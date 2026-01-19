Fuel Efficiency Test: এতিয়াৰে পৰা AC সক্ৰিয় হৈ থকা অৱস্থাতে হ’ব মাইলেজ টেষ্ট

Fuel Efficiency Test: এতিয়াৰে পৰা AC সক্ৰিয় হৈ থকা অৱস্থাতে হ’ব মাইলেজ টেষ্ট
চৰকাৰে 2026 চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা গাড়ীৰ বাবে এচি-অন মাইলেজ পৰীক্ষাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷
Published : January 19, 2026 at 11:14 AM IST
হায়দৰাবাদ: গাড়ীৰ বাবে অধিক বাস্তৱসন্মত আৰু সঠিক মাইলেজৰ পৰিসংখ্যা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে লোৱা পদক্ষেপত পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ে এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ (এচি) ব্যৱস্থা অন আৰু অফ দুয়োটাৰে সৈতে ইন্ধনৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ বাধ্যতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । এই প্ৰস্তাৱিত নিয়ম 1 অক্টোবৰৰ পৰা ভাৰতত নিৰ্মিত বা আমদানি কৰা আভ্যন্তৰীণ দহন ইঞ্জিন (ICE) বাহন আৰু বৈদ্যুতিক বাহন (EV)কে ধৰি সকলো গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ’ব ।
পৰৱৰ্তী সময়ত বিষয়াসকলে কয় যে গাড়ী নিৰ্মাতা আৰু আমদানিকাৰকসকলে এচি থকা আৰু এচি নথকা মাইলেজ বাহনৰ ইউজাৰ মেনুৱেলত আৰু তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটতো লিখাটো বাধ্যতামূলক হ’ব । এতিয়ালৈকে গাড়ী নিৰ্মাতাসকলে যুক্তি দিছে যে ইউৰোপীয় নীতি অনুসৰি কেৱল এচি অবিহনে মাইলেজহে লক্ষ্য কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাব আৰু গ্ৰাহকে অধিক জ্ঞাত ক্ৰয়ৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায়ক হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে জাৰি কৰা খচৰা অধিসূচনাত কোৱা হৈছে, “2026 চনৰ 1 অক্টোবৰত আৰু তাৰ পিছত ভাৰতত নিৰ্মিত বা আমদানি কৰা M1 (গাড়ী) শ্ৰেণীৰ সকলো বাহন, এআইএছ-213 অনুসৰি, সময়ে সময়ে সংশোধন কৰা অনুসৰি, কাৰ্যক্ষম এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ ব্যৱস্থাৰে ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ জোখাৰ বাবে পৰীক্ষা কৰা হ’ব ।” বিষয়াসকলে কয় যে এই পদক্ষেপৰ উদ্দেশ্য হৈছে বাস্তৱ সময়ত গাড়ী চলোৱাৰ অৱস্থা প্ৰতিফলিত কৰা, য’ত এচি ব্যৱহাৰে মাইলেজ আৰু শক্তিৰ ব্যৱহাৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় ।
বৰ্তমান ভাৰতৰ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহে এচি নচলাকৈ কৰা পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত ইন্ধন-দক্ষতাৰ পৰিসংখ্যা ঘোষণা কৰে । অটো নিৰ্মাতাসকলে এই প্ৰথা ইউৰোপৰ প্ৰচলিত নীতি-নিয়মৰ সৈতে মিল আছে বুলি কৈছে । কিন্তু বিষয়াসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে এনে পৰিসংখ্যাই প্ৰায়ে প্ৰকৃত অন-ৰোড প্ৰদৰ্শন প্ৰতিফলিত নকৰে, যাৰ ফলত দাবী কৰা আৰু অভিজ্ঞ মাইলেজৰ মাজত ব্যৱধানৰ সৃষ্টি হয় ।
এচি ব্যৱস্থা কাৰ্যক্ষম হৈ থকাৰ সময়ত এআইএছ-213 ত বাহনৰ নিৰ্গমন আৰু ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ জুখিবলৈ বিশদ পদ্ধতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এই মানদণ্ডটো এচি লোডৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা অতিৰিক্ত ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ আৰু নিৰ্গমন ধৰি ৰাখিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে, যিয়ে বাস্তৱ জগতৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
