ETV Bharat / technology

সকলো নতুন ফোনতে সঞ্চাৰ সাথী এপ বাধ্যতামূলক কৰাৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ

প্ৰতিটো ফোনতে সঞ্চাৰ সাথী এপ বাধ্যতামূলক কৰাৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ;যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰৱঞ্চনামূলক কল, কেলেংকাৰী আৰু ফোন চুৰি হোৱা আদি ঘটনাৰ সৈতে শীঘ্ৰে মোকাবিলা কৰিব পাৰে ।

government-mandates-sanchar-saathi-app-on-all-new-smartphones
সকলো নতুন ফোনতে সঞ্চাৰ সাথী এপ থকাটো বাধ্যতামূলক হোৱাৰ দাবী চৰকাৰৰ (PTI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 1:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: আজিৰ ইণ্টাৰনেট যুগত মানুহৰ বহু সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি উলিওৱাটো বহুত সহজ হৈ পৰিছে । কিন্তু নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰো সৃষ্টি হৈছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত চাইবাৰ সুৰক্ষা অন্যতম উল্লেখযোগ্য । প্ৰৱঞ্চনামূলক কল, ভুৱা লিংক, অনলাইন কেলেংকাৰী ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰতিদিনে কিবা নহয় কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । ভাৰত চৰকাৰেও চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ উদ্বেগ দূৰ কৰাৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এক নতুন আৰু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ বিষয়ে কওঁ।

শেহতীয়াকৈ ৰয়টাৰৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি চৰকাৰে সকলো স্মাৰ্টফোন কোম্পানীয়ে নতুন ফোনত সঞ্চাৰ সাথী এপটো প্ৰি-ইনষ্টল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, ইয়াক আঁতৰোৱা বা নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ কোনো বিকল্প নাথাকিব । সঞ্চাৰ সাথী হৈছে ভাৰত চৰকাৰে মুকলি কৰা এপ, য’ত মানুহে যিকোনো প্ৰৱঞ্চনা, ভুৱা কল বা সম্ভাৱ্য জালিয়াতিৰ খবৰ লাভ কৰিব পাৰে ।

সঞ্চাৰ সাথী এপে কি কৰে ?

চৰকাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে এই এপটোৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে সজাগতা বিয়পোৱাৰ চেষ্টা চলাই আছে যদিও এতিয়াও বহুতে এই এপটোৰ বিষয়ে নাজানে । সেয়ে এতিয়া চৰকাৰে মোবাইল ফোন নিৰ্মাতাসকলক ভাৰত চৰকাৰৰ সঞ্চাৰ সাথী এপ প্ৰি-ইনষ্টল কৰি, এপটো আঁতৰোৱাৰ বিকল্প নোহোৱাকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলেও তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে । এই এপটো 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহত মুকলি কৰা হৈছিল । প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াক জনসাধাৰণৰ বাবে এক সহজ সুৰক্ষা সঁজুলি হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল যদিও সফলতাৰ পিছত এতিয়া চৰকাৰে ইয়াক প্ৰতিটো ফোনৰ অংশ হিচাপে গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছে ।

ভাৰতত অহৰহ বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ অপৰাধৰ গোচৰ । ফলত বেংকিং জালিয়াতি, হোৱাটছএপ কেলেংকাৰী, হেকিঙৰ গোচৰে দৈনিক নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ ধৰিছে । ভাৰতৰ যোগাযোগ মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে যদি ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ফোনত সঞ্চাৰ সাথী এপ ইনষ্টল কৰা থাকে তেন্তে তেওঁলোকে সহজেই জালিয়াতিৰ খবৰ দিব পাৰে আনকি চুৰি হোৱা ফোনকো দ্ৰুতভাৱে ব্লক বা ট্ৰেক কৰিব পাৰে ।

28 নৱেম্বৰত মন্ত্ৰণালয়ে এই সন্দৰ্ভত মোবাইল ব্ৰেণ্ডলৈ ব্যক্তিগত জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে:

  • প্ৰতিটো নতুন স্মাৰ্টফোনত এই এপটো প্ৰিলোড কৰিব লাগে
  • ইয়াক আনইনষ্টল বা নিষ্ক্ৰিয় কৰিব নোৱাৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে
  • 90 দিনৰ ভিতৰত ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব
  • ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈ থকা ফোনসমূহে OTA আপডেটৰ জৰিয়তে এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব

ভাৰতত ব্যৱহাৰকাৰী

কাউণ্টাৰপইণ্টে 2024 চনত ৰিপ’ৰ্ট কৰিছিল যে ভাৰতত প্ৰায় 69 কোটি স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰকাৰী আছে । অৰ্থাৎ চৰকাৰে যদি এই এপটো প্ৰতিটো মোবাইল ডিভাইচত উপলব্ধ হোৱাটো বিচাৰে তেন্তে স্মাৰ্টফোন কোম্পানীসমূহৰ বাবে ই এক কঠিন কাম হ’ব । কিন্তু চৰকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰ স্পষ্ট, কিয়নো সঞ্চাৰ সাথীৰ সহায়ত এতিয়ালৈকে 7 লাখৰো অধিক হেৰুওৱা ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । কেৱল অক্টোবৰ মাহত 50 হাজাৰ ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।

সঞ্চাৰ সাথীত কি কি উপলব্ধ ?

সঞ্চাৰ সাথী কেৱল অভিযোগ দাখিল কৰা এপ নহয় । ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সুৰক্ষা আৰু সজাগতা বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে Chakshu Portel ।

বৈশিষ্ট্য কি কি কৰিব
Chakshu Portal ভুৱা কল, SMS, হোৱাটছ এপ মেছেজৰ ৰিপোৰ্ট কৰিব
হেৰুওৱা অথবা চুৰি হোৱা ফোন ব্লক চুৰি বা হেৰুওৱা ফোন নিমিষতে ব্লক কৰাৰ বিকল্প
দেশজুৰি ট্ৰেকিং যিকোনো নেটৱৰ্কৰে ফোন ট্ৰেক কৰিব পাৰিব
মোবাইল নেটৱৰ্ক পৰীক্ষা আপোনাৰ নামত কিমানটা নম্বৰ পঞ্জীয়ন হৈ আছে দেখুৱাব
অনিশ্চকৃত সংযোগৰ ৰিপোৰ্ট নিস্ক্ৰিয় আৰু অবৈধ ছিমৰ বিৰুদ্ধে ৰিপোৰ্ট

যদিহে এই সিদ্ধান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী হয় তেন্তে চাইবাৰ জালিয়াতি হ্ৰাস পাব বুলি আশা কৰা হৈছে। কোম্পানীসমূহে OTA আপডেট আৰু প্ৰিলোডিং দুয়োটা পৰিচালনা কৰিব লাগিব, যিটো এটা উল্লেখযোগ্য কাৰিকৰী কাম, এই পদক্ষেপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দীৰ্ঘকালীনভাৱে অতি ফলপ্ৰসূ বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে । উল্লেখ্য যে, নতুন মোবাইল হেণ্ডছেটত সঞ্চাৰ সাথী এপটো প্ৰি-ইনষ্টল কৰাৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ৰাজ্যসভাৰ কাম-কাজ স্থগিত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱৰ জাননী আজি সদনত দাখিল কৰে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰেণুকা চৌধুৰীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

GOVT MANDATES ON NEW SMARTPHONES
সঞ্চাৰ সাথী এপ
CYBER FRAUD PREVENTION
SANCHAR SAATHI APP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.