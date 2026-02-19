5,100mAh বেটাৰীৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Google Pixel 10a; আৰম্ভ হৈছে প্ৰি অৰ্ডাৰ
ভাৰতত 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা মুকলি হ’ল Google Pixel 10a ৷ এই ফোনটোৰ ৰঙৰ বিকল্প, বৈশিষ্ট্য আৰু মূল্য আদিৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানো আহক ---
Published : February 19, 2026 at 10:32 AM IST
হায়দৰাবাদ: টেক জায়াণ্ট Google এ ইয়াৰ পিক্সেল স্মাৰ্টফোন লাইনআপৰ শেহতীয়া সংযোজন হিচাপে ভাৰতৰ লগতে বিশ্ব বজাৰত মুকলি কৰে Pixel 10a । ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম আৰু কোম্পানীটোৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে দেশত প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব এই হেণ্ডছেটটো আৰু অহা মাহত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব । Pixel 10a চাৰিটা ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি কৰা হৈছে । নতুন গুগল পিক্সেল 10a ত আছে 5100mAH বেটাৰী । প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লগতে কয় যে Pixel 10a ত এলুমিনিয়ামৰ ফ্ৰেম আছে আৰু ইয়াৰ ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68 ৰেটিং আছে ।
ভাৰতত Google Pixel 10a মূল্য, উপলব্ধতা
Introducing the new Pixel 10a. It has everything you need — like a completely flat, durable design, more battery life, advanced AI tools and a best-in-class camera system* — for just $499.— Google (@Google) February 18, 2026
*Among smartphones under $500 (MSRP) in the U.S. Based on third-party evaluation of Pixel… pic.twitter.com/2X9wwVc8wH
ভাৰতত Google Pixel 10a ৰ মূল্য একমাত্ৰ 8GB+256GB ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 49,999 টকা । মুকলি অফাৰৰ অংশ হিচাপে টেক জায়ান্টটোৱে তৎক্ষণাত 3000 টকাৰ কেছবেক প্ৰদান কৰিছে । নিৰ্বাচিত HDFC বেংক কাৰ্ডৰ সৈতে 3000 টকা, 24 মাহৰ সুতমুক্ত EMI বিকল্পৰ লগতে 3000 টকা পৰ্যন্ত এক্সচেঞ্জ বোনাছ প্ৰদান কৰিছে । এই ফোনটো গুগল পিক্সেল আপগ্ৰেড প্ৰগ্ৰেমৰো অংশ ।
ভাৰতত 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা 9 বজাৰ পৰাই ফ্লিপকাৰ্ট আৰু গুগল ইণ্ডিয়া অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে উপলব্ধ এই নতুন স্মাৰ্টফোনটো । 6 মাৰ্চত দেশত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হোৱাৰ কথা আছে Google Pixel 10a । এই হেণ্ডছেটটো বেৰী, ফগ, লেভেণ্ডাৰ আৰু অবচিডিয়ান ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ ।
Google Pixel 10a স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্যসমূহ
নতুন Google Pixel 10a এণ্ড্ৰইড 16 ত চলিব আৰু টেক জায়ান্টটোৱে কয় যে ই সাত বছৰৰ বাবে OS উন্নীতকৰণ আৰু সাত বছৰৰ বাবে নিৰাপত্তা আপডেট লাভ কৰিব । Google Pixel 10a ত 6.3 ইঞ্চি (1080x2424 পিক্সেল ) এক্টুয়া (pOLED) ডিছপ্লে আছে যিয়ে 120 হাৰ্টজলৈকে ৰিফ্ৰেছ কৰে আৰু ইয়াত কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ 7i সুৰক্ষা আছে আৰু 3000 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা আছে ।
Google Pixel 10a ক শক্তি প্ৰদান কৰিছে কোম্পানীটোৰ মালিকানাধীন টেনছৰ G4 চিপছেট (যিটো যোৱা বছৰৰ মডেলতো উপস্থিত আছিল), লগতে টাইটান M2 ছিকিউৰিটি ক’প্ৰচেছৰ । ইয়াৰ উপৰিও হেণ্ডছেটটোত 8GB ৰেম আৰু 256GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ আছে । ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে এই ফোনটোৰ IP68 ৰেটিং আছে ।
অপটিক্সৰ বাবে Google Pixel 10a ত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে, য’ত 25 মিমি ফ’কেল লেংথৰ সৈতে 48 মেগাপিক্সেল (f/1.7) প্ৰাইমেৰী শ্বুটাৰ, 1/2.0 ইঞ্চি চেন্সৰ আৰু অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (OIS) আছে ৷ ইয়াৰ সৈতে 120 ডিগ্ৰী ফিল্ডৰ সৈতে 13 মেগাপিক্সেল (f/2.2) আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা আছে ভিউৰ আৰু এটা 1/3.1 -ইঞ্চি চেন্সৰ । Pixel 10a ৰ সন্মুখত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 13 মেগাপিক্সেল (f/2.2) কেমেৰাও আছে ।
Pixel 10a is available for pre-order today in four colors: Lavender, Berry, Fog and Obsidian.— Google (@Google) February 18, 2026
Learn more ↓ https://t.co/Jk4c6O6wrN
Google Pixel 10a ৰ বেকত আছে 5,100mAh বেটাৰী । হেণ্ডছেটটোৱে 30W (তাঁৰযুক্ত) আৰু 10W (তাঁৰযুক্ত) চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও সংযোগৰ বাবে 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6e, ব্লুটুথ 6, NFC, এটা USB Type-C পৰ্ট, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou আৰু QZSS সমৰ্থন কৰে । অনব’ৰ্ড চেন্সৰৰ তালিকাত আছে জাইৰস্কোপ, ই-কম্পাছ, বেৰ’মিটাৰ, জিঅ’মেগনেটিক চেন্সৰ, এক্সিলেৰ’মিটাৰ, প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্ক্যানাৰ । ইয়াৰ জোখ 153.9x73x9 মিমি আৰু ওজন প্ৰায় 183 গ্ৰাম ।
লগতে পঢ়ক