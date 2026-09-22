ETV Bharat / technology

গুগলে শিশু নিৰ্যাতন সম্বন্ধীয় সকলো বিষয়ৰ তথ্য পোনপটীয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰিব ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষক

এতিয়াৰে পৰা গুগলে শিশুৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অশ্লীল কণ্টেণ্টৰ ৰিপৰ্ট পোনপটীয়াকৈ ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইমলৈ প্ৰেৰণ কৰিব ৷ যাৰ ফলত শিশুক উদ্ধাৰ কৰা কামত বিলম্ব নহ’ ব।

Google To Report Child Abuse Directly To Indian Authorities, Breaking Global Practice
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 4:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ গুগলে এক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এতিয়া কোম্পানীটোৱে শিশু যৌন নিৰ্যাতনৰ সামগ্ৰী বা শিশুৰ বিৰুদ্ধে অশ্লীল আৰু অনুপযুক্ত বিষয়বস্তুৰ (child sexual abuse material চমুকৈ CSAM) সকলো তথ্য পোনপটীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় চাইবাৰ অপৰাধ বিভাগক দিব ।

পূৰ্বে এই প্ৰতিবেদনসমূহৰ তথ্য প্ৰথমে আমেৰিকাৰ এটা সংস্থা নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ মিছিং এণ্ড এক্সপ্ল’ইটেড চিলড্ৰেন (NCMEC)ক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷ যাৰ ফলত দোষীক বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণত যথেষ্ট পলম হৈছিল ।

Google To Report Child Abuse Directly To Indian Authorities, Breaking Global Practice
গুগলৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰথা ভংগ (ETV Bharat Assam)

যোৱা সপ্তাহত মেটাই এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছিল ৷ মেটাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ যিয়ে শিশু যৌন নিৰ্যাতনৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰতিবেদন পোনপটীয়াকৈ ভাৰতলৈ দাখিল কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল । এতিয়া গুগলেও তেনে কাম কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থা ৰয়টাৰ্ছৰ (Reuters) তথ্য অনুসৰি, ভাৰত চৰকাৰৰ দুগৰাকী বিষয়াই যোৱা কেইটামান সপ্তাহত গুগল আৰু মাইক্ৰ’ছফ্টৰ দৰে কোম্পানীৰ সৈতে কথা পাতে ৷ তেওঁলোকে কয় যে পুৰণি পদ্ধতিৰে কাম কৰাৰ ফলত যথেষ্ট পলম হয় । এটা শিশু বিপদত পৰিলে প্ৰতিটো ঘণ্টা বা প্ৰতিটো ক্ষণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় । এনেধৰণৰ ৰিপ’ৰ্ট প্ৰথমে আমেৰিকালৈ যায় আৰু তাৰ পাছত ভাৰতলৈ উভতি আহে, যাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে তৎকালীন ব্যৱস্থা ল’ব নোৱাৰে ।

গুগলৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই স্পষ্টভাৱে কয়, কোম্পানীটোৱে শিশুৰ বিৰুদ্ধে অশ্লীল কণ্টেণ্ট ধৰা পেলোৱা, প্ৰতিৰোধ কৰা, আঁতৰোৱা আৰু ৰিপৰ্ট কৰাত যথেষ্ট বিনিয়োগ কৰে ।’’তেওঁলোকে বুজাই দিলে যে এই পদক্ষেপ ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে চলি থকা আলোচনাৰ এক অংশ ।

  • পুৰণি ব্যৱস্থাটোৱে কেনেকৈ কাম কৰিছিল ?

বছৰ বছৰ ধৰি মেটা আৰু গুগলৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ টেক কোম্পানীয়ে শিশুৰ বিৰুদ্ধে অশ্লীল কণ্টেণ্ট বা অনুপযুক্ত বিষয়বস্তুৰ প্ৰতিবেদন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বেচৰকাৰী সংস্থা নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ মিছিং এণ্ড এক্সপ্ল’ইটেড চিলড্ৰেনলৈ প্ৰেৰণ কৰি আহিছে । তাৰ পৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেশৰ আৰক্ষীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ভাৰতীয় বিষয়াসকলে কয় যে এই অতিৰিক্ত পদক্ষেপে বহু সময় নষ্ট কৰে ।

ভাৰতত ফেচবুক আৰু ইউটিউব দুয়োটাৰে ব্যৱহাৰকাৰীৰ হিচাবত সৰ্ববৃহৎ বজাৰ আছে । মেটাই ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা কেইবা সপ্তাহ ধৰি বহু হেঁচাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ৷ মাত্ৰ যোৱা সপ্তাহত মেটাৰ CEO মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে শিশুৰ বাবে অপমানজনক বিষয়বস্তু বিয়পোৱাৰ বাবে ক্ষমা খুজিবলগীয়া হৈছিল ।

শিশু যৌন নিৰ্যাতনৰ বিষয়, বিশ্বজুৰি এক উল্লেখযোগ্য আৰু ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা এক সমস্যালৈ পৰিণত হৈছে । ২০২৫ চনত চাইবাৰ টিপলাইনে (CyberTipline) বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ২ কোটি ১৩ লাখতকৈ অধিক প্ৰতিবেদন লাভ কৰিছিল ।

এই চাইবাৰ টিপলাইন হৈছে ইণ্টাৰনেটযোগে শিশুৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যৌন শোষণ আৰু নিৰ্যাতনমূলক কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে অভিযোগ বা তথ্য দাখিল কৰাৰ বাবে এক কেন্দ্ৰীয় অনলাইন ৰিপৰ্টিং ব্যৱস্থা ৷

আমেৰিকা, ইউৰোপীয় সংঘ আৰু আন কেইবাখনো দেশে কোম্পানীসমূহৰ পৰা ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থাৰ দাবী জনাইছে যদিও বেছিভাগ দেশেই এতিয়াও একেটা আমেৰিকাৰ সংস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰে । ভাৰতৰ এই পৰিৱৰ্তন এতিয়া সেই বিশ্বব্যাপী ব্যৱস্থাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : Google Drop Feature: গুগলৰ এণ্ড্ৰইড ড্ৰপত কি কি সুবিধা থাকিব ?

লগতে পঢ়ক : SEMICON India 2026 : যিকোনো ঠাইৰ পৰা শক্তিৰ ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত উপযোগী স্মাৰ্ট বিদ্যুৎ মিটাৰ

লগতে পঢ়ক : শিশু সুৰক্ষাৰ বিষয়সমূহৰ সবিশেষ জনাবলৈ 'মেটা' সন্মত: কোনো আপোচ নহ'ব

লগতে পঢ়ক : এখন ফটো প্ৰস্তুতৰ নামত AI-ক কিমান পানী লাগে ? AI-এ মানুহ হত্যা কৰিব নেকি ?

TAGGED:

অশ্লীল কণ্টেণ্টৰ ৰিপৰ্ট
শিশু যৌন নিৰ্যাতন
যৌন শোষণ আৰু নিৰ্যাতন
গুগল আৰু মেটা
GOOGLE TO REPORT CHILD ABUSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.