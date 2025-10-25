Google Photos ৰ সহায়ত শীঘ্ৰেই সৃষ্টি কৰিব পাৰিব নিজৰেই Meme

Google Photos ৰ সহায়ত শীঘ্ৰেই সৃষ্টি কৰিব পাৰিব নিজৰেই Meme
গুগল ফটোছে ছেলফিক জনপ্ৰিয় মিম টেমপ্লেটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ নতুন AI ট্ৰিক ‘মি মিম’ ৰ বাবে কাম কৰি আছে ।
Published : October 25, 2025 at 1:08 PM IST
হায়দৰাবাদ: গুগলৰ জেমিনি নেনো বেনানা বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট সফল হৈছিল, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে আচৰিত ধৰণৰ AI ছবি তৈয়াৰ কৰি বহুতৰে মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছিল । কিন্তু, গুগলে এতিয়াও আকৰ্ষণীয় AI ইমেজ জেনেৰেচন টুলৰ সৈতে কাম কৰা নাই, কিয়নো ই ফটোলৈ এটা নতুন এআই ট্ৰিক আনিছে বুলি খবৰ ওলাইছে যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ ছেলফিক মিম মেটেৰিয়েললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ দিয়ে ।
গুগল ফটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক কিছুমান সাধাৰণ বা চিনাক্তকৰণযোগ্য মিম টেমপ্লেট প্ৰদান কৰিব আৰু AI ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে মিমত নিজৰ মুখখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, যিটো যথেষ্ট মজাৰ কৌশল । এইদৰে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ বন্ধু বা নিজৰ মজাৰ মিম তৈয়াৰ কৰিবলৈ কোনো তৃতীয় পক্ষৰ এপ বা এআই সঁজুলিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে । বৰ্তমান গুগল ফটোত এই বৈশিষ্ট্য বিকাশৰ বাবে কাম চলি আছে আৰু আগন্তুক আপডেটৰ সৈতে অতি সোনকালে ৰোল মুকলি হ’ব পাৰে ।
গুগল ফটোৰ নতুন AI ট্ৰিকৰ সহায়ত ছেলফিক মিমলৈ ৰূপান্তৰিত কৰক
গুগল ফটোৱে “Me Meme” নামৰ নতুন AI-চালিত বৈশিষ্ট্যৰ কাম কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে, য’ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ ছেলফি মিম টেমপ্লেটত সুমুৱাব পাৰে । এই নতুন এআই ট্ৰিকটো গুগল ফটো এপৰ 7.51.0 সংস্কৰণত দেখা গৈছিল । জানিব পৰা মতে, এই AI ট্ৰিকটো এপটোৰ Create টেবৰ ভিতৰত বহিব । “Meme Meme” প্ৰি-ৰিলিজৰ নাম বুলি কোৱা হৈছে যদিও ইয়াৰ অফিচিয়েল মুক্তিৰ পিছত ইয়াক “Meme Me” লৈ সলনি কৰিব পৰা যাব ।
প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট সহজ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে; ব্যৱহাৰকাৰীসকলে মাত্ৰ নিজৰ বা তেওঁলোকৰ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ এটা উচ্চমানৰ ছবি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু AI-এ ব্যক্তিজনক নিৰ্বাচিত মিম টেমপ্লেটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ ইয়াৰ যাদুকৰী কৌশল কৰিবলৈ দিব লাগিব । এতিয়ালৈকে মাত্ৰ এটা “এইটো ঠিকেই আছে” মিম টেমপ্লেট দেখা গৈছিল, কিন্তু আমি অধিক বিকল্প দেখা পাম বুলি আশা কৰিছো । কিন্তু গুগলে মিম টেমপ্লেটৰ প্ৰকাৰ আৰু সংখ্যা প্ৰকাশ কৰা নাই ।
বৰ্তমান Google Photos Me Meme বৈশিষ্ট্যৰ বিকাশৰ কাম চলি আছে আৰু অতি সোনকালে মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰাৰম্ভিক মুকলিৰ অংশ হিচাপে, বৈশিষ্ট্যটো প্ৰথমে আমেৰিকালৈ আহিব পাৰে আৰু পিছত বিশ্বব্যাপী মুকলি হ'ব পাৰে । অৱশ্যে গুগলে AI ট্ৰিকটোৰ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নকৰালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । যদিও ফটো এপটোত ইতিমধ্যে কেইবাটাও এআই ফিচাৰ আছে, যেনে নেনো বেনানা আৰু ফটো ৰিমিক্স, তথাপিও মি মিমে অধিক ব্যৱহাৰকাৰীক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে ।
