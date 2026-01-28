Gemini ৰ সৈতে দীঘলীয়া সময়ৰ কথোপকথনত বিৰতি ল’বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব Gemini এ

Gemini ৰ সৈতে দীঘলীয়া সময়ৰ কথোপকথনত বিৰতি ল’বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব Gemini এ
Gemini ত উপলব্ধ হ’ব এটা নতুন সতৰ্কবাণী, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক সোঁৱৰাই দিব যে ই মানুহ নহয়, AI ৷ গতিকে, বিৰতি লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
হায়দৰাবাদ: গুগলে নিজৰ AI চেটবট জেমিনিৰ বাবে এটা নতুন ৱেলনেছ ফিচাৰ পৰীক্ষা কৰি আছে । জানিব পৰা মতে, কোম্পানীটোৱে এটা ৰিমাইণ্ডাৰ বৈশিষ্ট্যৰ বাবে কাম কৰি আছে যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক AI ৰ সৈতে দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে চেট দিয়াৰ পিছত অলপ বিৰতি ল’বলৈ সোঁৱৰাই দিব । এই বৈশিষ্ট্য শেহতীয়াকৈ গুগল এপৰ শেহতীয়া বিটা সংস্কৰণত দেখা গৈছিল যদিও ইয়াক কেতিয়া সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
এণ্ড্ৰইড অথৰিটিৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি গুগল এপৰ বিটা সংস্কৰণ 17.3.59 ৰ Apk টিয়াৰডাউনৰ সময়ত এই বৈশিষ্ট্যৰ ইংগিত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট ফ্লেগ সক্ৰিয় কৰা হয়, তেতিয়া জেমিনিত এটা পপ-আপ সতৰ্কবাণী দেখা দিয়ে । সতৰ্কবাণীটোৰ শিৰোনাম হৈছে "এটা চুটি বিৰতি লওঁক ।" ইয়াত কোৱা হৈছে যে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি জেমিনিৰ সৈতে চেট দি আছে আৰু AI সহায়কৰ সৈতে চেট কৰি থাকোঁতে বিৰতি লোৱাটো উপকাৰী হ’ব পাৰে, কিয়নো ই মানুহ নহয় ।
AI ৰ সৈতে অতিমাত্ৰা যোগাযোগ কৰাৰ ক্ষতি
এই বাৰ্তাত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে জেমিনি এটা যন্ত্ৰ, মানুহ নহয় । বিশ্বাস কৰা হৈছে যে গুগলে এই কাম কৰিছে যাতে মানুহে AI ৰ প্ৰতি অত্যধিক আৱেগিকভাৱে আকৰ্ষিত নহয় । শেহতীয়া বছৰবোৰত বিশ্বৰ বহু দেশৰ ব্যৱহাৰকাৰী, বিশেষকৈ যুৱ প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকলে এআই চেটবটৰ সৈতে ব্যক্তিগত কথা-বতৰাত লিপ্ত হোৱা, ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আৱেগিকভাৱে আকৃষ্ট হোৱা, আনকি তেওঁলোকৰ পৰা আৱেগিক সমৰ্থন আশা কৰা দেখা গৈছে । যিকোনো ব্যৱহাৰকাৰীৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে ই বিপজ্জনক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ।
প্ৰতিবেদন আৰু গৱেষণাৰ পৰা এইটোও প্ৰকাশ পাইছে যে AI ৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াই কিছুমান লোকৰ মানসিক স্বাস্থ্যত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । এই কাৰণতে বৰ্তমান গুগলে এনে মাইণ্ডফুলনেছ এলাৰ্টৰ কাম কৰি আছে । কিন্তু এই সোঁৱৰণীবোৰ কিমান দিনলৈ বা কিমান সঘনাই আহিব সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
গুগলৰ AI চেটবটৰ সন্দৰ্ভত এই পদক্ষেপক AI ৰ বিষয়ে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা উদ্বেগৰ মাজতে উল্লেখযোগ্য বুলি বিবেচিত হৈছে । শেহতীয়াকৈ OpenAI য়ে কেইবাটাও আইনী গোচৰৰ সন্মুখীন হৈছে য’ত অভিযোগ কৰা হৈছে যে ChatGPT ৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰে কিছুমান ব্যৱহাৰকাৰীৰ গুৰুতৰ মানসিক ক্ষতি কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে মানসিক ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যক্তিসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি অত্যধিকভাৱে AI ৰ সৈতে চেট কৰি আছিল ।
সামগ্ৰিকভাৱে গুগলৰ এই পদক্ষেপে প্ৰমাণ কৰিছে যে AI কোম্পানীসমূহে এতিয়া তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক এআই চেটবট কেনেকৈ নিৰাপদ আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে শিকাব লাগিব । গুগলে এই বৈশিষ্ট্য কেতিয়া সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে মুকলি কৰিব সেয়া হ’ব লক্ষণীয় ।
