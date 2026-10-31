ETV Bharat / technology

এনভিএছ-০৩ উপগ্ৰহক কক্ষপথত সফলতাৰে সংস্থাপন ইছৰ’ৰ

ইছৰোৰ নতুন উপগ্ৰহ নভিএছ-০৩ উৎক্ষেপণৰ লগে লগে ভাৰতৰ নিজা নেভিগেচন চিষ্টেম এনএভইআইচি পুনৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে ।

ISRO LAUNCHES GSLVF18
নেভিগেচন উপগ্ৰহ এনভিএছ-০৩ কঢ়িয়াই অনা ইছৰোৰ জিএছএলভি-এফ১৮ ৰকেট অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৰা মৰা সময়ত শুকুৰবাৰ, ৩০ অক্টোবৰ, ২০২৬ (IANS)
author img

By PTI

Published : October 31, 2026 at 7:20 AM IST

|

Updated : October 31, 2026 at 7:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীহৰিকোটা (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ) : ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণাত ইছৰ’ই আন এক বৃহৎ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে । ইছৰ’ই শুকুৰবাৰে থলুৱা নেভিগেচন উপগ্ৰহ এনভিএছ-০৩ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰে ৷ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা নিশা ১১:৫১ বজাত জিএছএলভি-এফ১৮ ৰকেটৰ সহায়ত এই উপগ্ৰহটো মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

উৎক্ষেপণৰ প্ৰায় ১৮ মিনিটৰ পিছত ২,২৫০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এনভিএছ-০৩ উপগ্ৰহটোৱে ৰকেটটোৰ পৰা সফলতাৰে পৃথক হৈ ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট জিঅ’চিনক্ৰ’নাছ ট্ৰেন্সফাৰ কক্ষপথত উপনীত হয় । ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থাৰ নিজা নেভিগেচন ব্যৱস্থা নেভিআইচি এতিয়া পুনৰ কমেও চাৰিটা উপগ্ৰহৰ সৈতে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইছৰ’ক এই সফলতাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনায় ৷

এই অভিযানৰ সফলতাৰ কিছু মিনিট পিছতে ইছৰোৰ মুৰব্বী ভি নাৰায়ণনে ঘোষণা কৰে যে উপগ্ৰহটোক সফলতাৰে আৰু নিখুঁতভাৱে নিজৰ নিৰ্দিষ্ট উপবৃত্তাকাৰ কক্ষপথত স্থাপন কৰা হৈছে । এই অভিযানৰ তাৎপৰ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ কয় যে ভাৰত এতিয়া নিজৰ লক্ষ্য ‘এক জাতি, এক সময়’ত উপনীত হোৱাৰ ওচৰ চাপিব পাৰিব । তেওঁ থলুৱা আৰু অতি সঠিক সময় আৰু নাৱিক সেৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

নাৰায়ণনে কয় যে এনভিএছ-০১কে ধৰি তিনিটা উপগ্ৰহ ইতিমধ্যে সফলতাৰে কাম কৰি আছে আৰু এতিয়া এনভিএছ-০৩ সংযোজনৰ লগে লগে পজিচন, নেভিগেচন, আৰু টাইমিং (পিএনটি) সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ নেভিগেচন উপগ্ৰহ এনভিএছ-০৩ত ভাৰততে নিৰ্মিত থলুৱা আৰু আমদানিকৃত পাৰমাণৱিক ঘড়ী সংযোজন কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ ফলত অসামৰিক ক্ষেত্ৰত ৰে'ল, জাহাজ আৰু যান-বাহনসমূহৰ বাস্তৱ সময়ত নিখুঁত অনুসৰণ কৰাটো বহুত সহজ হৈ পৰিব ৷

এনভিএছ-০৩ উপগ্ৰহটোৱে ইতিমধ্যে কাৰ্যক্ষম হৈ থকা আন তিনিটা নেভিগেচন উপগ্ৰহৰ (এনভিএছ-০১কে ধৰি)ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কাম কৰিব ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা এটা শক্তিশালী আই এছ টি (ভাৰতীয় মানক সময়)ৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু অধিক শক্তিশালী হ’ব, বিশেষকৈ যিহেতু চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ আইনী পৰিমাপ (ভাৰতীয় মানক সময়) নিয়ম, ২০২৬ অধিসূচনা কৰিছে ৷

ভাৰতৰ নিজা উপগ্ৰহ নেভিগেচন ব্যৱস্থা এনএভইআইচি (NavIC) হৈছে জিপিএছৰ ভাৰতীয় সংস্কৰণ, ই মূলতঃ ভাৰত আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে ১৫০০ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত সীমাবদ্ধ ৷

বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে জিএছএলভি-এফ১৮/এনভিএছ-০৩ অভিযানৰ সফল আৰম্ভণিৰ বাবে ইছৰোৰ দলটোক অভিনন্দন জনায় ৷ তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত কয়, "এই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বই মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সামৰ্থ্য আৰু আমাৰ থলুৱা নেভিগেচন সামৰ্থ্যক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আমাৰ অদম্য দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ শেহতীয়া বছৰবোৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহাকাশ খণ্ডত গ্ৰহণ কৰা বৈপ্লৱিক সংস্কাৰৰ পিছত মহাকাশত ভাৰতৰ সফলতাৰ কাহিনীয়ে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পিতৃ বিক্ৰম চাৰাভাই আৰু মহাকাশৰ সপোনক প্ৰমাণ কৰে ৷"

লগতে পঢ়ক : ইছৰোৱে আজি উৎক্ষেপণ কৰিব NVS-03 নামৰ উপগ্ৰহ কঢ়িয়াই নিয়া GSLV-F18 ৰকেট

Last Updated : October 31, 2026 at 7:52 AM IST

TAGGED:

ISRO LAUNCHES GSLVF18
সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰ
এনভিএছ ০৩
জিএছএলভি এফ১৮

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.