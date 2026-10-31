এনভিএছ-০৩ উপগ্ৰহক কক্ষপথত সফলতাৰে সংস্থাপন ইছৰ’ৰ
ইছৰোৰ নতুন উপগ্ৰহ নভিএছ-০৩ উৎক্ষেপণৰ লগে লগে ভাৰতৰ নিজা নেভিগেচন চিষ্টেম এনএভইআইচি পুনৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে ।
By PTI
Published : October 31, 2026 at 7:20 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 7:52 AM IST
শ্ৰীহৰিকোটা (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ) : ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণাত ইছৰ’ই আন এক বৃহৎ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে । ইছৰ’ই শুকুৰবাৰে থলুৱা নেভিগেচন উপগ্ৰহ এনভিএছ-০৩ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰে ৷ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা নিশা ১১:৫১ বজাত জিএছএলভি-এফ১৮ ৰকেটৰ সহায়ত এই উপগ্ৰহটো মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷
উৎক্ষেপণৰ প্ৰায় ১৮ মিনিটৰ পিছত ২,২৫০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এনভিএছ-০৩ উপগ্ৰহটোৱে ৰকেটটোৰ পৰা সফলতাৰে পৃথক হৈ ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট জিঅ’চিনক্ৰ’নাছ ট্ৰেন্সফাৰ কক্ষপথত উপনীত হয় । ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থাৰ নিজা নেভিগেচন ব্যৱস্থা নেভিআইচি এতিয়া পুনৰ কমেও চাৰিটা উপগ্ৰহৰ সৈতে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে ৷
🚨 Liftoff of GSLV-F18 carrying NVS-03 at 11:51 PM IST from Second Launch Pad, SHAR! ISRO's rescue mission for NavIC is now underway 🚀 #ISRO | #GSLVF18 https://t.co/MizXSaUe4R— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) October 30, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইছৰ’ক এই সফলতাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনায় ৷
Congratulations to our scientists and engineers at ISRO on the successful launch of GSLV-F18 carrying NVS-03. This mission marks an important step in strengthening NavIC, our indigenous satellite navigation system. Equipped with enhanced capabilities, NVS-03 will further our pursuit of self-reliance in critical technologies and support navigation services that benefit our people. The dedication and ingenuity of our space scientists continue to make our nation proud. @isro— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2026
এই অভিযানৰ সফলতাৰ কিছু মিনিট পিছতে ইছৰোৰ মুৰব্বী ভি নাৰায়ণনে ঘোষণা কৰে যে উপগ্ৰহটোক সফলতাৰে আৰু নিখুঁতভাৱে নিজৰ নিৰ্দিষ্ট উপবৃত্তাকাৰ কক্ষপথত স্থাপন কৰা হৈছে । এই অভিযানৰ তাৎপৰ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ কয় যে ভাৰত এতিয়া নিজৰ লক্ষ্য ‘এক জাতি, এক সময়’ত উপনীত হোৱাৰ ওচৰ চাপিব পাৰিব । তেওঁ থলুৱা আৰু অতি সঠিক সময় আৰু নাৱিক সেৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
নাৰায়ণনে কয় যে এনভিএছ-০১কে ধৰি তিনিটা উপগ্ৰহ ইতিমধ্যে সফলতাৰে কাম কৰি আছে আৰু এতিয়া এনভিএছ-০৩ সংযোজনৰ লগে লগে পজিচন, নেভিগেচন, আৰু টাইমিং (পিএনটি) সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷
VIDEO | Sriharikota, Andhra Pradesh: ISRO chief V Narayanan says, "This NVS-03 satellite mission accomplished with least turnaround time of 56 days between successive GSLV missions." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/oFW6tQljPe— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026
উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ নেভিগেচন উপগ্ৰহ এনভিএছ-০৩ত ভাৰততে নিৰ্মিত থলুৱা আৰু আমদানিকৃত পাৰমাণৱিক ঘড়ী সংযোজন কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ ফলত অসামৰিক ক্ষেত্ৰত ৰে'ল, জাহাজ আৰু যান-বাহনসমূহৰ বাস্তৱ সময়ত নিখুঁত অনুসৰণ কৰাটো বহুত সহজ হৈ পৰিব ৷
এনভিএছ-০৩ উপগ্ৰহটোৱে ইতিমধ্যে কাৰ্যক্ষম হৈ থকা আন তিনিটা নেভিগেচন উপগ্ৰহৰ (এনভিএছ-০১কে ধৰি)ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কাম কৰিব ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা এটা শক্তিশালী আই এছ টি (ভাৰতীয় মানক সময়)ৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু অধিক শক্তিশালী হ’ব, বিশেষকৈ যিহেতু চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ আইনী পৰিমাপ (ভাৰতীয় মানক সময়) নিয়ম, ২০২৬ অধিসূচনা কৰিছে ৷
#WATCH | GSLV -F18 rocket has successfully injected the NVS-03 satellite in orbit. GSLV-F18/NVS-03 Mission accomplished. The GSLV-F18 vehicle placed NVS-03 satellite into a Geosynchronous Transfer Orbit. NVS-03 is the third satellite in next generation navigation satellite system envisaged for providing continuity of navigation services for IRNSS series. The satellite carries Indigenous Atomic clock, along with the procured Atomic clocks. It also includes L1 signal in addition to existing L5/S signals with Coverage over India land mass and a region extending 1500 km around Indian geopolitical boundary. (Video: ISRO)— ANI (@ANI) October 30, 2026
ভাৰতৰ নিজা উপগ্ৰহ নেভিগেচন ব্যৱস্থা এনএভইআইচি (NavIC) হৈছে জিপিএছৰ ভাৰতীয় সংস্কৰণ, ই মূলতঃ ভাৰত আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে ১৫০০ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত সীমাবদ্ধ ৷
Congratulations Team #ISRO for the successful launch of GSLV-F18/NVS-03 mission! This remarkable achievement reflects India's growing prowess in Space technology and our unwavering commitment to strengthening sovereign indigenous navigation capabilities. With revolutionary Space reforms announced by PM Shri @narendramodi ji in recent years, India's success stories in Space vindicate the dream of founding fathers Vikram Sarabhai and Satish Dhawan. Today is the celebration of another proud moment for India!— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) October 30, 2026
বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে জিএছএলভি-এফ১৮/এনভিএছ-০৩ অভিযানৰ সফল আৰম্ভণিৰ বাবে ইছৰোৰ দলটোক অভিনন্দন জনায় ৷ তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত কয়, "এই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বই মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সামৰ্থ্য আৰু আমাৰ থলুৱা নেভিগেচন সামৰ্থ্যক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আমাৰ অদম্য দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ শেহতীয়া বছৰবোৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহাকাশ খণ্ডত গ্ৰহণ কৰা বৈপ্লৱিক সংস্কাৰৰ পিছত মহাকাশত ভাৰতৰ সফলতাৰ কাহিনীয়ে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পিতৃ বিক্ৰম চাৰাভাই আৰু মহাকাশৰ সপোনক প্ৰমাণ কৰে ৷"
লগতে পঢ়ক : ইছৰোৱে আজি উৎক্ষেপণ কৰিব NVS-03 নামৰ উপগ্ৰহ কঢ়িয়াই নিয়া GSLV-F18 ৰকেট