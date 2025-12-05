Google Year in Search 2025: নেটিজেনে সৰ্বাধিক কিহৰ সন্ধান কৰিছিল গুগলত ?
2025 বৰ্ষত সৰ্বাধিক কি সন্ধান কৰা হৈছিল গুগলত ৷ বছৰটোৰ অন্তিম মাহত গুগলে প্ৰকাশ কৰিছে সেই তালিকা ৷ বিতংকৈ জানক বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে ---
Published : December 5, 2025 at 8:58 PM IST
হায়দৰাবাদ: গুগলে প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ Year in Search 2025 প্ৰতিবেদন আৰু এই তালিকাখনে স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে 2025 বৰ্ষত ভাৰতৰ মানুহৰ কি কি বিষয়ত আগ্ৰহী আছিল । প্ৰতিবেদন অনুসৰি এইবাৰ আটাইতকৈ ট্ৰেণ্ডিং ছাৰ্চ আছিল ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ, যিটো কোনো ভাৰতীয় অনুৰাগীৰ বাবে কোনো আচৰিত কথা নহয় । IPL ৰ পিছত দ্বিতীয় স্থানত Gemini AI অৰ্থাৎ গুগলৰ এ আই চেটবট আহিল, যাৰ পৰা দেখা যায় যে দেশত এ আইৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কিমান দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ।
ট্ৰেণ্ডিং লিষ্টত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে IPL আৰু Gemini ai ৰ
Our annual #YearInSearch is here.— Google (@Google) December 4, 2025
Every year, we analyze what search terms saw the highest increase in traffic to find the topics that made this year unique.
Take a look at some of the trending searches from 2025 ↓🧵 pic.twitter.com/usw4wRMaxS
এইবাৰৰ শীৰ্ষ ট্ৰেণ্ডিং চাৰ্চত ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগে শীৰ্ষস্থান দখল কৰে । ক্ৰিকেট ভাৰতৰ হৃদস্পন্দন আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ এই তালিকাত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে । দ্বিতীয় সৰ্বাধিক অনুসন্ধান কৰা শব্দটো আছিল ‘জেমিনি’, যিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে AI মানুহৰ দৈনন্দিন কথা-বতৰা আৰু কাৰ্যকলাপৰ অংশ হৈ পৰিছে ।
শীৰ্ষ দহখন তালিকাৰ আধা ক্ৰিকেট সম্পৰ্কীয়: আপুনি জানি আচৰিত হ’ব যে গুগলৰ শীৰ্ষ ট্ৰেণ্ডিং চাৰ্জত শীৰ্ষ পাঁচখন তালিকাৰ তিনিখন ক্ৰিকেটৰ সৈতে জড়িত, যিবোৰ তলত দিয়া ধৰণৰ:
- এছিয়া কাপ
- আইচিচি চেম্পিয়নছ ট্ৰফী
- মহিলা বিশ্বকাপ
ইয়াৰ পৰাই বুজা যায় যে ভাৰতত ক্ৰিকেট কিমান জনপ্ৰিয় । তদুপৰি, Saiyara, অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু মহা কুম্ভ মেলাৰ দৰে শব্দও এই বছৰ ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান কৰিছিল ।
Top Trending Global Searches: Sports Events— Google (@Google) December 4, 2025
1. FIFA Club World Cup
2. Asia Cup
3. ICC Champions Trophy
4. ICC Women's World Cup
5. Ryder Cup
AI Trends - জেমিনি AI পুনৰ শীৰ্ষত
Gemini AI এ AI ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে, তাৰ পিছতে আছে Grok, DeepSeek আৰু Perplexity ৰ দৰে AI য়ে স্থান লাভ কৰে । এই শাখাত ChatGPT য়ে সপ্তম স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চেটজিপিটি গিবলি আৰ্ট ট্ৰেণ্ডছে অষ্টম স্থান লাভ কৰে ।
AI Searches 2025 – শীৰ্ষ ট্ৰেণ্ডিং
|ৰেংক
|AI ছাৰ্ছ
|1.
|জেমিনি
|2.
|Gemini AI Photo
|3.
|Grok
|4.
|Deepseek
|5.
|Perplexity
|6.
|Google AI Studio
|7.
|ChatGPT
|8.
|ChatGPT Ghibli Art
|9.
|Flow
|10.
|Ghibli Style Image Generator
ট্ৰেণ্ডিং ট্ৰেণ্ডছ – যিটো আটাইতকৈ বেছি ভাইৰেল হৈছিল
গুগলৰ ট্ৰেণ্ডিং ট্ৰেণ্ডৰ তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে জেমিনিৰ ট্ৰেণ্ডে । ইয়াৰ পিছত ঘিবলী ট্ৰেণ্ড, 3D মডেল ট্ৰেণ্ড, জেমিনি শাৰী ট্ৰেণ্ডৰ দৰে সন্ধানো দেশত অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল । চিনেমা আৰু টিভি শ্ব’বোৰে সন্ধান তালিকাত সদায় উচ্চ স্থান লাভ কৰে আৰু এইবাৰো একে ধাৰা দেখা গ’ল । তালিকাখন তলত দিয়া ধৰণৰ:
- Saiyaara
- Kantara A Legend Chapter 1
- Coolie
- War 2
- Sanam Teri Kasam
শীৰ্ষ টিভি শ্ব'ৰ তালিকা
- স্কুইড গেম
- পঞ্চায়ত
- বিগ বছ
- বেডছ অৱ বলীউড
- পাতাল লোক
স্থানভিত্তিক অনুসন্ধান প্ৰায়ে জৰুৰীকালীন আৰু তথ্যমূলক বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এই বছৰ ভূমিকম্পৰ আপডেট, AQI স্তৰ, Pickleball আৰু Saiaara চিনেমা তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ।
