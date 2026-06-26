মুকলি হ'ল নতুন গুগল ফাইনেন্স এপ; এআইৰ জৰিয়তে পাব বিত্তীয় পৰামৰ্শ

মুকলি হ'ল নতুন গুগল ফাইনেন্স এপ; এআইৰ জৰিয়তে পাব বিত্তীয় পৰামৰ্শ
গুগল ফাইনেন্সৰ নতুন এণ্ড্ৰইড এপ মুকলি হোৱাৰ লগতে ৱেবত গুগলৰ নতুন বৈশিষ্ট সংযোজন ।
Published : June 26, 2026 at 5:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত মুকলি হ'ল গুগল ফাইনেন্স এপ । গুগলে এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে মুকলি কৰিলে এই নতুন এপ । ইয়াৰ পূৰ্বে বিটা (Beta) পৰ্যায়ত ৱেব ইণ্টাৰফেচ হিচাপে উপলব্ধ আছিল এই সেৱা, যি এতিয়া সম্পূৰ্ণ এণ্ড্ৰইড এপ হিচাপে মুকলি হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও গুগল ফাইনেন্সত কেইবাটাও নতুন সুবিধা সংযোগ কৰা হৈছে । যেনে- এআই চালিত ক্ষমতা ।
গুগল ফাইনেন্স এণ্ড্ৰইড এপলিকেশ্বন (Google Finance Android App)
Whenever I post about Google Finance, I get two top questions: (1) when are portfolios coming? (2) can we get an app?— Nick Fox (@thefox) June 25, 2026
I’m excited to share we’ve added portfolios (can even import from other finance tools with just a screenshot 🤯) and we’re shipping a new Android app today! pic.twitter.com/4BIX2R73wB
গুগলে ফাইনেন্স এপ বন্ধ কৰাৰ পিছত বছৰ বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰকাৰীসকল হতাশ হৈ পৰিছিল । ৱেব ইণ্টাৰফেচ হিচাপে বিটাত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ পিছত অৱশেষত ই গুগল প্লে ষ্ট'ৰত নতুন গুগল ফাইনেন্স এপটো মুকলি হৈছে । গুগল প্লে ষ্ট'ৰত ইতিমধ্যে উপলব্ধ হোৱা এই এপটোৰ আপডেটৰ তাৰিখ ২৬ জুন বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোন আৰু টেবলেট উভয়তে এই এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব ।
Also new: you can ask Google Finance to keep you updated and schedule custom briefings on the market.— Nick Fox (@thefox) June 25, 2026
With these updates, the new Google Finance is graduating out of beta!
Check out Google Finance: https://t.co/STlTdwGHrC & download the app: https://t.co/HhkmxS5hg0
Keep… pic.twitter.com/ASyCALtgTk
এই নতুন এপৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ ৱাচলিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত শ্বেয়াৰৰ বাস্তৱ সময়ৰ তথ্য লাভ কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও লাইভ ফাইনেন্সিয়েল নিউজ ফিড লাভ কৰিব । য'ত ব্যৱহাৰকাৰীৰ বিনিয়োগৰ সৈতে জড়িক খবৰবোৰ ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।
লগতে নতুন এপটোত এআই-ভিত্তিক গৱেষণা সঁজুলি আৰু "কী-ম'মেণ্টছ" নামৰ বিশেষ সুবিধা সংযোজন কৰা হৈছে । যাৰ জৰিয়তে কোনো শ্বেয়াৰৰ মূল্য কিয় বৃদ্ধি বা হ্ৰাস হৈছে তাক সহজ ভাষাত বুজি পাব । বৰ্তমান এপটোত ৱেব সংস্কৰণৰ সকলো সুবিধা নাই যদিও গুগলে উল্লেখ কৰা মতে অহা মাহবোৰত লাইভ আৰ্নিং কল আৰু নতুনকৈ যোগ কৰা পৰ্টফলিঅ' আৰু টাস্ক ব্যৱস্থাপনাৰ দৰে নতুন সুবিধাবোৰ সংযোজন কৰা হ'ব ।
নতুন পৰ্টফলিঅ'
ইফালে ৱেবত গুগল ফাইনেন্সৰ আপডেট কৰা পৰ্টফলিঅ' সুবিধাও বিশ্বজুৰি আৰম্ভ কৰা হৈছে । যাৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে নিজৰ বিনিয়োগবোৰ একেটা ডেশ্বব'ৰ্ডতে পৰ্যৱেক্ষণ কৰিব পাৰিব । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে স্ক্ৰীণশ্বট, চিএছভি বা পিডিএফ ফাইল আপলোড কৰি এআইৰ সহায়ত পৰ্টফলিঅ' সৃষ্টি কৰিব পাৰিব ।
টাস্ক ক্ৰিয়েশ্ব'ন
গুগল ফাইনেন্সত নতুন টাস্ক ক্ৰিয়েশ্বন বা সৃষ্টিৰো সুবিধা আৰম্ভ হৈছে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিতৌ প্ৰি-মাৰ্কেট ব্ৰিফিং, শ্বেয়াৰ বজাৰ পৰিৱৰ্তন বা ক্ৰিপ্ট'কাৰেন্সিৰ বিশ্লেষণ লাভৰ বাবে স্বয়ংক্ৰিয় সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব । ৱেবত গুগল ফাইনেন্সৰ ৰিছাৰ্চ পেনেলত এই জাননীসমূহ দেখা যাব আৰু ইয়াক এণ্ড্ৰইড বা আইঅ'এছৰ বাবে গুগল এপৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীৰ ফোনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । গুগল ফাইনেন্সে ডিজিটেল বিনিয়োগৰ জগতত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিব বুলি বিশেষজ্ঞসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :