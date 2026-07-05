শিশু নিৰ্যাতনমূলক সমল প্ৰচাৰৰ অভিযোগ; মেটাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ

শিশু নিৰ্যাতনমূলক সমল প্ৰচাৰৰ অভিযোগ; মেটাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ
ইনষ্টাগ্ৰামৰ বিজ্ঞাপনক লৈ ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে জাননী জাৰি কৰিছে । ৭ দিনৰ ভিতৰত বিতং তথ্য প্ৰকাশৰ নিৰ্দেশনা ।
Published : July 5, 2026 at 7:07 PM IST
নতুন দিল্লী : মেটাৰ বিৰুদ্ধে ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয় কঠোৰ হৈছে । ইনষ্টাগ্ৰামত শিশু যৌন শোষণ আৰু নিৰ্যাতনমূলক সমল প্ৰচাৰ কৰা পেইড বিজ্ঞাপন প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ অভিযোগৰ পাছতে মন্ত্ৰালয়ে মেটাক জাননী জাৰি কৰিছে । ইনষ্টাগ্ৰামক শীঘ্ৰে তেনে বিজ্ঞাপন আৰু সমল আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । শনিবাৰে সন্ধিয়া জাৰি কৰা জাননীখনত চৰকাৰে ৭ দিনৰ ভিতৰত বিতং ব্যাখ্যাৰো নিৰ্দেশ দিছে ।
শিশু যৌন নিৰ্যাতনৰ সমলৰ প্ৰচাৰৰ অভিযোগত ইনষ্টাগ্ৰামৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে আইটি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে বিষয়াসকলক মেটাক তলব কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে এই জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ বিবিচিৰ এক অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদনত অভিযোগ কৰা হৈছে যে মেটাৰ পৰামৰ্শ এলগৰিথমে শিশু যৌন নিৰ্যাতনৰ সমল প্ৰচাৰত সহায় কৰিছিল । মেটাৰ বিজ্ঞাপন নীতিত নগ্নতা আৰু যৌন সম্পৰ্কীয় বিষয়বস্তু স্পষ্টভাৱে নিষিদ্ধ স্বত্বেও প্ৰতিবেদনত ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত এনে ধৰণৰ পেইড বিজ্ঞাপনো দেখা পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় ।
অভিযোগ অনুসৰি ইনষ্টাগ্ৰামত ধৰ্ষণ আৰু শিশু ভিডিঅ'ৰ দৰে শব্দৰে পেইড বিজ্ঞাপন দেখুওৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । য'ত ক্লিক কৰিলে ব্যৱহাৰকাৰীক টেলিগ্ৰাম চেনেললৈ লৈ যোৱা হয় ।
এনে বিজ্ঞাপনত কেনেকৈ অনুমোদন জনোৱা হ'ল, অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত মেটাই কি কি সংশোধনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ কাণ্ড ৰোধ কৰিবলৈ কি কি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে উত্তৰ বিচাৰিব বুলিও সূত্ৰই জনাইছে ।
চৰকাৰী সূত্ৰৰ মতে কেৱল তৃতীয় পক্ষৰ সমল বুলি কৈ মেটাই দায় সাৰিব নোৱাৰে । বিশেষকৈ পেইড বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে যদি শিশু যৌন নিৰ্যাতনমূলক সমল প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰা প্লেটফৰ্মে ৰাজহ লাভ কৰিছিল । এক সূত্ৰই কয় যে যদি অভিযোগ সঁচা বুলি ধৰা পৰে তেন্তে তেওঁলোকক বিজ্ঞাপনৰ বাবে জবাবদিহি কৰা হ'ব ।
ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে বিষয়টোৰ কাৰিকৰী আৰু নিয়ন্ত্ৰণমূলক দিশসমূহ পৰ্যালোচনা কৰিব যদিও যিকোনো সংস্থা, কৰ্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিয়ে বিজ্ঞাপনদাতা বা প্লেটফৰ্মৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে যদিহে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে আইনৰ অধীনত অপৰাধ সংঘটিত হৈছে ।
ভাৰত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে শিশু যৌন শোষণমূলক সমলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ শূন্যসহনশীল নীতি অব্যাহত আছে । অনলাইন প্লেটফৰ্মসমূহে এনে সমল তাৎক্ষণিকভাৱে চিনাক্ত, ডিলিট আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাৰ লগতে শিশুৰ অনলাইন সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক ।
ইফালে চৰকাৰে সময়ে সময়ে চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অৱ ইনভেষ্টিগেশ্বনৰ জৰিয়তে লাভ কৰা তালিকাৰ ভিত্তিত শিশু যৌন নিৰ্যাতনৰ সমল থকা ৱেবছাইটসমূহো ব্লক কৰি আহিছে ।
এই সপ্তাহতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মেটাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে । বুধবাৰে কেন্দ্ৰই মেটালৈ এখন জাননী জাৰি কৰি হোৱাটছএপত পৰিকল্পিত ইউজাৰনেম বৈশিষ্টক লৈ (ফিচাৰ) প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি অনলাইন জালিয়াতি, ফিছিং, ডিজিটেল গ্ৰেপ্তাৰ কেলেংকাৰী আৰু প্ৰৱঞ্চনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
সেয়ে বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে এই বৈশিষ্ট্য স্থগিত ৰাখিবলৈ প্লেটফৰ্মক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । সূত্ৰই জনোৱা মতে হোৱাটছএপে ইউজাৰনেম বৈশিষ্ট্যৰ ৰোলআউট পিছুৱাই দিব ।
লগতে পঢ়ক : হোৱাটছ এপৰ ইউজাৰনেমছ ফিচাৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ মেটালৈ জাননী