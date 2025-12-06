আপোনাৰ ফোনৰ লোকেশ্যন অনুসৰণ কৰিব বিচাৰে চৰকাৰে; তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এপল, গুগলৰ

আপোনাৰ ফোনৰ লোকেশ্যন অনুসৰণ কৰিব বিচাৰে চৰকাৰে; তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এপল, গুগলৰ
সঞ্চাৰ সাথীৰ পাচত ভাৰতত GPS সকলো সময়তে সক্ষম কৰাৰ প্ৰস্তাৱে গোপনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ পৰস্পৰ বিৰোধী স্থিতিত চৰকাৰ আৰু টেক কোম্পানীসমূহক ।
হায়দৰাবাদ: ৰাজহুৱা গোপনীয়তা সন্দৰ্ভত ভাৰতত নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । এই বিষয়টো ভাৰত চৰকাৰে দেশৰ সকলো স্মাৰ্টফোনত সকলো সময়তে ছেটেলাইট ভিত্তিক স্থান অনুসৰণ (এ-জিপিএছ) সক্ষম কৰাৰ প্ৰস্তাৱৰ সৈতে জড়িত । চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে এইটো জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ বাবে উপকাৰী, কিন্তু বিশ্বব্যাপী টেক জায়ান্ট এপল, গুগল আৰু ছেমছাঙে ভাৰত চৰকাৰৰ এই প্ৰস্তাৱৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।
আৰম্ভণি
ভাৰত চৰকাৰে পূৰ্বে স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতাসকলক চৰকাৰী চাইবাৰ ছেফটি এপ সঞ্চাৰ সাথীক ফোনত প্ৰি-লোড কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল বুলি আমি সকলোৱে জ্ঞাত । কিন্তু বিৰোধী নেতাসকলৰ প্ৰতিবাদ আৰু ৰাজহুৱা গোপনীয়তাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা কাৰ্যকলাপৰ পিছত চৰকাৰে নিজৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলগীয়া হয় । ৰয়টাৰৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এটা নতুন প্ৰস্তাৱৰ উন্মেষ ঘটিছে যিয়ে আৰু অধিক বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে ।
চৰকাৰ আৰু টেলিকম উদ্যোগে কি বিচাৰে ?
ভাৰতীয় নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে তদন্তৰ সময়ত ফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ সঠিক আৰু নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ তথ্য লাভ কৰিব নোৱাৰে বুলি কয় । বৰ্তমান কোম্পানীসমূহে কেৱল টাৱাৰৰ স্থানহে প্ৰদান কৰে, যিটো শুদ্ধ নহ’বও পাৰে । সেয়েহে টেলিকম কোম্পানী সংস্থা চিঅ’আইয়ে বিচাৰিছে যে চৰকাৰে ফোন নিৰ্মাতাসকলক জিপিএছ সদায় অন কৰি ৰাখিবলৈ বাধ্যতামূলক কৰক । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ব যে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে লোকেশ্যনটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ফোনসমূহ সকলো সময়তে অনুসৰণযোগ্য হৈ থাকিব ।
উদ্বিগ্ন কিয় স্মাৰ্টফোন কোম্পানী ?
এপল, গুগল, ছেমছাঙে চৰকাৰক স্পষ্টকৈ কৈছে যে এনে প্ৰয়োজনীয়তা পৃথিৱীৰ আন ক’তো নাই । ICEA (এপল আৰু গুগলৰ উদ্যোগ গোট)ই এখন গোপনীয় পত্ৰত লিখিছে যে ফোনসমূহক সকলো সময়তে অনুসৰণ কৰিবলৈ অনুমতি দিলে মূলতঃ ইয়াক নিৰ্দিষ্ট চোৰাংচোৱা সঁজুলি হিচাপে গঢ়ি তোলা হ’ব । এইক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মূল চিন্তা গোপনীয়তা আৰু আইনী বিপদৰ সমন্তৰালভাৱে সামৰিক বাহিনী, জাজ (Judge), সাংবাদিক, কৰ্পৰেট নেতাৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰা হ’ব বুলিও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । আনহাতে, স্থানৰ তথ্য আহৰণ কৰাৰ সময়ত দেখা দিয়া পপ-আপ সতৰ্কবাণীসমূহ আঁতৰোৱাৰ পৰামৰ্শই ব্যৱহাৰকাৰীৰ স্বচ্ছতা নাইকিয়া কৰিব ।
বিশেষজ্ঞসকলে কি কয়
ব্ৰিটিছ ডিজিটেল ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞ Junade Ali য়ে কয় যে এই প্ৰস্তাৱে ফোনক প্ৰত্যক্ষ চোৰাংচোৱা সঁজুলিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব । Electronic Frontier Foundation ৰ Cooper Quintin এ ইয়াক বিশ্বৰ আটাইতকৈ বিপজ্জনক ধৰণৰ Location Control বুলি অভিহিত কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰ বৰ্তমানেও কোনো স্থিৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই যদিও এয়া কাৰ্যকৰী হ’বলৈ হ’লে এয়া দেশৰ নাগৰিকৰ গোপনীয়তা ভংগ কৰাৰ লগতে এইটোৱেই হ’ব দেশৰ আটাইতকৈ বিতৰ্কিত, চৰ্চিত টেক প্ৰাইভেচি বিতৰ্ক ।
