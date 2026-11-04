ETV Bharat / technology

টকাৰ লেনদেনৰ লগতে 'গুগল পে'ত সংযুক্ত হ'ব শ্বপিঙৰ সুবিধা, জনালে গুগল কৰ্তৃপক্ষই

আহি আছে গুগ'লৰ ডিছকভাৰ শ্ব'প, টকাৰ লেনদেনৰ লগতে গুগল পেত সংযুক্ত হ'ব শ্বপিঙৰ সুবিধা ৷

Google Pay Tests New Discover Shop
গুগল পেত সংযুক্ত হ'ব শ্বপিঙৰ সুবিধা (Google)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : গুগল পে বা জিপে ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ টকাৰ আদান প্ৰদানৰ সুবিধাৰ লগতে এতিয়াৰ পৰা গুগল পেৰ জৰিয়তে কাপোৰো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ৷ এই নতুন সুবিধা সংযুক্ত কৰিব গুগল পে ইণ্ডিয়াই ৷

উল্লেখ্য যে ভাৰতত অনলাইন টকাৰ আদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক হাৰত গ্ৰাহকে ব্যৱহাৰ কৰে এই গুগল পে বা জি পে এপ ৷ তথ্য অনুসৰি, সেয়ে কোম্পানীটোৱে গ্ৰাহকক নতুন সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷ যদিও ঘোষণা কৰা হৈছে তথাপিও বৰ্তমানলৈকে এই সুবিধা লাভ কৰা নাই গ্ৰাহকসকলে ৷ এই নতুন সুবিধাটোক গুগলে ডিছকভাৰ শ্ব'প (Discover shop) নামাকৰণ কৰিছে ৷ গুগলে এটা পোষ্টত এই কথা উল্লেখ কৰে ৷

গুগলৰ কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ডিছকভাৰ শ্ব'প (Discover shop) জৰিয়তে গ্ৰাহকে কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব আৰু ভিন্ন বস্তুৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ৷ বৰ্তমানলৈকে এই ব্যৱস্থা কেৱল কেইটামান গ্ৰুপৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে ৷ শীঘ্ৰে সকলো গ্ৰাহকৰ বাবে এই সুবিধা প্ৰধান কৰা হ'ব ৷

ডিছকভাৰ শ্ব'প উপলব্ধ হ'ব গুগল পেৰ এটা শাখাত ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ৬০ বিলিয়নৰো অধিক সামগ্ৰী পাব, বিশেষকৈ ফেচন আৰু ট্ৰেণ্ডত চলি থকা সামগ্ৰী ৷ ডিছকভাৰ শ্ব'পৰ সন্দৰ্ভত গুগল কৰ্তৃপক্ষই ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' জাৰি কৰিছে ৷ সেই ভিডিঅ'ত উল্লেখ আছে কেনেকৈ গ্ৰাহকে ডিছকভাৰ শ্ব'প ব্যৱহাৰ কৰিব ৷

গুগ'লৰ ডিছকভাৰ শ্ব'পত গ্ৰাহকৰ পছন্দ অনুসৰি ছাইজ, ডিজাইন, ৰং বাচনি কৰি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ ডিছকভাৰ শ্ব'পৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা লোকে প্লেষ্টৰত গৈ জিপে' আপডেট কৰিব লাগিব ৷ তেতিয়া জিপেত ডিছকভাৰ শ্ব'পৰ এটা চিম্বল আহিব ৷ যদিহে এই চিম্বল নাহে তেতিয়া হ'লে আপুনি কেইদিনমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে গুগ'ল কৰ্তৃপক্ষই ৷

লগতে পঢ়ক: বিশ্বজুৰি 'মেমৰী' সংকট; ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰত মেমৰী সংৰক্ষণক ‘ভয়ংকৰ’ আখ্যা অপেন-এআইৰ মুৰব্বীৰ

TAGGED:

GOOGLE PAY
গুগলপে ব্যৱহাৰকাৰী
গুগল পেত শ্বপিঙৰ সুবিধা
গুগলৰ কৰ্তৃপক্ষ
গুগল পে ইণ্ডিয়া

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.