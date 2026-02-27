গুগলে মুকলি কৰিলে নতুন Nano Banana 2 AI ফটো তৈয়াৰ কৰিব পৰা মডেল; কি কি বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই মডেল

গুগলে মুকলি কৰিলে নতুন Nano Banana 2 AI ফটো তৈয়াৰ কৰিব পৰা মডেল; কি কি বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই মডেল
গুগলে ভাৰত আৰু বিশ্বৰ বজাৰত ইয়াৰ শেহতীয়া AI ইমেজ জেনেৰেচন আৰু এডিটিং মডেল Nano Banana 2 মুকলি কৰিছে ।
Published : February 27, 2026 at 5:24 PM IST
হায়দৰাবাদ: গুগলে ভাৰত আৰু বিশ্ব বজাৰত ইয়াৰ শেহতীয়া কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ইমেজ জেনেৰেচন আৰু এডিটিং মডেল Nano Banana 2 মুকলি কৰিছে । ইয়াত কোম্পানীটোৰ জেমিনি 3.1 ফ্লেচ ইমেজ মডেলৰ দ্বাৰা চালিত । গুগলে কয় যে নতুন AI ইমেজ জেনেৰেচন টুলে নেনো বেনানা প্ৰ’ৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু দৃশ্যমান মানদণ্ডৰ সৈতে জেমিনি ফ্লেছৰ দ্ৰুত সম্পাদনা ক্ষমতাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটায় । তদুপৰি কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ চিন্থডি প্ৰযুক্তিটোক আন্তঃকাৰ্যকৰী চিটুপিএ কন্টেন্ট প্ৰমাণপত্ৰৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিছে ।
Nano Banana 2 নতুনত্ব কি ?
নতুন Nano Banana 2 এ Gemini Flash ৰ উচ্চ গতিৰ বুদ্ধিমত্তাৰ সহায় লৈছে দৃশ্যমান প্ৰজন্মৰ বাবে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে দ্ৰুত সম্পাদনা আৰু পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে । গুগলে ব্যাখ্যা কৰে যে Nano Banana 2 এ জেমিনি এআই মডেলৰ বাস্তৱ জগতৰ জ্ঞানৰ ভিত্তি, বাস্তৱ সময়ৰ তথ্য আৰু ৱেব সন্ধানৰ পৰা ছবি ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্দিষ্ট বস্তুৰ সঠিক ৰেণ্ডাৰ প্ৰদান কৰে ।
We’re launching Nano Banana 2, built on the latest Gemini Flash model. 🍌— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) February 26, 2026
It’s state-of-the-art for creating and editing images, combining Pro-level capabilities with lightning-fast speed. 🧵 pic.twitter.com/b3sHCAhrSy
এই নতুন AI ইমেজ জেনেৰেটৰে দৃশ্যগতভাৱে আকৰ্ষণীয় আৰু সঠিক ইনফ'গ্ৰাফিক্স, ডাটা ভিজুৱেলাইজেচন সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু টোকাসমূহক ডায়াগ্ৰামলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে । Nano Banana 2 এ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক বিপণন মকআপ বা গ্ৰিটিং কাৰ্ডৰ বাবে সঠিক, পঢ়িব পৰা লিখনী তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ছবিৰ ভিতৰত লিখনী অনুবাদ আৰু স্থানীয়কৰণ কৰিব পাৰে, যিবোৰ আনৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰিব পাৰি ।
এআই ইমেজ জেনেৰেচন মডেলত ইয়াৰ পূৰ্বৰ নেনো বেনানা আৰু নেনো বেনানা প্ৰ’ৰ তুলনাত কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য উন্নীতকৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে পাঁচটা বিষয়লৈকে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আখৰসমূহ ৰক্ষা কৰিব পাৰে আৰু এটা কাৰ্যপ্ৰবাহত 14 টা বস্তুলৈকে নিষ্ঠা বজাই ৰাখিব পাৰে ।
এই Nano Banana 2 storyboarding আৰু আখ্যান বিষয়বস্তুৰ বাবে আদৰ্শ কৰি তোলে. AI ইমেজ জেনেৰেটৰে উন্নত নিৰ্দেশনা অনুসৰণ বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে, ইয়াক জটিল অনুৰোধসমূহ অধিক সঠিকভাৱে অনুসৰণ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ আকাংক্ষিত ফলাফল প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও ই বিভিন্ন এস্পেক্ট ৰেচিঅ’ আৰু ৰিজ’লিউচন সমৰ্থন কৰে, 512pxৰ পৰা 4Kলৈকে, উলম্ব ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহল-স্ক্ৰীণ বেকড্ৰপলৈকে সকলোৰে বাবে চোকা ভিজুৱেল প্ৰদান কৰে । Nano Banana 2 এ ইয়াৰ পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক চহকী টেক্সচাৰ, চোকা বিৱৰণ, আৰু স্পন্দনশীল পোহৰ প্ৰদান কৰে, একে সময়তে দ্ৰুত গতিত উচ্চমানৰ নান্দনিকতা বজাই ৰাখে ।
Nano Banana 2 উপলব্ধতা আৰু ভাষা সমৰ্থন
ভাৰত, আমেৰিকা, ইউ এ ই, দক্ষিণ কোৰিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, প’ৰ্ট’ ৰিকো, জাপান, আদি 141 খন দেশত উপলব্ধ নতুন Nano Banana 2 । ই আৰবী, বাংলা, চীনা, ডাচ্চ, ইংৰাজী, ফৰাচী, হিব্ৰু, হিন্দী, ইণ্ডোনেছিয়ান, জাপানী, কোৰিয়ান, মালয়ালম, পৰ্তুগীজ, ৰাছিয়ান, স্পেনিছ, থাই, উৰ্দু আৰু ভিয়েটনামীকে ধৰি 18 টা ভাষা সমৰ্থন কৰে । ইয়াক গুগলৰ সকলো প্ৰডাক্টত মুকলি কৰা হৈছে, য’ত আছে জেমিনি এপ, গুগল এপ, চাৰ্চত এআই মোড, এআই ষ্টুডিঅ’, জেমিনি এপিআই, ফ্ল’ আৰু গুগল এডছ ।
Google AI Pro আৰু Ultra ব্যৱহাৰকাৰীয়ে Nano Banana 2 কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ?
জেমিনি এপৰ সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ডিফল্ট এআই ইমেজ জেনেৰেচন মডেল হিচাপে আগবঢ়োৱা হ’ব নতুন Nano Banana 2 । বৰ্তমানৰ গুগল এআই প্ৰ’ আৰু আল্ট্ৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে জেমিনি এপত নিৰ্দিষ্ট কামৰ বাবে Nano Banana Pro ৰ প্ৰৱেশ ৰক্ষা কৰিব । ইয়াক এপৰ ভিতৰত থকা তিনিটা বিন্দুৰ পুনৰুত্পাদন মেনুৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি ।
Nano Banana ত উন্নত SynthID আৰু C2PA সংহতি 2
নতুন Nano Banana 2 মডেলৰ লগতে গুগলে কয় যে তেওঁলোকে নিজৰ কন্টেন্ট প্ৰভেনেন্স টুলসমূহ বিকশিত কৰি আছে । কোম্পানীয়ে ইয়াৰ সকলো AI-উৎপন্ন কন্টেন্টৰ বাবে আন্তঃকাৰ্য্যকৰী C2PA কন্টেন্ট প্ৰমাণপত্ৰৰ সৈতে SynthID প্ৰযুক্তি সংযোগ কৰিছে ।
গুগলে জনোৱা মতে, এআই-উৎপন্ন কন্টেন্টত অদৃশ্য মাৰ্কাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা তেওঁলোকৰ SynthID ৱাটাৰমাৰ্কিং প্ৰযুক্তি নৱেম্বৰ মাহত মুকলি কৰাৰ পিছৰে পৰা জেমিনি এপটোত 2 কোটিতকৈ অধিক বাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
গুগলে এইটোও নিশ্চিত কৰিছে যে অতি সোনকালে জেমিনি এপত চি টু পি এ কন্টেন্ট ক্ৰেডেন্সিয়েল ভেৰিফিকেচন প্ৰৱৰ্তন কৰিব, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ছবি তৈয়াৰ কৰিবলৈ এ আই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নে নাই আৰু কেনেকৈ কৰা হৈছিল সেই সম্পৰ্কে অধিক স্বচ্ছতা লাভ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক