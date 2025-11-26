হঠাতে অচল হৈ পৰিল Google Meet: সমস্যাত ব্যৱহাৰকাৰী
গুগল মিটৰ ৱেব সংস্কৰণ হঠাতে 502 error হোৱাৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মিটিঙত যোগদান কৰিব নোৱাৰিলে । বিতংকৈ জানো আহক ---
Published : November 26, 2025 at 12:53 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজিকালি সমগ্ৰ বিশ্বতে বহুতো কাম অনলাইনযোগে পৰিচালিত হৈ আছে । সেয়েহে বহু দূৰত বহি থকা মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ অনলাইন সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাক কাৰিকৰীভাৱে অনলাইন মিটিং বুলি কোৱা হয় । অনলাইন মিটিংৰ বাবে অন্যতম জনপ্ৰিয় প্লেটফৰ্ম হ’ল Google Meet; ই গুগলৰ অনলাইন মিটিং প্লেটফৰ্ম । এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে যিকোনো স্থানৰ পৰা যিকোনো সময়তে একেলগে ভাৰ্চুৱেল মিটিংত যোগদান কৰিব পাৰে আৰু যিকোনো বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব পাৰে । আজি গুগল মিটৰ ৱেব সংস্কৰণ বন্ধ হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে মানুহে এই সেৱাৰ সুবিধা ল’ব পৰা নাই ।
Downdetector ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত গুগল মিটৰ সমস্যা আৰম্ভ হৈছিল পুৱা 11 বজাৰ আগতে পুৱা প্ৰায় 10:52 বজাৰ পৰা । প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পিছত পুৱা 11:22 বজাত 400 ৰো অধিক লোকে গুগল মিটৰ সমস্যাৰ কথা জনাইছিল । পুৱা 11:30 বজালৈকে 900 ৰো অধিক লোকে গুগল মিট ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ কথা জনাইছিল ।
গুগল মিটৰ ৱেবছাইট ডাউন
আমি এই সন্দৰ্ভত সত্যাসত্য পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে গুগল মিটৰ এখন সভাত যোগদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো যদিও নোৱাৰিলো । আনকি Google Meet ৰ ৱেব সংস্কৰণটো খুলিলেও 502 error দেখা গৈছিল, যিটো নিম্নোক্ত স্ক্ৰীণশ্বটত দেখা গৈছে । অৱশ্যে গুগল মিট এপটোৱে কাম কৰিলে । গুগল মিট এপৰ পৰা মিটিঙত যোগদান সম্ভৱ যদিও ৱেব সংস্কৰণটোৱে কাম কৰা নাছিল । বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে গুগলে এই বিষয়ত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ।
Downdetector ত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ ভিতৰত 74% ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৱেবছাইটৰ সৈতে সমস্যাৰ কথা জনাইছে, 25% ব্যৱহাৰকাৰীয়ে চাৰ্ভাৰ সংযোগৰ সমস্যাৰ কথা জনাইছে আৰু 1% ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভিডিঅ’ৰ মানদণ্ডৰ সমস্যাৰ কথা জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক