Google Year in Search 2025: নেটিজেনে সৰ্বাধিক কিহৰ সন্ধান কৰিছিল গুগলত ?

2025 বৰ্ষত সৰ্বাধিক কি সন্ধান কৰা হৈছিল গুগলত ৷ বছৰটোৰ অন্তিম মাহত গুগলে প্ৰকাশ কৰিছে সেই তালিকা ৷ বিতংকৈ জানক বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে ---

google-year-in-search-2025-india-top-trends-revealed
Google Year in Search 2025: নেটিজেনে সৰ্বাধিক কিহৰ সন্ধান কৰিছিল গুগলত ? (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 5, 2025 at 8:58 PM IST

হায়দৰাবাদ: গুগলে প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ Year in Search 2025 প্ৰতিবেদন আৰু এই তালিকাখনে স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে 2025 বৰ্ষত ভাৰতৰ মানুহৰ কি কি বিষয়ত আগ্ৰহী আছিল । প্ৰতিবেদন অনুসৰি এইবাৰ আটাইতকৈ ট্ৰেণ্ডিং ছাৰ্চ আছিল ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ, যিটো কোনো ভাৰতীয় অনুৰাগীৰ বাবে কোনো আচৰিত কথা নহয় । IPL ৰ পিছত দ্বিতীয় স্থানত Gemini AI অৰ্থাৎ গুগলৰ এ আই চেটবট আহিল, যাৰ পৰা দেখা যায় যে দেশত এ আইৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কিমান দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ।

ট্ৰেণ্ডিং লিষ্টত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে IPL আৰু Gemini ai ৰ

এইবাৰৰ শীৰ্ষ ট্ৰেণ্ডিং চাৰ্চত ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগে শীৰ্ষস্থান দখল কৰে । ক্ৰিকেট ভাৰতৰ হৃদস্পন্দন আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ এই তালিকাত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে । দ্বিতীয় সৰ্বাধিক অনুসন্ধান কৰা শব্দটো আছিল ‘জেমিনি’, যিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে AI মানুহৰ দৈনন্দিন কথা-বতৰা আৰু কাৰ্যকলাপৰ অংশ হৈ পৰিছে ।

শীৰ্ষ দহখন তালিকাৰ আধা ক্ৰিকেট সম্পৰ্কীয়: আপুনি জানি আচৰিত হ’ব যে গুগলৰ শীৰ্ষ ট্ৰেণ্ডিং চাৰ্জত শীৰ্ষ পাঁচখন তালিকাৰ তিনিখন ক্ৰিকেটৰ সৈতে জড়িত, যিবোৰ তলত দিয়া ধৰণৰ:

  • এছিয়া কাপ
  • আইচিচি চেম্পিয়নছ ট্ৰফী
  • মহিলা বিশ্বকাপ

ইয়াৰ পৰাই বুজা যায় যে ভাৰতত ক্ৰিকেট কিমান জনপ্ৰিয় । তদুপৰি, Saiyara, অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু মহা কুম্ভ মেলাৰ দৰে শব্দও এই বছৰ ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান কৰিছিল ।

AI Trends - জেমিনি AI পুনৰ শীৰ্ষত

Gemini AI এ AI ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে, তাৰ পিছতে আছে Grok, DeepSeek আৰু Perplexity ৰ দৰে AI য়ে স্থান লাভ কৰে । এই শাখাত ChatGPT য়ে সপ্তম স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চেটজিপিটি গিবলি আৰ্ট ট্ৰেণ্ডছে অষ্টম স্থান লাভ কৰে ।

AI Searches 2025 – শীৰ্ষ ট্ৰেণ্ডিং

ৰেংক AI ছাৰ্ছ
1. জেমিনি
2. Gemini AI Photo
3. Grok
4. Deepseek
5. Perplexity
6. Google AI Studio
7. ChatGPT
8. ChatGPT Ghibli Art
9. Flow
10. Ghibli Style Image Generator

ট্ৰেণ্ডিং ট্ৰেণ্ডছ – যিটো আটাইতকৈ বেছি ভাইৰেল হৈছিল

গুগলৰ ট্ৰেণ্ডিং ট্ৰেণ্ডৰ তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে জেমিনিৰ ট্ৰেণ্ডে । ইয়াৰ পিছত ঘিবলী ট্ৰেণ্ড, 3D মডেল ট্ৰেণ্ড, জেমিনি শাৰী ট্ৰেণ্ডৰ দৰে সন্ধানো দেশত অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল । চিনেমা আৰু টিভি শ্ব’বোৰে সন্ধান তালিকাত সদায় উচ্চ স্থান লাভ কৰে আৰু এইবাৰো একে ধাৰা দেখা গ’ল । তালিকাখন তলত দিয়া ধৰণৰ:

Google Year in Search 2025: নেটিজেনে সৰ্বাধিক কিহৰ সন্ধান কৰিছিল গুগলত ? (Google)
  1. Saiyaara
  2. Kantara A Legend Chapter 1
  3. Coolie
  4. War 2
  5. Sanam Teri Kasam

শীৰ্ষ টিভি শ্ব'ৰ তালিকা

Google Year in Search 2025: নেটিজেনে সৰ্বাধিক কিহৰ সন্ধান কৰিছিল গুগলত ? (Google)
  1. স্কুইড গেম
  2. পঞ্চায়ত
  3. বিগ বছ
  4. বেডছ অৱ বলীউড
  5. পাতাল লোক

স্থানভিত্তিক অনুসন্ধান প্ৰায়ে জৰুৰীকালীন আৰু তথ্যমূলক বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এই বছৰ ভূমিকম্পৰ আপডেট, AQI স্তৰ, Pickleball আৰু Saiaara চিনেমা তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ।

Google Year in Search 2025: নেটিজেনে সৰ্বাধিক কিহৰ সন্ধান কৰিছিল গুগলত ? (Google)

