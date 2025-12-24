AI ব্যৱহাৰকাৰীলৈ গুগলৰ বৃহৎ উপহাৰ: Google AI Pro আৰু Google One প্লেনত আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই
সীমিত সময়ৰ বাবে নতুন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে AI Pro আৰু Google One ৰ বাৰ্ষিক প্লেনত গুগলে আগবঢ়াইছে বিশেষ ৰেহাই । জানক বিতংকৈ ---
Published : December 24, 2025 at 5:20 PM IST
হায়দৰাবাদ:AI সঁজুলি আৰু ক্লাউড সেৱা প্ৰচুৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাসকলৰ বাবে গুগলে সীমিত সময়ৰ বাবে বিশেষ অফাৰ মুকলি কৰিছে । এই নতুন অফাৰৰ অধীনত কোম্পানীটোৱে গুগল AI Pro বাৰ্ষিক প্লেনৰ মূল্য সম্পূৰ্ণ 50 শতাংশ হ্ৰাস কৰিছে । অৰ্থাৎ প্ৰিমিয়াম AI বৈশিষ্ট্যসমূহ এতিয়া পূৰ্বৰ মূল্যৰ আধা মূল্যত উপলব্ধ, যাৰ ফলত এই প্লেন আনকি গড় ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবেও যথেষ্ট সুলভ হৈ পৰিছে । কিন্তু মনত ৰখা দৰকাৰ যে এই অফাৰ সীমিত সময়ৰ বাবেহে উপলব্ধ ।
গুগলে জেমিনিৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই কথা ঘোষণা কৰিছে । অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত কিছুমান চৰ্ত সংলগ্ন কৰা হৈছে । এই অফাৰ কেৱল নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ বাবেহে, অৰ্থাৎ যিসকলৰ গুগল একাউণ্ট আছে যিয়ে পূৰ্বে কেতিয়াও এই প্লেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেসকলৰ বাবেহে এই অফাৰ উপলব্ধ । তদুপৰি এই ৰেহাই কেৱল নিৰ্বাচিত অঞ্চলতহে উপলব্ধ । বৰ্তমান কোম্পানীটোৱে এই অফাৰ আমেৰিকাত উপলব্ধ কৰিছে । 15 জানুৱাৰীৰ দিনা এই অফাৰৰ ম্যাদ উকলিব । অৱশ্যে গুগলে এই বিশেষ অফাৰ ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব নে নকৰে সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো নিশ্চিত তথ্য পোৱা নাই ।
Another gift before 2026 🎁— G3mini (@GeminiApp) December 23, 2025
For a limited time, new members get from 50% off the Google AI Pro annual plan (auto renews at the subscription price after offer ends).
You'll get higher access to Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro, Deep Research, and 2TB of Cloud Storage. Plus, share…
আমেৰিকাত পূৰ্বে 12 মাহৰ বাবে 199.99 ডলাৰ মূল্যৰ গুগল এআই প্ৰ’ প্লেন এতিয়া 99.99 ডলাৰত উপলব্ধ । কিন্তু মন কৰিবলগীয়া যে অফাৰৰ সময়সীমা শেষ হোৱাৰ পিছত ছাবস্ক্ৰিপচন অটো ৰিনিউ হ’ব আৰু পৰৱৰ্তী বছৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ধন আদায় কৰা হ’ব । যদি ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই প্লেন ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব নিবিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ অটো-পে নিষ্ক্ৰিয় কৰিব লাগিব ।
Google AI Pro প্লেনত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ?
- Gemini 3 Pro AI মডেলৰ হাই লেভেল একচেছ
- নেনো বেনানা প্ৰ’ আৰু ডিপ ৰিচাৰ্চৰ বৈশিষ্ট্য
- Veo 3.1 Fast ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত
- গুগল ৱৰ্কস্পেচ এপত জেমিনি এআইৰ ব্যৱহাৰ
- ড্ৰাইভ, ফটো আৰু জিমেইলত 2TB ক্লাউড সংৰক্ষণ
- Google one ৰ প্লেনতো ৰেহাই
এক সুকীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি গুগলে Google one ৰ বাৰ্ষিক প্লেনত 50 শতাংশ ৰেহাইও আগবঢ়াইছে । বেচিক 100GB প্লেন এতিয়া আধা দামত উপলব্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে 2TB প্ৰিমিয়াম প্লেনৰ মূল্যও যথেষ্ট কম । এই অফাৰ সীমিত সময়ৰ বাবে নতুন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবেও উপলব্ধ হ’ব ।
|প্লেন
|পুৰণি মূল্য (বাৰ্ষিক)
|নতুন মূল্য(বাৰ্ষিক)
|Google One 100GB
|$19.99
|$9.99
|Google One 2TB
|$99.99
|$49.99
সামগ্ৰিকভাৱে, এই অফাৰ যিসকলে এআই সঁজুলি, ক্লাউড ষ্টৰেজ আৰু স্মাৰ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱন আৰু কামত একত্ৰিত কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এক উত্তম চুক্তি । গুগলে এই অফাৰ ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰে নে নকৰে সেয়া হ’ব লক্ষণীয় ।
