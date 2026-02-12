ETV Bharat / technology

গুগলৰ নতুন বৈশিষ্ট্য: আপোনাৰ Search Engine ৰ পৰা এনেদৰে আঁতৰাওক AI, Deepfake ৰ লগতে অশ্লীল ছবি

গুগলে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক নিজৰ চাৰ্চ ইঞ্জিনৰ পৰা অসন্মতিসূচক পৰিষ্কাৰ ছবি আঁতৰোৱাটো সহজ কৰি তুলিছে । কেনেদৰে জানক বিতংকৈ ---

Google makes it easier to report non-consensual images, Indian government rules become stricter
প্ৰতীকাত্মক ছবি (IANS)
হায়দৰাবাদ: টেক জায়ান্ট গুগলে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক নিজৰ চাৰ্চ ইঞ্জিনৰ পৰা অসন্মতিসূচক পৰিষ্কাৰ ছবি আঁতৰোৱা সহজ কৰি তুলিছে । এই নতুন প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে গুগল চাৰ্চত ছবি এখনৰ ওপৰৰ তিনিটা বিন্দু ক্লিক কৰি ‘Remove Result’ বিকল্পটো নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত ‘It shows a sexual image of me’ নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব ।

ইয়াৰ উপৰিও ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়া আঁতৰোৱাৰ বাবে একাধিক ছবিৰ প্ৰতিবেদন দিব পাৰিব । গুগলে কয়, "আপুনি আৰু প্ৰতিটো ছবি পৃথকে পৃথকে প্ৰতিবেদন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । এই নতুন সঁজুলিয়ে আপোনাক সন্ধান ফলাফলৰ পৰা একাধিক ছবি নিৰ্বাচন কৰি একেটা, সহজ ৰূপত সেইবোৰৰ বাবে অনুৰোধ জমা দিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।" গুগলে আৰু কয় যে অনাগত দিনত নতুন আৰু সৰলীকৃত প্ৰতিবেদন ব্যৱস্থাটো অধিক দেশলৈ মুকলি কৰা হ’ব ।

মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰত চৰকাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া কোম্পানী আৰু অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ বাবে নতুন নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামোৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ দিনাই গুগলে এই নতুন আপডেট ঘোষণা কৰিছিল ।

প্ৰতীকাত্মক ছবি (Google)

জানিব পৰা মতে, ভাৰত চৰকাৰৰ আই টি মন্ত্ৰালয়ে তথ্য প্ৰযুক্তি (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) নিয়ম, 2021 ত কিছু সালসলনি কৰিছে । এই নতুন পৰিৱৰ্তন অনুসৰি অনলাইন প্লেটফৰ্মসমূহে এতিয়া পূৰ্বৰ 24 ঘণ্টীয়া সময়সীমাৰ তুলনাত অসন্মতিসূচক অন্তৰংগ চিত্ৰকল্প দুঘণ্টাৰ ভিতৰত আঁতৰাব লাগিব । তদুপৰি পূৰ্বৰ 36 ঘণ্টাৰ সময়সীমাৰ তুলনাত তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত অন্যান্য ধৰণৰ আপত্তিকৰ তথ্য আঁতৰাব লাগিব ।

চৰকাৰে জাৰি কৰা নতুন নিয়ম অনুসৰি ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম, স্নেপচ্যাটৰ দৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত এআই-জেনেৰেটেড কন্টেন্টৰ লেবেলিং কৰাটোও বাধ্যতামূলক হ’ব । নতুন খচৰা নিয়ম অনুসৰি এআই-উৎপন্ন বিষয়বস্তুত যোগ কৰা লেবেলসমূহে পৃষ্ঠভাগৰ কমেও 10% অংশ সামৰি ল’ব লাগিব, কিন্তু নতুনকৈ অধিসূচনা কৰা নিয়ম অনুসৰি এনে লেবেলসমূহ কেৱল বিশিষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব ।

এই নিয়মসমূহ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে কাৰণ জেনেৰেটিভ এআইৰ আগমনৰ ফলত অসন্মতিসূচক পৰিষ্কাৰ ছবিৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ইল’ন মাস্কৰ মালিকানাধীন কোম্পানী xAI ৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা এআই চেটবট সেৱা গ্ৰ’কে ভাৰতকে ধৰি বিশ্বজুৰি নিয়ন্ত্ৰকসকলৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ইয়াৰ জৰিয়তে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম xAI ৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত মানুহৰ প্ৰকৃত ফটোৰ ভিত্তিত সহজেই অসন্মতিসূচক, আপত্তিজনক স্পষ্ট ছবি সৃষ্টি কৰিব পাৰিছিল ।

