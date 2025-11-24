ETV Bharat / technology

Google Gemini ত শীঘ্ৰে উপলব্ধ হ'ব NotebookLM Import বৈশিষ্ট্য

গুগল জেমিনিত আহি আছে নতুন নোটবুক ইম্প’ৰ্ট ফিচাৰ যিয়ে নোটবুকএলএম নোট আৰু ডাটা পোনপটীয়াকৈ জেমিনি চেটত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।

Google Gemini ত শীঘ্ৰে উপলব্ধ হ’ব NotebookLM Import বৈশিষ্ট্য (TestingCatalog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 5:19 PM IST

হায়দৰাবাদ: গুগলে ক্ৰমান্বয়ে নিজৰ জেমিনি প্লেটফৰ্মক এটা অল-ইন-ৱান সঁজুলিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ ফাইল, ডাটা আৰু টোকাসমূহ একে ঠাইতে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি গুগলে শীঘ্ৰে জেমিনিত নতুন নোটবুক আমদানি বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । এই নতুন বৈশিষ্ট্যই আপোনাক আপোনাৰ NotebookLM নোটবুকসমূহ পোনপটীয়াকৈ জেমিনিলৈ আমদানি কৰাৰ অনুমতি দিব । এইটো কোনো সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য নহয়, বৰঞ্চ এনে এটা বৈশিষ্ট্য যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতাক ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে । এই বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো আহক ---

মন কৰিবলগীয়া যে বৰ্তমান, জেমিনিৰ সংলগ্ন অংশই ছবি, ফাইল আৰু ক'ড আমদানিৰ দৰে বিকল্প প্ৰদান কৰে, কিন্তু TestingCatalog ৰ পৰা এটা প্ৰতিবেদন অনুসৰি, সেই অঞ্চলত অতি সোনকালে এটা নতুন বিকল্প দেখা যাব, যাক "নোটবুক যোগ কৰক" বুলি কোৱা হয় । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এতিয়া আপুনি পূৰ্বতে NotebookLM ত সৃষ্টি কৰা বহীসমূহ জেমিনিলৈ আমদানি কৰিব পাৰিব আৰু চেটৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ।

যদিও কোম্পানীয়ে এতিয়াও সবিশেষ প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু চূড়ান্ত ইউআই/ইউএক্স এতিয়াও উপলব্ধ হোৱা নাই, ক’ডৰ পৰিৱৰ্তনে স্পষ্টভাৱে ইংগিত দিয়ে যে গুগলে দুয়োটা সামগ্ৰীক একক পৰিৱেশ তন্ত্ৰত একত্ৰিত কৰিছে । বিশেষকৈ যিসকলে গৱেষণা, তথ্য বিশ্লেষণ বা নথিপত্ৰভিত্তিক কাম কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা গেম-চেঞ্জাৰ হ’ব পাৰে ।

ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কিহৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব?

  • এটা চেটত গৱেষণা সামগ্ৰী আৰু বিশ্লেষণ
  • NotebookLM আৰু Gemini ৰ মাজত চুইচ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস পাইছে
  • লাইভ এআইয়ে গঠনমূলক টোকাসমূহৰ সৈতে সহায় কৰে
  • বহু-উৎস তথ্যৰ সৈতে দ্ৰুত আৰু গভীৰ কাৰ্যপ্ৰবাহ

গুগলে কিয় এই পৰিৱৰ্তন কৰিছে?

গুগলে কিছুদিনৰ পৰা জেমিনি, নোটবুকএলএম, ডক্স আৰু অন্যান্য এআই সেৱাৰ মাজত সংযোগ শক্তিশালী কৰি আহিছে । কোম্পানীটোৱে বিচাৰে যে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰক । যদিহে নোটবুক ইম্প’ৰ্ট ফিচাৰ সফল হয় তেন্তে ই গুগলৰ এআই ইক’চিষ্টেমক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ।

এই বৈশিষ্ট্যৰ আৰম্ভণিৰ তাৰিখ এতিয়াও নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই । বৰ্তমান গুগলে ইয়াৰ বিকাশৰ বাবে কাম কৰি আছে আৰু কোম্পানীটোৱে ইয়াক ৰাজহুৱাভাৱে মুকলি কৰিবলৈ সময় লাগিব পাৰে, কিন্তু আগন্তুক মাহত জেমিনি ব্যৱহাৰ কৰাটো সহজ আৰু অধিক উপযোগী যে হ’ব সেয়া নিশ্চিত ।

