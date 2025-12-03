অলা, উবেৰ, ৰেপিডোৰ স্থান ল’ব Bharat Taxi এপে; বিশেষত্ব কি এই এপটোৰ ?
অলা, উবেৰ, ৰেপিডো আদিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা জনাবলৈ চৰকাৰে মুকলি কৰিব শূন্য কমিচনযুক্ত ভাৰত টেক্সি এপ ৷
Published : December 3, 2025 at 5:21 PM IST
হায়দৰাবাদ: বাণিজ্যিক বাহন চালকক উবেৰ, অলা আৰু ৰেপিডোৰ দৰে ব্যক্তিগত প্লেটফৰ্মৰ বিকল্প প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে ভাৰত টেক্সি নামৰ ৰাইড-হেলিং মবিলিটি এপ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰত চৰকাৰ । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে লোকসভাত লিখিত উত্তৰত এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে আৰু কয় যে এই এপটো ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰা চালকসকলক মুক্ত কৰিবলৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।
চালকৰ মালিকানাধীন সমবায় মডেল
জানিব পৰা মতে, ভাৰত টেক্সি এপটো MSCS Act 2002 ৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত বহু ৰাজ্যিক সমবায় টেক্সি সমবায় লিমিটেডে পৰিচালনা কৰিব ।
ইতিমধ্যে এই সমবায়ৰ নতুন দিল্লীত 51 হাজাৰৰো অধিক পঞ্জীয়নভুক্ত চালক-সদস্য আছে, যাৰ ফলত ই বিটা পৰ্যায়ৰ আটাইতকৈ বৃহৎসংখ্যক চালকৰ মালিকানাধীন মবিলিটি প্লেটফৰ্ম । অমিত শ্বাহে কয়, “চৰকাৰে সমবায় নেতৃত্বাধীন ডিজিটেল এপ মবিলিটি প্লেটফৰ্ম মুকলি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে যিয়ে দেশৰ বাণিজ্যিক বাহন চালকসকলক ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰা মুক্ত কৰাত সহায় কৰিব ।”
ইয়াৰ সমবায় মডেলে নিশ্চিত কৰে যে চালকসকলে ভাড়াৰ 100 শতাংশ লাভ কৰাৰ লগতে ব’ৰ্ডৰ প্ৰতিনিধিত্ব, বাৰ্ষিক লভ্যাংশ আৰু সমবায়ৰ লাভৰ অংশ লাভ কৰে ।
ছফ্ট লঞ্চ আৰু বিটা ট্ৰাইল
মঙলবাৰৰ পৰা দিল্লী আৰু গুজৰাটত এই এপটোৰ ছফ্ট লঞ্চ আৰম্ভ হয় আৰু গুগল প্লে ষ্ট’ৰত বিটা ট্ৰায়েল উপলব্ধ । ইয়াৰ উপৰিও শীঘ্ৰেই এটা iOS সংস্কৰণ মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সেৱাৰ লক্ষ্য হৈছে দুচকীয়া বাহন, ৰিক্সা, টেক্সি আৰু চাৰিচকীয়া বাহনসমূহক এটা প্লেটফৰ্মলৈ লৈ অনা ।
ভাৰত টেক্সি এপৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
ভাৰত টেক্সি এপটোত সুবিধা, স্বচ্ছতা আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে বহুতো বৈশিষ্ট্য আছে:
- ইউজাৰ-ফ্ৰেইণ্ডলী মোবাইল ৰাইড বুকিং
- স্বচ্ছ ভাৰা ব্যৱস্থা আৰু সমবায় মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ আৰ্হি
- বাহন অনুসৰণ আৰু বহুভাষিক আন্তঃপৃষ্ঠ
24/7 গ্ৰাহক সমৰ্থন আৰু টেক-সক্ষম
- চালক আৰু যাত্ৰীৰ বাবে সুৰক্ষিত আৰু পৰীক্ষা কৰা অনবৰ্ডিং
- সকলো ধৰণৰ বাহনৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত গতিশীলতাৰ বিকল্প
- দিল্লী আৰক্ষীৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰে সুৰক্ষাৰ কাঠামো বৃদ্ধি কৰা
