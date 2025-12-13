ETV Bharat / technology

Live speech translation: পোনপটীয়াকৈ উপলব্ধ হ’ব আপোনাৰ হেডফোনত

Google Translate এ এতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলক হেডফোনৰ জৰিয়তে live speech translation শুনাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব যাতে কথোপকথন, শিক্ষণ আৰু ভাষাসমূহ সহজে আয়ত্ত কৰিব পাৰে ।

Google Translate now lets you hear real-time translations in your headphones
প্ৰতীকাত্মক ছবি (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 13, 2025 at 12:11 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: Google Translate ৰ বাবে এটা নতুন বিটা ফিচাৰ ঘোষণা কৰিছে গুগলে, যাৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হেডফোনৰ জৰিয়তে বাস্তৱ সময়ত কথিত অনুবাদ শুনিব পাৰিব । এই আপডেটৰ লক্ষ্য হৈছে এটা কথোপকথন, ভাষণ বা ভিডিঅ' চলি থকাৰ সময়ত শ্ৰোতাক পোনপটীয়াকৈ অনুবাদ প্ৰদান কৰি শ্ৰোতাক সহায় কৰাৰ লগতে ভাষাসমূহৰ মাজত মৌখিক যোগাযোগ সহজ কৰি তোলা ।

এই বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে Google Translate এপটো খুলি ‘Live translate’ বিকল্পটো নিৰ্বাচন কৰি নিজৰ নিৰ্বাচিত ভাষাত অনুবাদ কৰি যিকোনো ভাষাৰ ভাষণ বুজিব পাৰিব । ছিষ্টেমে যিকোনো প্ৰামাণিক হেডফোনৰ সৈতে কাম কৰিব আৰু বিশেষ হাৰ্ডৱেৰৰ প্ৰয়োজন নাই । গুগলে কয় যে এই সঁজুলিটোৱে বক্তাৰ সুৰ, থমকি ৰোৱা আৰু কোৱাৰ ছন্দ সংৰক্ষণ কৰে, যিয়ে শ্ৰোতাক কথোপকথন অনুসৰণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন বক্তা চিনাক্ত কৰাতো সহায় কৰিব ।

গুগলে শ্বেয়াৰ কৰা এই ভিডিঅ’টো চালে এই বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে অধিক স্পষ্টকৈ বুজিব পাৰিব -

কোম্পানীটোৱে বুজাই দিলে যে এই বৈশিষ্ট্যই দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰ যেনে কাৰোবাৰ সৈতে আন ভাষাত কথা পতা, ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাজহুৱা বক্তৃতা শুনা বা টেলিভিছন বা অনলাইনত বিদেশী ভাষাৰ বিষয়বস্তু অনুসৰণ কৰাটো সমৰ্থন কৰিব পাৰে । অনুবাদটো পোনপটীয়াকৈ হেডফোনত শুনিব পাৰিব ।

উপলব্ধতা আৰু সমৰ্থিত ভাষা

বিটা সংস্কৰণ এতিয়া আমেৰিকা, মেক্সিকো আৰু ভাৰতৰ এণ্ড্ৰইড ডিভাইচত উপলব্ধ । ই 70 টাতকৈও অধিক ভাষা সমৰ্থিত । গুগলে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকে অধিক দেশলৈ প্ৰৱেশ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু 2026 চনত এই বৈশিষ্ট্য iOS ডিভাইচলৈ অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

গুগল জেমিনি অনুবাদ আপডেট

live speech translation ৰ সমান্তৰালভাৱে গুগলে গুগল ট্ৰেন্সলেটত জেমিনি শক্তি চালিত ক্ষমতাও সংযোজন কৰিছে । এই আপডেটসমূহে টেক্সট অনুবাদত এপটোৱে অৰ্থ আৰু প্ৰসংগ কেনেকৈ বুজি পায় তাৰ উন্নতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । বাক্যাংশবোৰ শব্দৰ পিছত শব্দ অনুবাদ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, ব্যৱস্থাটোৱে সাধাৰণ অভিব্যক্তি আৰু ভাগ-বতৰা কৰা ভাষা ব্যৱহাৰৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্যৰ ব্যাখ্যা কৰে ।

