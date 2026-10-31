মহাকাশত কবিতা: গুগলৰ উপগ্ৰহত এআইৰ জৰিয়তে প্ৰথবাৰ কবিতা লিখি পৃথিৱীলৈ প্ৰেৰণ

মহাকাশত কবিতা: গুগলৰ উপগ্ৰহত এআইৰ জৰিয়তে প্ৰথবাৰ কবিতা লিখি পৃথিৱীলৈ প্ৰেৰণ
গুগলৰ প্ৰজেক্ট ছানকেচ্চাৰ উপগ্ৰহটো কক্ষপথত কাৰ্যক্ষম হৈ আছে । টিপিইউ চিপত সফলতাৰে এআইৰ জৰিয়তে এটা কবিতা লিখি প্ৰমাণ হিচাপে ঘূৰাই পঠিয়াইছে ।
Published : October 31, 2026 at 9:07 PM IST
হায়দৰাবাদ : মহাকাশৰ পৰা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence, AI) চলোৱাৰ লক্ষ্যত গুগলে এক ঐতিহাসিক সফলতা লাভ কৰিছে । গুগলে মহাকাশত সফভাৱে এআই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰস্তুত কৰি পৃথিৱীলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই ঐতিহাসিক কামটো সম্পাদন কৰা হৈছে গুগলে প্ৰস্তুত কৰা 'প্ৰজেক্ট ছানকেচ্চাৰ' (Project Suncatcher) নামৰ এটা আৰ্হি (prototype) উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে ।
এই উপগ্ৰহটোক ২০২৬ চনৰ ১ অক্টোবৰত আন ১০০ টাতকৈও অধিক মহাকাশযানৰ সৈতে একেলগে স্পেচএক্সৰ (SpaceX) ফেলকন ৯ (Falcon 9) ৰকেটৰ সহায়ত মহাকাশলৈ উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও কোনো ডাটা চেণ্টাৰ পৰ্যায়ৰ ক্ষমতাশালী এআই চিপ মহাকাশত কাৰ্যক্ষম হোৱা নাছিল । মহাকাশৰ কক্ষপথত এই ধৰণৰ উন্নত চিপ চলোৱাটো এয়াই প্ৰথমবাৰ হৈছে ।
A ‘hello world’ milestone for Project Suncatcher 🚀 After launching our prototype satellite a few weeks ago, we’ve now successfully sent a command up to orbit, booted up the TPU, ran the prompt, and received our first complete response back on earth - a haiku! https://t.co/kOFmETUskm— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 30, 2026
প্ৰজেক্ট ছানকেচ্চাৰ কি ?
প্ৰজেক্ট ছানকেচ্চাৰ হৈছে গুগলৰ এক দীৰ্ঘম্যাদী গৱেষণা প্ৰকল্প । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে পৃথিৱীৰ শক্তি-নিৰ্ভৰশীল ডাটা চেণ্টাৰসমূহৰ পৰিৱৰ্তে মহাকাশত থকা উপগ্ৰহৰ পৰা এআই কম্পিউটিং চলাব পাৰি নেকি সেই বিষয়ে পৰীক্ষা কৰা । যদিহে ই ব্যাপক মাত্ৰাত কাম কৰে, তেন্তে ই বিশ্বজনীন এআই আন্তঃগাঁথনি কেনেকৈ নিৰ্মাণ আৰু শক্তি প্ৰদান কৰা হয় সেই বিষয়ে এক নতুন ধাৰণা দিব পাৰে ।
মূল কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে তিনি সপ্তাহৰ পৰীক্ষা
উৎক্ষেপণৰ পিছত গুগলে উপগ্ৰহটোৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি আৰু পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰায় তিনি সপ্তাহ সময় লৈছিল । এই তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত উপগ্ৰহটোত থকা ব্যৱস্থাসমূহ সক্ৰিয় কৰা, উপ-ব্যৱস্থাবোৰ পৰীক্ষা কৰা আৰু প্ৰাৰম্ভিক মেচিন লাৰ্নিং কাৰ্যসূচীসমূহ চলাই চোৱা হৈছিল । যেতিয়া গুগলৰ অভিযন্তাসকল নিশ্চিত হয় যে উপগ্ৰহটোৱে সঠিকভাৱে কাম কৰি আছে, তেতিয়াই এই প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে মহাকাশৰ উপগ্ৰহটোলৈ প্ৰথমটো প্ৰকৃত এআই প্ৰমপ্ট প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈ উঠে ।
Our TPUs just phoned home... from space. In early October, we sent four TPUs into orbit to test whether our AI hardware could operate in space. The initial goal was to see if our chips could turn on, process a prompt, and transmit a response back to Earth. This week, we got our answer.— Google (@Google) October 30, 2026
'হেল্ল' ৱৰ্ল্ড' মুহূৰ্তটো
নৰৱেৰ স্বালবাৰ্ড (Svalbard) অঞ্চলত থকা গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচনৰ ওপৰেৰে উপগ্ৰহটো পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়ত অভিযন্তাসকলে কক্ষপথত থকা উপগ্ৰহটোৰ ভিতৰত চলি থকা এটা এআই মডেললৈ ইতিহাসৰ প্ৰথমটো প্ৰমপ্ট বা নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছিল । এই মডেলটো আছিল গুগল ডীপমাইণ্ডৰ (Google DeepMind) এটা অপেন এআই মডেল 'গেমা ৪' (Gemma 4) । দলটোৱে ইয়াক মহাকাশত থকাৰ অনুভৱক লৈ এটা হাইকু অৰ্থাৎ ছন্দবিহীন চুটি কবিতা লিখিবলৈ কয় ।
মহাকাশৰ পৰা এআয়ে লিখা হাইকু কবিতাটো হৈছে
"তলত নীলা মাৰ্বল
নিস্তব্ধ কৃপাত তথ্যৰ প্ৰবাহ
তৰাৰ পোহৰে মোৰ অন্তৰক প্ৰাণ দিয়ে ।"
এই কবিতাটোৱে নিশ্চিত কৰিলে যে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৱে সঠিকভাৱে কাম কৰি আছে । ইয়াৰ পিছত গুগলে মহাকাশৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আন কিছুমান ধেমেলীয়া কবিতা বা লিমাৰিক আৰু উপগ্ৰহৰ কাৰিকৰী অৱস্থা জুখিবলৈ কিছুমান প্ৰযুক্তিগত নিৰ্দেশ পৰীক্ষা কৰি চাইছিল ।
টেকক্ৰান্সৰ (TechCrunch) মতে, কোম্পানীটোৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই নিশ্চিত কৰিছে যে উপগ্ৰহটোৱে স্বাভাৱিকভাৱে কাম কৰি আছে ।
Our TPUs just phoned home... from space. In early October, we sent four TPUs into orbit to test whether our AI hardware could operate in space. The initial goal was to see if our chips could turn on, process a prompt, and transmit a response back to Earth. This week, we got our answer.— Google (@Google) October 30, 2026
বিকিৰণৰ সমস্যা
মহাকাশত এআই চিপৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বা অজ্ঞাত সমস্যাটো হৈছে বিকিৰণ । মহাকাশত থকা কছমিক ৰেডিয়েচনে (cosmic radiation) কম্পিউটাৰৰ মেম'ৰীত 'বিটফ্লিপছ'ৰ (bitflips) নামৰ সৰু সৰু ক্ৰুটিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । এই ক্ৰুটিবোৰে কম্পিউটাৰৰ সাধাৰণ নিৰীক্ষণ সঁজুলিবোৰক ধৰা নিদিয়াকৈ ভিতৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ডাটা বা তথ্য নষ্ট কৰিব পাৰে । এই প্ৰভাৱটো বুজিবলৈ গুগলে ইতিপূৰ্বে পৃথিৱীৰ কণা ত্বৰকসমূহত (particle accelerators) ইয়াৰ টিপিইউ (TPU - Tensor Processing Unit) চিপসমূহ পৰীক্ষা কৰিছে । পৃথিৱীৰ কৃত্ৰিম পৰিৱেশত কৰা পৰীক্ষাতকৈ মহাকাশৰ প্ৰকৃত পৰিৱেশ বহুত বেলেগ । সেইবাবেই মহাকাশৰ এই প্ৰকৃত বিকিৰণে চিপৰ কৰ্মক্ষমতাত আচলতে কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে, গুগলে এতিয়া কক্ষপথত তাৰেই সঠিক মূল্যায়ন কৰিব লাগিব ।
প্ৰাথমিক পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষাবোৰে ইংগিত দিছিল যে এই বিকিৰণে এআই মডেল চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত খুব কম প্ৰভাৱ প্ৰভাৱ পেলাব, কিন্তু নতুনকৈ এটা এআই মডেলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ই অধিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । চলি থকা পৰীক্ষা অভিযানে এতিয়া সেই তথ্যসমূহৰ বাস্তৱ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’ব ।