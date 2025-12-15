আৰম্ভ হ’ল Google ৰ 'End of Year Sale'; ৰেহাই মূল্যত উপলব্ধ হ’ব Pixel 10 Series
ভাৰতত আৰম্ভ হৈছে গুগলৰ ‘End of Year Sale’। কোম্পানীটোৱে গুগল পিক্সেল 10 ছিৰিজত ৰেহাই প্ৰদান কৰিছে ।
Published : December 15, 2025 at 9:01 PM IST
হায়দৰাবাদ: টেক জায়ান্ট গুগলে ভাৰতত আৰম্ভ কৰিছে ‘End of Year Sale’ ৷ কোম্পানীয়ে Pixel 10 Series ৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই ঘোষণা কৰিছে । এই ছিৰিজত ষ্টেণ্ডাৰ্ড Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL আৰু Pixel 10 Pro Fold অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । স্মাৰ্টফোনৰ উপৰিও টেক জায়ান্টটোৱে Google Pixel Watch 3, Pixel Buds 2a আৰু Pixel Buds Pro 2 ত ৰেহাই দিছে ।
উল্লেখ্য যে, এই বিক্ৰী সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু কেইসপ্তাহমানৰ পিছত শেষ হ’ব । এই সকলোবোৰ ডিভাইচ কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটত ক্ৰয় কৰিব পৰা যায় আৰু গুগলে নিৰ্বাচিত বেংকৰ পৰা ক্ৰেডিট কাৰ্ডত সহজ ইএমআই বিকল্প আৰু কেছবেকো আগবঢ়াইছে ।
গুগলৰ 'এণ্ড অৱ ইয়েৰ চেল' অফাৰ
গুগলৰ ‘End of Year Sale’ ৰ সময়ত গ্ৰাহকে Google Pixel 10 ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত HDFC বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ সৈতে কৰা ইএমআই লেনদেনত 7000 টকাৰ তৎক্ষণাত কেছবেক লাভ কৰিব পাৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও Google Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, और Pixel 10 Pro Fold তৎক্ষণাত কেছবেক প্ৰদান কৰিছে । HDFC বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইএমআই লেনদেনত 10 হাজাৰ টকা । গ্ৰাহকে 24 মাহলৈকে সুতবিহীন ইএমআই প্লেনৰ সুবিধা ল’ব পাৰিব । বৰ্তমান ভাৰতত লাইভ হৈ থকা এই বিক্ৰীৰ অন্ত পৰিব 2026 বৰ্ষৰ 2 জানুৱাৰীৰ দিনা দিনৰ 11 বাজি 59 মিনিটত ।
ইয়াৰ উপৰিও ষ্টেণ্ডাৰ্ড গুগল পিক্সেল 9, পিক্সেল 9 প্ৰ’ ফল্ড আৰু পিক্সেল 9a কে ধৰি পিক্সেল 9 ছিৰিজৰ মূল্যও যথেষ্ট কম মূল্যত আগবঢ়োৱা হৈছে । গুগল পিক্সেল 9 ৰ লঞ্চ মূল্য আছিল 79,999 টকা ৷ এই অফাৰৰ সময়ত ই উপলব্ধ হ’ব 58,399 টকা ।
একেদৰে Google Pixel 9 Pro Fold আৰু Pixel 9a ক্ৰমে 1,62,999 আৰু 44,999 টকা ৰেহাই মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ৷ মুকলিৰ সময়ত ইয়াৰ মূল্য আছিল 1,72,999 টকা আৰু 49,999 টকা ।
গুগল পিক্সেল ফোনৰ উপৰিও গুগলৰ ‘এণ্ড অৱ ইয়েৰ চেলছ’ত গুগল পিক্সেল ৱাটচ আৰু গুগল পিক্সেল বাডছ মডেলতো ৰেহাই দিয়া হৈছে । Google Pixel Watch 3 ৰেহাই মূল্যত বিক্ৰী কৰা হৈছে 22,915 টকা অৰ্থাৎ ইয়াৰ মূল্য 5,000 টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে । ইফালে ভাৰতত Pixel Pro 2 TWS ৰ মূল্য প্ৰায় 3000 টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে, 22,900 ৰ পৰা 19,900 টকালৈ ।
20 আগষ্টত ভাৰতত গুগল পিক্সেল 10 লাইনআপ মুকলি কৰা হৈছিল । ষ্টেণ্ডাৰ্ড গুগল পিক্সেল 10 ৰ মূল্য 79,999 টকা ৷ আনহাতে গুগল পিক্সেল 10 প্ৰ’, পিক্সেল 10 প্ৰ’ এক্সএল আৰু পিক্সেল 10 প্ৰ’ ফল্ডৰ মূল্য 1,09,999 টকা, 1,24,999 টকা আৰু1,72,999 টকা । সমগ্ৰ লাইনআপটোত গুগলৰ নিজা Tensor 5 চিপছেট আছে ।
