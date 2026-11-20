মহাকাশত স্থাপন কৰিব ডাটা চেণ্টাৰ; ব্লু অৰিজিনৰ সৈতে গুগলৰ চুক্তি
কক্ষপথত সৰু উপগ্ৰহীয় ডাটা চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিবলৈ চুক্তি ৷ ব্যয়, অত্যধিক তাপ আৰু মহাকাশৰ আৱৰ্জনা এতিয়াও ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ আছে ।
Published : November 20, 2026 at 8:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : জেফ বেজোছৰ 'ব্লু অৰিজিন' (Blue Origin) কোম্পানীৰ সৈতে গুগলে অংশীদাৰিত্ব কৰি 'প্ৰজেক্ট ছানকেচাৰ'ৰ (Project Suncatcher) অধীনত মহাকাশলৈ সৰু উপগ্ৰহীয় ডাটা চেণ্টাৰ পঠিয়াবলৈ আগবাঢ়িছে । প্ৰতিটো উপগ্ৰহৰ ক্ষমতা প্ৰায় এটা সাধাৰণ ডাটা চেণ্টাৰ ৰেকৰ সমান হ’ব ।
ব্লু অৰিজিনৰ শক্তিশালী 'নিউ গ্লেন' (New Glenn) ৰকেটৰ সহায়ত এইবোৰক এক বিশেষ সূৰ্য-সমন্বয়ী কক্ষপথত (sun-synchronous orbit) স্থাপন কৰা হ’ব । এই ৰকেটবোৰে ডাটা চেণ্টাৰৰ ছাৰ্ভাৰৰ লগতে গুগলৰ নিজা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা চিপ অৰ্থাৎ কেইবাটাও 'টেন্সৰ প্ৰচেছিং ইউনিট' (TPUs) কঢ়িয়াই নিব । অৱশ্যে ২০২৯ চনৰ আৰম্ভণিতহে ইয়াৰ প্ৰথমটো উৎক্ষেপণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
Blue Origin and Google have entered into a launch services agreement for Project Suncatcher, Google’s research moonshot exploring how an interconnected network of solar-powered satellites equipped with its AI chips, Tensor Processing Units (TPUs), could scale machine learning compute in space. https://t.co/84OZUsKBsI— Blue Origin (@blueorigin) November 19, 2026
গতিকে এই পৰিকল্পনা সফল হয় নে নহয় সেয়া জানিবলৈ আৰু কেইবছৰমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব । গুগলে এই প্ৰকল্পটোক এটা 'দীৰ্ঘম্যাদী উচ্চাভিলাষী অভিযান' (long-term moonshot) বুলি অভিহিত কৰিছে । ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হৈছে মহাকাশৰ কক্ষপথত উপলব্ধ প্ৰচুৰ সৌৰশক্তি ব্যৱহাৰ কৰি তাত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱস্থা চলাব পাৰি নেকি সেইটো পৰীক্ষা কৰা ।
মহাকাশলৈ কিয় যাব লাগে ?
ইয়াৰ সম্ভাৱ্য সুবিধাবোৰ যথেষ্ট বেছি । পৃথিৱীত থকা ডাটা চেণ্টাৰবোৰ চলাবলৈ বিপুল পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ, মাটি আৰু শীতলীকৰণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হয় । ইয়াৰ উপৰি এইবোৰে অনবৰতে শব্দ কৰি থাকে, যিটো ওচৰ-পাজৰে বসবাস কৰা লোকসকলৰ বাবে এক ডাঙৰ সমস্যা । সেয়ে আশা কৰা হৈছে যে মহাকাশৰ শূন্য স্থান এই প্ৰযুক্তিৰ বাবে অধিক উপযোগী হ’ব ।
কেৱল গুগলেই নহয়, আন বহু কোম্পানীয়েও এই বিষয়ে চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে । ইলন মাস্কৰ স্পেচ-এক্সেও (SpaceX) এই ধাৰণাটো পৰীক্ষা কৰি আছে । আনকি ইয়াৰ বাবে চন্দ্ৰত এটা বিশাল কেটাপল্ট নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনাও থাকিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰি 'ষ্টাৰক্লাউড'ৰ (Starcloud) দৰে নতুন প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ ষ্টাৰ্টআপসমূহেও এই দিশত কাম কৰি আছে ।
এইটো সম্ভৱ হ’বনে ?
এই বিষয়ে অৱশ্যে এতিয়াও কোনেও নিশ্চিতকৈ একো ক’ব নোৱাৰে । কিয়নো ইয়াত বহুতো ডাঙৰ বাধা আছে । গুগলে যোৱা অক্টোবৰ মাহত ইয়াৰ প্ৰথমটো এআই ছাৰ্ভাৰ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিছিল, কিন্তু ই পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথত (low-Earth orbit) স্থাপিত হৈছে আৰু এবাৰত মাত্ৰ ১৫ মিনিটহে কাম কৰিব পাৰে । ইয়াক ঠাণ্ডা কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থাটো বৃহৎ পৰিসৰত গঢ়ি তোলাটো অত্যন্ত কঠিন যেন লাগিছে ।
তাপ বা গৰম কমোৱাৰ সাধাৰণ উপায়বোৰে মহাকাশত কাম নকৰে । সেয়েহে সাধাৰণ শীতলীকৰণ ব্যৱস্থাৰ সলনি বিশেষ নলী আৰু পেনেলৰ জৰিয়তে তাপ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিব ।
বিকিৰণ হৈছে আন এটা ডাঙৰ সমস্যা । মহাকাশৰ সকলোতে বিকিৰণ থাকে আৰু ইয়াৰ ফলত 'বিট ফ্লিপ' (bit flip) নামৰ এক সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ই কম্পিউটাৰৰ সংকেতত থকা ১-ক ০ লৈ বা ০-ক ১ লৈ সলনি কৰি দিয়ে । বাইনেৰী ক’ডৰ (binary code) ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কম্পিউটাৰ ব্যৱস্থাবোৰৰ বাবে ই এক বৃহৎ সমস্যা হৈ পৰিব পাৰে ।
উৎক্ষেপণৰ খৰচ
মহাকাশলৈ যন্ত্ৰপাতি পঠিওৱাটো অত্যন্ত ব্যয়বহুল । এটা মাত্ৰ 'ফেলকন ৯' (Falcon 9) ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰিবলৈ প্ৰায় ৭৪ নিযুত ডলাৰ (ভাৰতীয় হিচাপত প্ৰায় ৬৮৫.০৯ কোটি টকা) খৰচ হয় আৰু ইয়াৰ সৰ্বাধিক বহন ক্ষমতাই এটা বৃহৎ ডাটা চেণ্টাৰৰ কথা বাদেই, এটা সৰু ছাৰ্ভাৰ কোঠাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতিও ভালদৰে কঢ়িয়াব নোৱাৰে ।
কাৰ্নেগী মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (Carnegie Mellon University) ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ অধ্যাপক ব্ৰেণ্ডন লুচিয়ানে 'দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছ'ক জনায় যে এটা উপগ্ৰহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা বিশাল ডাটা চেণ্টাৰৰ দৰে কাম কৰা এক বৃহৎ নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ "বহু বছৰ আৰু বিপুল পৰিমাণৰ ধনৰ প্ৰয়োজন হ’ব" । তেওঁ লগতে কয় যে বৃহৎ পৰিসৰত এই কাম কৰিবলৈ গ’লে অধিক অভিযান্ত্ৰিক সমস্যাৰো সৃষ্টি হ’ব ।