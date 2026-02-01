কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026: মুকলি হ’ল অৰ্ধপৰিবাহী অভিযান 2.0, চিপ নিৰ্মাণত গুৰুত্ব আৰোপ

কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026: মুকলি হ’ল অৰ্ধপৰিবাহী অভিযান 2.0, চিপ নিৰ্মাণত গুৰুত্ব আৰোপ
দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দেখিলৰ সময়ত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 2026-27 বিত্তীয় বৰ্ষত ইলেক্ট্ৰনিকছ নিৰ্মাণৰ ব্যয় ৪০ হাজাৰ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ।
Published : February 1, 2026 at 11:54 AM IST
হায়দৰাবাদ: আজি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সদনত দাখিল কৰে 2026-2027 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট ৷ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত অৰ্ধপৰিবাহী অভিযান (ISM) 2.0 আৰম্ভ কৰাৰ ঘোষণাৰে অৰ্ধপৰিবাহী কৌশলৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ কম্পোনেণ্ট নিৰ্মাণ আঁচনিৰ বাবে প্ৰৰোচনাৰ বৃহৎ সম্প্ৰসাৰণৰ কথাও ঘোষণা কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় যে ভাৰতত চিপ ফেব্ৰিকেশন আৰু এছেম্বলি ক্ষমতা স্থাপনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা এই অভিযানৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অধীনত হোৱা অগ্ৰগতিৰ ওপৰত ISM 2.0 নিৰ্মাণ হ’ব । নতুন পৰ্যায়ত অৰ্ধপৰিবাহী সঁজুলি আৰু সামগ্ৰী নিৰ্মাণ, সম্পূৰ্ণ ষ্টেক ভাৰতীয় বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ ডিজাইনৰ পৰিসৰ বহল কৰা হ’ব ।
থলুৱা প্ৰযুক্তি সৃষ্টিক আগুৱাই নিবলৈ আৰু অৰ্ধপৰিবাহী খণ্ডৰ বাবে দক্ষ কৰ্মশক্তি গঢ়ি তুলিবলৈ উদ্যোগ নেতৃত্বাধীন গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ ওপৰতো চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব দিব বুলি সীতাৰমণে কয় ।
ISM 2.0 ৰ সমান্তৰালভাৱে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে 2025 চনৰ এপ্ৰিল মাহত 22,919 কোটি টকা ব্যয়ৰে আৰম্ভ হোৱা ইলেক্ট্ৰনিকছ কম্পোনেণ্টছ মেনুফেকচাৰিং আঁচনি (ই চি এম এছ)ৰ বাবে পুঁজিৰ পৰিমাণ অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । সীতাৰমনৰ মতে, এই আঁচনিখনে ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিক লক্ষ্যৰ দুগুণতকৈও অধিক বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰিছে, যাৰ ফলত চৰকাৰে এই গতিবেগৰ মূলধন হিচাপে আবণ্টন 40 হাজাৰ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে ।
ECMS আঁচনিখন মূল ইলেক্ট্ৰনিক উপাদানসমূহৰ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধি আৰু বিশেষকৈ পূব এছিয়াৰ যোগান শৃংখলৰ পৰা আমদানিৰ ওপৰত ভাৰতৰ নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ৰচনা কৰা হৈছে ।
