গুগলে মুকলি কৰিলে নতুন Gemini 3 Flash মডেল; কম সময়ৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব জটিল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ

গুগলে মুকলি কৰিলে নতুন Gemini 3 Flash মডেল; কম সময়ৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব জটিল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
গুগলৰ নতুন জেমিনি 3 ফ্লেচ মডেলটো অধিক দ্ৰুত আৰু অধিক কম খৰচী হোৱাৰ দাবী গুগলৰ । ই জনসাধাৰণ, বিকাশক আৰু উদ্যোগসমূহৰ বাবে উপলব্ধ ।
Published : December 18, 2025 at 5:33 PM IST
হায়দৰাবাদ: স্পীডৰ বাবে নিৰ্মিত শেহতীয়া কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ মডেল জেমিনি 3 ফ্লেছ মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে গুগলে । টেক জায়ান্টটোৱে কয় যে ইয়াৰ নতুন "ফ্ৰন্টিয়াৰ ইনটেলিজেন্স" মডেলে জেমিনি 3 ফাউণ্ডেশ্যন আৰু প্ৰ'-গ্ৰেড ৰিজিনিং ধৰি ৰাখিছে, একে সময়তে ফ্লেছ-স্তৰৰ লেটেন্সি, দক্ষতা আৰু খৰচ প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও গুগলে কয় যে জেমিনি 3 ফ্লেছ হৈছে এজেণ্টিক ৱৰ্কফ্ল’ৰ বাবে ইয়াৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় মডেল ।
ইতিমধ্যে জেমিনি 3 ফ্লেচ বিশ্বজুৰি মুকলি হোৱা আৰম্ভ হৈছে । জেমিনি এপৰ জৰিয়তে আৰু গুগল চাৰ্চত এআই মোডত সকলোৰে বাবে উপলব্ধ । এই দুয়োটা প্ৰডাক্টতে জেমিনি 3 ফ্লেচ এতিয়া ডিফল্ট মডেল, 2.5 ফ্লেছৰ ঠাইত ।
Gemini 3 Flash is significantly faster and more efficient than 2.5 Pro.— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 17, 2025
Watch below as 3 Flash generates complex graphics, 3D models, and a web app before the previous generation even finishes processing⚡ pic.twitter.com/MVuMouNRCX
ডেভেলপাৰৰ বাবে ই গুগল এআই ষ্টুডিঅ’, জেমিনি চিএলআই আৰু গুগলৰ নতুন এজেণ্টিক ডেভেলপমেণ্ট প্লেটফৰ্ম গুগল এন্টিগ্ৰেভিটিত জেমিনি এপিআইত উপলব্ধ । উদ্যোগৰ বাবে ই ভাৰটেক্স এআই আৰু জেমিনি এণ্টাৰপ্ৰাইজত উপলব্ধ ।
জেমিনি 3 ফ্লেছ: নতুন কি
জেমিনি 3 ফ্লেছে পি এইচ ডি পৰ্যায়ৰ যুক্তি আৰু জ্ঞানৰ মানদণ্ডত সীমান্তৰ প্ৰদৰ্শন প্ৰদান কৰাৰ দাবী কৰে—GPQA ডাইমণ্ডত 90.4 শতাংশ আৰু হিউমেনিটিৰ শেষ পৰীক্ষাত 33.7 শতাংশ (সঁজুলি অবিহনে)—জেমিনী 2.5 প্ৰ’ক আউটপাৰ্ফৰ্ম কৰে, কেইবাটাও বেঞ্চমাৰ্কৰ মাজেৰে । ইয়াৰ উপৰিও MMMU Pro ত 81.2 শতাংশ লাভ কৰে, যিটো জেমিনি 3 প্ৰ’ৰ সৈতে তুলনাযোগ্য ।
গুগলে কয় যে ইয়াৰ সীমান্ত স্তৰৰ যুক্তি আৰু মাল্টিম’ডাল ক্ষমতাৰ উপৰিও জেমিনি 3 ফ্লেছ অতি কাৰ্যক্ষম হ’বলৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ইয়াত দৈনন্দিন কামৰ বাবে জেমিনি 2.5 প্ৰ’তকৈ 30 শতাংশ কম টোকেন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কামৰ জটিলতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চিন্তাৰ গভীৰতা খাপ খুৱাই লোৱা হয় । টেক জায়ান্টটোৱে কয় যে জেমিনি 3 ফ্লেচ জেমিনি 2.5 প্ৰ’তকৈ তিনিগুণ বেছি দ্ৰুত খৰচৰ মাত্ৰ এক অংশত । নতুন মডেলটোৰ মূল্য $0.50/1M ইনপুট টোকেন আৰু $3/1M আউটপুট টোকেন (অডিঅ' ইনপুট $1/1M ইনপুট টোকেনত থাকে)।
দৈনন্দিন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে জেমিনি এপত জেমিনি 3 ফ্লেছ মডেলে উন্নীতকৃত মাল্টিম’ডাল যুক্তিৰ ক্ষমতা আনে । জেমিনি এপটোৱে এতিয়া ভিডিঅ’ আৰু ছবিবোৰ বুজি পাই মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে সহায়ক আৰু কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ই ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ কণ্ঠ ব্যৱহাৰ কৰি শূন্যৰ পৰাই দ্ৰুতভাৱে এপ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰে, পূৰ্বৰ ক’ডিঙৰ জ্ঞান অবিহনে । ছাৰ্চত AI মোডত, জেমিনি 3 ফ্লেছে প্ৰশ্নৰ সূক্ষ্মতাসমূহ বিশ্লেষণ কৰাত অধিক শক্তিশালী, সন্ধানৰ গতিৰে উত্তৰ আনে ।
ডেভেলপাৰসকলৰ বাবে, জেমিনি 3 ফ্লেছে কম বিলম্বৰ সৈতে জেমিনি 3 ৰ প্ৰ’-গ্ৰেড ক’ডিং পৰিৱেশন প্ৰদান কৰে, উচ্চ-কম্পাঙ্ক ৱৰ্কফ্ল’ত কামসমূহ দ্ৰুতভাৱে সমাধান কৰে, SWE-বেঞ্চ ভেৰিফাইড বেঞ্চমাৰ্কত 78 শতাংশ স্ক’ৰ লাভ কৰে । গুগলে কয় যে ইয়াৰ উন্নত যুক্তি, সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ আৰু মাল্টিম’ডাল শক্তিয়ে ইয়াক ভিডিঅ’ বিশ্লেষণ, তথ্য নিষ্কাশন আৰু দৃশ্যমান প্ৰশ্নোত্তৰৰ দৰে জটিল কামৰ বাবে আদৰ্শ কৰি তোলে, যিয়ে ইন-গেম সহায়ক আৰু এ/বি পৰীক্ষণ সঁজুলিৰ দৰে স্মাৰ্ট এপ্লিকেচনসমূহ সক্ষম কৰে ।
