টকাৰ লেনদেনৰ লগতে 'গুগল পে'ত সংযুক্ত হ'ব শ্বপিঙৰ সুবিধা, জনালে গুগল কৰ্তৃপক্ষই
আহি আছে গুগ'লৰ ডিছকভাৰ শ্ব'প, টকাৰ লেনদেনৰ লগতে গুগল পেত সংযুক্ত হ'ব শ্বপিঙৰ সুবিধা ৷
Published : November 4, 2026 at 8:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : গুগল পে বা জিপে ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ টকাৰ আদান প্ৰদানৰ সুবিধাৰ লগতে এতিয়াৰ পৰা গুগল পেৰ জৰিয়তে কাপোৰো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ৷ এই নতুন সুবিধা সংযুক্ত কৰিব গুগল পে ইণ্ডিয়াই ৷
উল্লেখ্য যে ভাৰতত অনলাইন টকাৰ আদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক হাৰত গ্ৰাহকে ব্যৱহাৰ কৰে এই গুগল পে বা জি পে এপ ৷ তথ্য অনুসৰি, সেয়ে কোম্পানীটোৱে গ্ৰাহকক নতুন সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷ যদিও ঘোষণা কৰা হৈছে তথাপিও বৰ্তমানলৈকে এই সুবিধা লাভ কৰা নাই গ্ৰাহকসকলে ৷ এই নতুন সুবিধাটোক গুগলে ডিছকভাৰ শ্ব'প (Discover shop) নামাকৰণ কৰিছে ৷ গুগলে এটা পোষ্টত এই কথা উল্লেখ কৰে ৷
Google Pay Loot : Get ₹1,000 Free Snitch Voucher, ₹750 Westside Voucher and More Please update Gpay App before trying* .Google Pay is giving FREE Gift Cards. Follow these simple steps: How to Claim: 1. UPDATE and Open Google Pay and scroll down to Discover. 2. Find the Lookbook option 3. Generate 14 different AI Festive Looks using your photo. 4. Share all 14 looks with friends and family on WhatsApp ( Tip: More share means more price , so share many times before redeeming reward) 5. After completing the eligible shares, 4 Scratch Cards will unlock. 6. Generate your looks and then tap Claim Gift on the offer page or claim your rewards from the Rewards section. This deal is copied from nonstopdeals whatsapp channel Gift Cards: - ₹250 Rare Rabbit - ₹500 Femmella - ₹750 Westside - ₹1,000 SNITCH Important: - Maximum 4 rewards per user. - Same look shared with multiple people counts as one share. - Offer valid till 11 November 2026. - Claim before 13 November 2026. 💡 Tip: Try applying from multiple Google Pay accounts. Lookbook option not showing? Update your Google Pay app and check again.— DealzTrendz (@dealztrendz) November 2, 2026
গুগলৰ কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ডিছকভাৰ শ্ব'প (Discover shop) জৰিয়তে গ্ৰাহকে কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব আৰু ভিন্ন বস্তুৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ৷ বৰ্তমানলৈকে এই ব্যৱস্থা কেৱল কেইটামান গ্ৰুপৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে ৷ শীঘ্ৰে সকলো গ্ৰাহকৰ বাবে এই সুবিধা প্ৰধান কৰা হ'ব ৷
ডিছকভাৰ শ্ব'প উপলব্ধ হ'ব গুগল পেৰ এটা শাখাত ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ৬০ বিলিয়নৰো অধিক সামগ্ৰী পাব, বিশেষকৈ ফেচন আৰু ট্ৰেণ্ডত চলি থকা সামগ্ৰী ৷ ডিছকভাৰ শ্ব'পৰ সন্দৰ্ভত গুগল কৰ্তৃপক্ষই ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' জাৰি কৰিছে ৷ সেই ভিডিঅ'ত উল্লেখ আছে কেনেকৈ গ্ৰাহকে ডিছকভাৰ শ্ব'প ব্যৱহাৰ কৰিব ৷
গুগ'লৰ ডিছকভাৰ শ্ব'পত গ্ৰাহকৰ পছন্দ অনুসৰি ছাইজ, ডিজাইন, ৰং বাচনি কৰি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ ডিছকভাৰ শ্ব'পৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা লোকে প্লেষ্টৰত গৈ জিপে' আপডেট কৰিব লাগিব ৷ তেতিয়া জিপেত ডিছকভাৰ শ্ব'পৰ এটা চিম্বল আহিব ৷ যদিহে এই চিম্বল নাহে তেতিয়া হ'লে আপুনি কেইদিনমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে গুগ'ল কৰ্তৃপক্ষই ৷
লগতে পঢ়ক: বিশ্বজুৰি 'মেমৰী' সংকট; ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰত মেমৰী সংৰক্ষণক ‘ভয়ংকৰ’ আখ্যা অপেন-এআইৰ মুৰব্বীৰ