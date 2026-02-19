ETV Bharat / technology

চেন্নাই–খড়গপুৰ যাত্ৰাৰ স্মৃতিৰ পৰা বিশ্বব্যাপী AI হাবলৈ: AI সন্মিলনত সুন্দৰ পিচাইৰ প্ৰেৰণাদায়ক ভাষণ

গুগলে ভাৰতত আমাৰ 15 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ বিনিয়োগৰ অংশ হিচাপে এটা সম্পূৰ্ণ ষ্টেক AI হাব স্থাপন কৰিছে ৷

Google is establishing a full-stack AI hub, part of our 15 billion USD investment in India": Sundar Pichai
অনুষ্ঠানত গুগলৰ CEO সুন্দৰ পিচাই (ANI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 11:27 AM IST

হায়দৰাবাদ: 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰে পৰা ৰাজধানী দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে India AI Impact Summit 2026 ৷ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ বহু প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে এই খণ্ডৰ সৈতে জড়িত দ্বিগজসকলে ৷ বুধবাৰ অৰ্থাৎ 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা ভাৰত মাণ্ডপামত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত গুগল আৰু আলফাবেটৰ CEO সুন্দৰ পিচাইয়ে মুখ্য ভাষণ প্ৰদান কৰে, য’ত তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত যাত্ৰা সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰে আৰু ভাৰতৰ ডিজিটেল ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি এক বৃহৎ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । ভাৰত মাণ্ডপামত বিশিষ্ট দৰ্শকক সম্বোধন কৰি গুগলৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ভাৰতীয় ভূ-প্ৰকৃতিৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনক অধিক মূৰ্ত কৰি তুলিবলৈ ছাত্ৰাৱস্থাৰ কথা সোঁৱৰে ।

অতীতক সুঁৱৰি পিচায়ে কয়, "...প্ৰতিবাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত পৰিৱৰ্তনৰ গতিবেগে মোক আকৰ্ষণ কৰে আৰু সেয়াৰ আজিও ব্যতিক্ৰম ঘটা নাই । ছাত্ৰ হৈ থাকোঁতে মই প্ৰায়ে চেন্নাইৰ পৰা আই আই টি খড়গপুৰলৈকে Coromandel এক্সপ্ৰেছ ৰে'লত উঠিছিলো । সেই ৰে’লখন পাবলৈ আমি বিশাখাপট্টনমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিলো । মনত আছে, সম্ভাৱনাৰে ভৰা এখন নিস্তব্ধ আৰু সামান্য উপকূলীয় চহৰ ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "এতিয়া সেই একেখন চহৰতে গুগলে ভাৰতত আমাৰ 15 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ আন্তঃগাঁথনি বিনিয়োগৰ অংশ হিচাপে এটা ফুল-ষ্টেক এআই হাব স্থাপন কৰিছে ।"

এই উল্লেখযোগ্য ঘোষণাই ভাৰতত গুগলৰ ফুটপ্ৰিণ্টৰ উল্লেখযোগ্য সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে, যিয়ে বিশাখাপট্টনমক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বাবে এক বিশ্বব্যাপী ন’ডলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । এই হাবটোৱে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ AI সেৱাসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় মৌলিক ‘ফুল-ষ্টেক’ আন্তঃগাঁথনি প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিয়ে বিশ্ব প্ৰযুক্তি পৰিৱেশ তন্ত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে ভাৰতৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰিব ।

এনে অগ্ৰগতিৰ India AI Impact Summit 2026 ৰ লক্ষ্যৰ সৈতে সামঞ্জস্য আছে, যিয়ে বহুপক্ষীয় সহযোগিতাৰ ওপৰত ভাৰতৰ মনোনিৱেশক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহক একত্ৰিত কৰে ।

16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ আয়োজিত এই সন্মিলনৰ লক্ষ্য হৈছে বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ AI ব্যৱহাৰ কৰা আৰু অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে বিকাশৰ নতুন সুযোগ মুকলি কৰা । উল্লেখ্য যে 16 ফেব্ৰুৱাৰী সোমবাৰৰ পৰা নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মাণ্ডপামত আৰম্ভ হোৱা এই সন্মিলনৰ উদ্ধোধন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।

