছে । ডিলাৰসকলে আবদ্ধ হৈ থকা ধনৰ ওপৰত সুত দিছে, আনহাতে তেওঁলোকে ইয়াক তথ্য ক্ৰয় বা ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই ।" পৰৱৰ্তী শুনানিৰ সময় ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে উদ্যোগটোৱে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব যে এনে এটা সমাধানৰ উন্মেষ ঘটে নেকি যিয়ে নগদ ধনৰ চাপ লাঘৱ কৰিব আৰু ডিলাৰ নেটৱৰ্কত আৰ্থিক স্থিতিশীলতা পুনৰ ঘূৰাই আনিব ।
লগতে পঢ়ক