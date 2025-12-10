ভাৰতত মুকলি হ’ল Google AI Plus; 199 টকাতেই উপলব্ধ হ’ব Gemini 3 Pro আৰু 200GB ক্লাউড ষ্ট’ৰেজ
গুগলে ভাৰতত মুকলি কৰিছে AI Plus plan, য’ত Gemini 3 Pro মডেল, 200 AI ক্ৰেডিট আৰু 200GB ষ্ট’ৰেজৰ দৰে বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰা হৈছে ।
Published : December 10, 2025 at 5:09 PM IST
হায়দৰাবাদ: অৱশেষত গুগলে ভাৰতত নতুন আৰু সস্তীয়া ছাবস্ক্ৰিপশ্যন প্লেন মুকলি কৰিলে, যাৰ নাম Google AI Plus । গুগলে আজি অৰ্থাৎ 10 ডিচেম্বৰৰ দিনা Google AI Plus ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে গুগলে মাত্ৰ দুটা পেইড প্লেনহে মুকলি কৰিছিল: গুগল এআই প্ৰ’ আৰু গুগল এআই আল্ট্ৰা । এতিয়া গুগলে ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে নতুন আৰু সুলভ মূল্যৰ এআই প্লেন মুকলি কৰিছে, যিটো পূৰ্বৰ দুয়োটা প্লেনতকৈ কম মূল্যৰ । এই নতুন ছাবস্ক্ৰিপচনে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক জেমিনি 3 প্ৰ’ মডেল আৰু কেইবাটাও প্ৰিমিয়াম সঁজুলিৰ উন্নত প্ৰৱেশ প্ৰদান কৰে ।
গুগলে প্ৰকাশ কৰা এক অফিচিয়েল প্ৰতিবেদন অনুসৰি গুগলে ভাৰতত এই নতুন Google AI Plus প্লেন মুকলি কৰিছে প্ৰতিমাহে মাত্ৰ 199 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি । এই নতুন প্লেনবোৰৰ দাম আৰু অন্যান্য সবিশেষৰ বিষয়ে জানো আহক ---
New Google AI Plus plan:— Mukul Sharma (@stufflistings) December 10, 2025
- 200GB data
- ₹199 per month for the first 6 months
- ₹399 per month regular price
- 200 monthly AI credits
- Gemini 3 Pro pic.twitter.com/WiHAJgHEAP
মূল্য আৰু বিৱৰণ
গুগলৰ নতুন এআই প্লাছ প্লেন সেইসকলৰ বাবে যিসকলে বিনামূলীয়া সংস্কৰণতকৈ অধিক বৈশিষ্ট্য বিচাৰে কিন্তু প্ৰ’ বা আল্ট্ৰাৰ দৰে অধিক মূল্যৰ প্লেনৰ প্ৰয়োজন নাই । গুগলৰ তথ্য অনুসৰি গুগল এআই প্লাছৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ক্ৰয় কৰিবলৈ প্ৰথম ছমাহৰ বাবে প্ৰতিমাহে 199 টকা খৰচ কৰিব লাগিব । ইয়াৰ পিছত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰতিমাহে 399 টকা খৰচ কৰিব লাগিব ।
এই প্লেনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
গুগলৰ মতে, এআই প্লাছ প্লেনে বিনামূলীয়া টায়াৰৰ তুলনাত কেইবাটাও বৃহৎ উন্নীতকৰণ আগবঢ়ায়:
- Gemini 3 Pro ৰ বাবে “বৰ্ধিত অভিগম”: বিনামূলীয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ এই মডেলৰ প্ৰৱেশ সীমিত, কিন্তু প্লাছ প্লেনে ইয়াৰ শক্তিশালী আউটপুট মান আৰু উচ্চ ব্যৱহাৰৰ সীমা দুয়োটা প্ৰদান কৰে ।
- Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি): এই প্লেনে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক Nano Banana Pro ব্যৱহাৰ কৰাৰ অধিক সুযোগ প্ৰদান কৰে । ই তেওঁলোকক টেক্সট-টু-ইমেজ প্ৰজন্ম, ফটো সম্পাদনা আৰু বাস্তৱিক ছবি আউটপুট সৃষ্টি কৰাৰ অনুমতি দিয়ে । ইয়াৰ দ্বাৰা ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ আৰু সম্পাদনা ব্যৱহাৰকাৰীসকল উপকৃত হ’ব ।
- প্ৰতিমাহে 200 টা এআই ক্ৰেডিট: এই ক্ৰেডিটসমূহ ফ্ল’ আৰু হুইস্কৰ দৰে এপত ভিডিঅ’ আৰু কন্টেন্ট জেনেৰেচনৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ’ব । দুয়োটা এপতে গুগলৰ Veo 3.1 Fast AI মডেল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
- গভীৰ গৱেষণা সঁজুলিৰ উচ্চ সীমা: ইয়াৰ ফলত দীঘলীয়া আৰু বিশদ গৱেষণা প্ৰতিবেদন তৈয়াৰ কৰাটো সহজ হয় ।
- NotebookLM ত অডিঅ' অভাৰভিউসমূহ: বিনামূলীয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কেৱল মৌলিক গৱেষণা আৰু লিখা সঁজুলিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু প্লাছ পৰিকল্পনাই অডিঅ' অভাৰভিউসমূহো প্ৰদান কৰে, যিয়ে আপোনাক বৃহৎ দস্তাবেজসমূহৰ সাৰাংশ শুনিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
- জিমেইল, ডক্স আৰু গুগল ভিডিঅ'ত এআই সংহতি: গুগল এআই প্লাছ পৰিকল্পনা থকা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ইমেইল ৰচনা কৰা, নথিপত্ৰ সৃষ্টি কৰা বা ভিডিঅ' ষ্ট'ৰীব'ৰ্ড সৃষ্টি কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কাম কৰিবলৈ জেমিনিৰ এআই সঁজুলিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
- 200GB ক্লাউড ষ্ট’ৰেজ: এই প্লেনে ব্যৱহাৰকাৰীক 200GB ক্লাউড ষ্ট’ৰেজ প্ৰদান কৰে, যিটো তেওঁলোকে গুগল ফটো, ড্ৰাইভ আৰু জিমেইলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আনহাতে বিনামূলীয়া সংস্কৰণত মাত্ৰ 15GB হে উপলব্ধ ।
সকলো প্লেনৰ মূল্য আৰু বিৱৰণ
Google AI Plus এ কাৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰিব ?
Google AI Plus এ OpenAI ৰ ChatGPT Go plan ৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব, যাৰ মূল্যও প্ৰতিমাহে 399 টকা । কিন্তু ChatGPT Go এ ব্যৱহাৰকাৰীক ক্লাউড ষ্ট’ৰেজ প্ৰদান নকৰে, যিটো এটা উল্লেখযোগ্য পাৰ্থক্য ।
লগতে পঢ়ক