Google ৰ বৃহৎ ঘোষণা; Pixel ফোনত উপলব্ধ হ’ব কল ৰেকৰ্ডিং বৈশিষ্ট্য
Google Pixel ফোনত কল ৰেকৰ্ডিং বৈশিষ্ট্য এতিয়া ইউৰোপৰ কেইবাখনো দেশত মুকলি কৰা হৈছে আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ সম্প্ৰসাৰণ হ’ব ।
Published : February 21, 2026 at 8:19 PM IST
হায়দৰাবাদ: গুগলে নিজৰ Pixel স্মাৰ্টফোনৰ বাবে কল ৰেকৰ্ডিং বৈশিষ্ট্য অধিক দেশলৈ মুকলি কৰিছে । যোৱা বছৰ নিৰ্বাচিত বজাৰত এই বৈশিষ্ট্য পুনৰ মুকলি কৰা হৈছিল যদিও এতিয়া ই আমেৰিকাৰ বাহিৰৰ বহু দেশৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ কাষ চাপিছে । শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি ইউৰোপৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ Pixel ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়া এপটোৰ ভিতৰতে কল ৰেকৰ্ডিং বিকল্প দেখা পাব ।
গুগলে নিশ্চিত কৰিছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে সকলো সমৰ্থিত বজাৰতে এই কল ৰেকৰ্ডিং বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ হ’ব । অৱশ্যে ইয়াৰ উপলব্ধতা সম্পূৰ্ণৰূপে স্থানীয় আইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব । বহু দেশত কল ৰেকৰ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিয়ম আছে, আনহাতে কিছুমান দেশত কলত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোৰে সন্মতিৰ প্ৰয়োজন হয় । টেক ৱেবছাইট 9 To 5 গুগলৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি জাৰ্মানী, ইটালী, স্পেইন, ৰোমানিয়া, ফ্ৰান্সৰ দৰে দেশৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকৰ স্মাৰ্টফোনত কল ৰেকৰ্ডিং বৈশিষ্ট্য সক্ৰিয় ।
ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ বুজা যায় যে গুগলে এই বৈশিষ্ট্য বিশ্বজুৰি মুকলি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । নৱেম্বৰ মাহলৈকে এই বৈশিষ্ট্য বেছিভাগেই আমেৰিকাত সীমাবদ্ধ আছিল, আনহাতে ইউৰোপৰ বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ই উভতি অহাৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল । গুগলে ছেপ্টেম্বৰ মাহত কল ৰেকৰ্ডিং ফিচাৰ ঘূৰাই অনাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ Google Pixel 10a মুকলি কৰাৰ পিছত কোম্পানীটোৱে পুনৰ কয় যে ডিভাইচটো মানুহক বিক্ৰীৰ পূৰ্বে এই বৈশিষ্ট্য সকলো যোগ্য দেশতে উপনীত হ’ব ।
কোনবোৰ পিক্সেল ফোনত এই বৈশিষ্ট্য থাকিব ?
এই বৈশিষ্ট্যই Google Pixel 6 ৰ পিছত মুকলি কৰা সকলো পিক্সেল মডেলতে কাম কৰে, কিন্তু ইয়াৰ বাবে এণ্ড্ৰইড 14 বা নতুনৰ প্ৰয়োজন । কল ৰেকৰ্ডিং AI ৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয় আৰু ই জেমিনি নেনোৰ কল নোটছ বৈশিষ্ট্যৰ পৰা পৃথক । ইয়াত কল ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট বা স্বয়ংক্ৰিয় সাৰাংশও দিয়া হোৱা নাই ।
কল ৰেকৰ্ডিং অন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে Phone app খুলিব লাগিব । তাৰ পিছত, ছেটিংছলৈ যাওঁক আৰু কল সহায়ক অংশৰ অন্তৰ্গত কল ৰেকৰ্ডিং টেপ কৰক । কলৰ সময়ত ৰেকৰ্ড বুটাম টিপি ৰেকৰ্ডিং আৰম্ভ কৰিব পাৰি ।
ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অজ্ঞাত নম্বৰৰ পৰা কল স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈও বাছি ল’ব পাৰে । 7, 14 বা 30 দিনৰ পিছত ৰেকৰ্ডিংসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মচি পেলোৱাৰ বিকল্পও আছে বা স্থায়ীভাৱে সংৰক্ষণ কৰাৰ বিকল্পও আছে । সংৰক্ষিত ৰেকৰ্ডিংসমূহ ফোন এপৰ হোম টেবত এটা মাইক্ৰ’ফোন আইকনৰ সৈতে দেখা দিয়ে । গুগলে কয় যে দেশভেদে কল ৰেকৰ্ডিঙৰ উপলব্ধতা বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে, কিয়নো কিছুমান ঠাইত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা আছে । সেয়েহে এই এপটোত অটোমেটিক ভইচ নোটিফিকেচন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে আইন মানি চলিব পাৰে ।
