গুগলে মুকলি কৰিলে UCP; পূৰ্বতকৈ সহজ হ’ব অনলাইন শ্বপিং
গুগলে আৰম্ভ কৰিলে UCP যাৰ ফলত প্ৰত্যক্ষ বজাৰ কৰা, সহজ পেমেণ্ট আৰু এআই মোডত উন্নত কাষ্টমাইজড অনলাইন শ্বপিঙৰ পথ মুকলি হ’ল ।
Published : January 12, 2026 at 5:19 PM IST
হায়দৰাবাদ: অনলাইন শ্বপিং চলোৱাৰ ধৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰিবলৈ সাজু হৈছে টেক জায়াণ্ট গুগলে । কোম্পানীটোৱে নতুন এআই শ্বপিং টুল প্ৰৱৰ্তন কৰিছে যাৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে গুগল চাৰ্চৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ বাবে গুগলে ইউনিভাৰ্চেল কমাৰ্চ প্ৰট’কল (UCP) আৰম্ভ কৰিছে । এইটো এটা মুক্ত ব্যৱস্থা যিয়ে সমগ্ৰ বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া পছন্দৰ সামগ্ৰী আৱিষ্কাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেমেণ্ট, ডেলিভাৰী আৰু পৰৱৰ্তী গ্ৰাহক সমৰ্থন পৰ্যন্ত সৰল কৰিব তুলিব ।
গুগলে প্ৰকাশ কৰা এটা ব্লগ পোষ্ট অনুসৰি, কোম্পানীটোৱে Shopify , Wayfair, Target আৰু Walmart ৰ দৰে ডাঙৰ কোম্পানীসমূহৰ সহযোগত UCP বিকশিত কৰিছিল । এই প্ৰট’কলৰ লক্ষ্য হৈছে ডিজিটেল এজেণ্ট, ব্যৱসায় আৰু পেমেণ্ট কোম্পানীসমূহক একক প্লেটফৰ্মত সংযোগ কৰা । UCP ক বিভিন্ন উদ্যোগত কাম কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু এজেণ্ট 2 এজেণ্ট, এজেণ্ট পেমেণ্টছ প্ৰটোকল আৰু মডেল প্ৰসংগ প্ৰট'কলৰ দৰে বৰ্তমানৰ প্ৰযুক্তিসমূহো সমৰ্থিত ।
AI agents will be a big part of how we shop in the not-so-distant future.— Sundar Pichai (@sundarpichai) January 11, 2026
To help lay the groundwork, we partnered with Shopify, Etsy, Wayfair, Target and Walmart to create the Universal Commerce Protocol, a new open standard for agents and systems to talk to each other across… pic.twitter.com/8gDxDWjF9q
গুগল পে’ৰ জৰিয়তে ধন পৰিশোধ কৰা হ’ব
কোম্পানীটোৰ মতে, মুকলিৰ লগে লগে UCP য়ে গুগল চাৰ্চৰ এআই মোড আৰু জেমিনি এপত নতুন চেকআউট বৈশিষ্ট্য প্ৰৱৰ্তন কৰিব । ইয়াৰ ফলত আমেৰিকাত থকা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে গুগলৰ প্ৰডাক্ট লিষ্টিঙৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । গুগল পে ব্যৱহাৰ কৰি পেমেণ্ট কৰা হ’ব আৰু গুগল ৱালেটত সংৰক্ষণ কৰা পেমেণ্ট আৰু শিপিংৰ বিৱৰণ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে যোগ কৰা হ’ব । আগন্তুক সময়ত পেপ’লৰ পেমেণ্ট অপচন সংযোজন কৰা হ’ব বুলিও গুগলে ঘোষণা কৰিছে ।
গুগলে ক্ৰমান্বয়ে UCP আন দেশলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ লগতে অধিক খুচুৰা বিক্ৰেতা যোগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ই আনুগত্য পুৰস্কাৰ, প্ৰডাক্টৰ পৰামৰ্শ, আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ পছন্দৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা কাষ্টমাইজড শ্বপিং অভিজ্ঞতাৰ দৰে বৈশিষ্ট্যও যোগ কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও গুগলে নতুন বিজনেছ এজেণ্ট মুকলি কৰিছে, যিয়ে ভাৰ্চুৱেল বিক্ৰী সহায়ক হিচাপে কাম কৰিব । প্ৰথম অৱস্থাত ল’ৱেজ, মাইকেলছ, পছমাৰ্ক, ৰিবকৰ দৰে কোম্পানীত উপলব্ধ হ’ব ।
গুগলে এআই মোডত বিজ্ঞাপন পৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিব বুলিও নিশ্চিত কৰিছে ৷ ডাইৰেক্ট অফাৰ নামৰ এটা নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ব্ৰেণ্ডসমূহে নিজৰ বিশেষ অফাৰসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ সাজু হোৱা ব্যৱহাৰকাৰীসকলক পোনপটীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব । এই পাইলট প্ৰগ্ৰেমত অংশগ্ৰহণ কৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ ভিতৰত আছে Petco, elf Cosmetics, Samsonite আৰু Shopify ।
