দীপাৱলী 2025: Google One এ প্ৰদান কৰিছে 2TB পৰ্যন্ত গুগল ড্ৰাইভ ষ্টৰেজ মাত্ৰ 11 টকাতেই
গুগলে ইয়াৰ প্ৰিমিয়াম প্লেনৰ সৈতে ড্ৰাইভ, জিমেইল আৰু ফটোসমূহত 2TB ষ্টৰেজ প্ৰদান কৰিছে ।
Published : October 17, 2025 at 4:03 PM IST
হায়দৰাবাদ: গুগলে দীপাৱলীৰ বাবে এক বিশেষ অফাৰ মুকলি কৰিছে য’ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অতি কম মূল্যত অতিৰিক্ত ক্লাউড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে গুগল ৱান প্লেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব । ই লাইট, বেচিক, ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু প্ৰিমিয়াম পৰিকল্পনাসমূহত বৈধ, ইয়াক ড্ৰাইভ, জিমেইল আৰু ফটোসমূহত 2TB লৈকে ক্লাউড সংৰক্ষণ লাভ কৰিবলৈ সামৰ্থবান কৰে । গুগলৰ মতে, ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বেচিক, ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু প্ৰিমিয়াম প্লেনৰ সৈতে প্ৰদান কৰা ষ্ট’ৰেজ স্থান আনৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ।
গুগল ৱান দীপাৱলী অফাৰ: মাহেকীয়া পৰিকল্পনা
গুগলৰ মতে, গুগল ৱান ছাবস্ক্ৰিপচনৰ অংশ লাইট, বেচিক, ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু প্ৰিমিয়াম প্লেনৰ মূল্য 11 টকা । এই অফাৰ তিনি মাহৰ বাবে বৈধ, তাৰ পিছত মূল্যসমূহ সাধাৰণ হাৰত সংশোধন কৰা হ’ব ।
আৰম্ভণিতে, Google Lite প্লেনে ড্ৰাইভ, জিমেইল আৰু ফটোসমূহত 30GB ক্লাউড ষ্টৰেজ প্ৰদান কৰে । সাধাৰণতে ইয়াৰ মূল্য প্ৰতিমাহে 30 টকা, কিন্তু এতিয়া লাভ কৰিব পাৰিব তিনিমাহৰ বাবে 11 টকাত । একেদৰে বেচিক আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্লেন, ক্ৰমে 100GB আৰু 200GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে 11 টকাত উপলব্ধ । পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা প্লেনসমূহৰ তালিকাভুক্ত মূল্য প্ৰতিমাহে ক্ৰমে 130 টকা আৰু 210 টকা ।
অৱশ্যে আটাইতকৈ মূল্যৱান অফাৰটো হ’ল গুগল ৱান প্ৰিমিয়াম প্লেন । ইয়াত 2TB পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজ উপলব্ধ প্ৰতিমাহে 650 টকাত । এই অফাৰৰ সময়সীমাৰ বাবে গুগল ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও এই প্লেনটো 11 টকাত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব ।
গুগলে কয় যে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এই প্লেনসমূহৰ সুবিধা ল’বলৈ 31 অক্টোবৰলৈকে সময় আছে ।
গুগল ৱান দীপাৱলী অফাৰ: বাৰ্ষিক প্লেন
মাউণ্টেন ভিউ ভিত্তিক টেক জায়ান্টটোৱে গুগল ৱান ছাবস্ক্ৰিপচনৰ বাৰ্ষিক প্লেনত দীপাৱলীৰ ৰেহাইও আগবঢ়াইছে । নিয়মীয়া মূল্যৰ তুলনাত 37 শতাংশ পৰ্যন্ত ৰাহি কৰিব পাৰে । লাইট প্লেন, যাৰ মূল্য 708 টকা কিন্তু 479 টকাত এবছৰৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব । যিয়ে আপোনাৰ 229 টকা সঞ্চয় কৰিব ৷
বেচিক আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্লেনতো একেধৰণৰ ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে । বৰ্তমান এইবোৰৰ মূল্য 1000 টকা আৰু 1600 টকা ৷ সাধাৰণ মূল্য 1560 টকা আৰু 2520 টকা । মাহেকীয়া প্লেনৰ দৰেই বেচিক প্লেনত 100GB ষ্ট’ৰেজ আছে, আনহাতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্লেনত ড্ৰাইভ, জিমেইল আৰু ফটোত 200GB ষ্ট’ৰেজ আছে ।
