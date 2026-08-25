ETV Bharat / technology

ডিআৰডিঅ’ৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰযুক্তি ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগলৈ হস্তান্তৰ কৰাত চৰকাৰৰ অনুমোদন

যোগান শৃংখলত ভাৰতীয় এমএছএমই আৰু অন্যান্য প্ৰযুক্তি অংশীদাৰসকলৰ অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাটোৱে ইয়াৰ উদ্দেশ্য বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰে ।

INDIA DEFENCE INDUSTRY
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2026 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেশৰ ভিতৰতে তৈয়াৰী সকলো গতানুগতিক ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ ব্যৱস্থাৰ ডিআৰডিঅ’ৰ দ্বাৰা বিকশিত প্ৰযুক্তি ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগলৈ হস্তান্তৰ কৰাত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে অনুমোদন জনাইছে । এই কথা ঘোষণা কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে এই পদক্ষেপে প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত ঘৰুৱা উদ্যোগসমূহৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধিৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ৷

মন্ত্ৰালয়ে কয়, ‘‘এই ব্যৱস্থাই ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ বিকাশৰ পৰা ঔদ্যোগিক উৎপাদনলৈ সফল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব । ই উন্নত প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিকাশ আৰু নিৰ্মাণৰ বাবে ভাৰতীয় উদ্যোগৰ সামৰ্থক লাভৱান কৰাৰ বাবে ডিআৰডিঅ' (ৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংস্থা)ৰ স্থায়ী প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিফলিত কৰে ।’’

ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ঘৰুৱা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা, প্ৰতিৰক্ষা ঔদ্যোগিক ভিত্তি শক্তিশালী কৰা আৰু যোগান শৃংখলত ভাৰতীয় এমএছএমই আৰু অন্যান্য প্ৰযুক্তি অংশীদাৰসকলৰ অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰা ।

চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্যপত্ৰ অনুসৰি, ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ১.৭৮ লাখ কোটি টকাৰে ঘৰুৱাভাৱে নিৰ্মিত প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰীৰ মূল্যই অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । পূৰ্বৰ বিত্তীয় বৰ্ষত ১,৫৪,০৭১ কোটি আৰু ২০১৪-১৫ চনত ৪৬,৪২৯ কোটি টকাৰ তুলনাত ১৫.৬% বৃদ্ধি পাইছে । ২০১৩-১৪ চনত প্ৰতিৰক্ষা ৰপ্তানি ৬৮৬ কোটি টকাৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ২০২৫-২৬ চনত ৩৮,৪২৪ কোটি টকা হয় ৷

তথ্য অনুসৰি, ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী এতিয়া ৮০খনতকৈও অধিক দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে ৷ এই পৰিসংখ্যা বিগত বাৰ বছৰত ৫,৫০০% তকৈ অধিক বৃদ্ধি পোৱা গৈছে । ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰতিৰক্ষা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহ(পিএছইউ) আৰু অন্যান্য পিএছইউসমূহে মুঠ উৎপাদনত প্ৰায় ৭৬% অৰিহণা যোগাইছিল । ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অংশীদাৰিত্ব ২৪% লৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিয়ে উদ্যোগৰ অধিক অংশগ্ৰহণৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে ।

সৃজন প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলি সবলীকৰণ মঞ্চ(ডিইপি) হৈছে থলুৱা প্ৰতিৰক্ষা উৎসক প্ৰসাৰিত কৰা এটা ডিজিটেল ভঁৰাল । চলিত বৰ্ষৰ মে’ মাহলৈকে ইয়াত ৪১,০০০ৰো অধিক বিক্ৰেতা আৰু ২.৭ লাখ সামগ্ৰীৰ তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ঘৰুৱা যোগান শৃংখল শক্তিশালী হৈছে ।

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, ‘‘বিগত দশকত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগত এক সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন হৈছে ।’’ ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে কেন্দ্ৰীভূত নীতি, লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগ আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটোৱে দেশখনক প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলিৰ মূল উৎপাদক আৰু ৰপ্তানিকাৰকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: দেশৰ ভৱিষ্যতৰ মহাকাশ অভিযান-প্ৰযুক্তিৰ যাত্ৰাত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল’ব উত্তৰ-পূবে

TAGGED:

ৰাজনাথ সিং
ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ বিকাশ
DRDO MISSILE
ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী
INDIA DEFENCE INDUSTRY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.