Google Chrome ত উপলব্ধ হ’ল Autofill বৈশিষ্ট্য; সহজ হৈ পৰিব বহু কাম
গুগলে Chrome Autofill ত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন কৰিছে ৷ এতিয়াৰে পৰা নাম, ঠিকনা, নথিপত্ৰ আৰু ভ্ৰমণৰ তথ্য স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্ৰ-পত্ৰত পূৰণ কৰা হ’ব ।
Published : December 6, 2025 at 4:15 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজিকালি অনলাইন ফৰ্ম পূৰণ কৰাটো বহুতৰে দৈনন্দিন কামত পৰিণত হৈছে । কেতিয়াবা বেংকৰ ফৰ্ম, কেতিয়াবা অনলাইন শ্বপিং ঠিকনা বা কেতিয়াবা টিকট বুকিং । Google Chrome-এ ইয়াৰ অটোফিল ছিষ্টেমত কিছুমান বৃহৎ আপডেট কৰিছে, যাৰ ফলত আপোনাৰ ফৰ্ম-ফিলিং অভিজ্ঞতাক আগৰ তুলনাত মসৃণ, সহজ আৰু দ্ৰুত কৰি তুলিছে ৷
গুগলে মোবাইল (এণ্ড্ৰইড + আই অ’ এছ) আৰু ডেস্কটপ নামৰ তিনিওটা প্লেটফৰ্মতে ক্ৰ’ম অটোফিলত নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে । এই আপডেটসমূহ ৰোল আউট কৰাৰ লক্ষ্য হৈছে Chrome ক সহজে অভিগমযোগ্য কৰি তোলা আৰু আপোনাৰ আগত সঠিক তথ্য উপস্থাপন কৰা, যাতে আপুনি এনে কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে যিবোৰ কৰিবলৈ পূৰ্বতে ঘণ্টা আৰু মিনিটৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু এতিয়া সময় লাগিব মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমান ৷
Chrome Autofill ৰ নতুনত্ব?
1. আপোনাৰ ব্যক্তিগত তথ্য আপোনাৰ গুগল একাউণ্টৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ অটোফিলত উপলব্ধ
Google Account ৰ পৰা আপোনাৰ তথ্য এতিয়া স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে Chrome ত উপলব্ধ
- নাম
- ইমেইল
- ঘৰৰ ঠিকনা
- কৰ্ম ঠিকনা
আপোনাৰ Google একাউণ্টৰ পৰা, যেতিয়ালৈকে আপুনি Chrome-ত চাইন ইন কৰিছে ৷ এই বৈশিষ্ট্যই Android, iOS আৰু ডেস্কটপত কাম কৰে ।
2. এণ্ড্ৰ’ইডত অটোফিলৰ পৰামৰ্শ এতিয়া স্পষ্ট আৰু পঢ়িবলৈ সহজ
পূৰ্বে এণ্ড্ৰইড কিবৰ্ডৰ ওপৰত দেখা দিয়া অটোফিলৰ পৰামৰ্শবোৰ অলপ সংকুচিত হৈছিল, যাৰ ফলত কেতিয়াবা একে ধৰণৰ নামৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল । এতিয়া গুগলে সেইবোৰ দুটা শাৰীত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি আপোনাৰ যোগাযোগ তালিকাত দুজন "ৰোহিত শৰ্মা" আছে, এজনৰ কৰ্ম ঠিকনা আৰু আনটোৰ ঘৰৰ ঠিকনা, Chrome-এ দুয়োটাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰসংগ দুটা শাৰীত প্ৰদৰ্শন কৰিব যাতে আপুনি সঠিকটো বাছি ল'ব পাৰে ।
3. আন্তৰ্জাতিক ঠিকনা বিন্যাসৰ বাবে উন্নত সমৰ্থন
- গুগলে অটোফিলক স্মাৰ্ট কৰি তুলিছে যাতে ই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঠিকনাৰ ফৰ্মেটসমূহ অধিক সহজে বুজিব পাৰে ।
- মেক্সিকান ঠিকনা, যিবোৰত প্ৰায়ে দুটা ক্ৰছ-ষ্ট্ৰীট থাকে, সেইবোৰো সহজেই পূৰণ কৰিব পাৰি ।
- জাপানত ধ্বনিগত নামৰ সৈতে প্ৰ-পত্ৰৰ বাবেও সমৰ্থন অতি সোনকালে আহি আছে ।
- অৰ্থাৎ গুগল ক্ৰ’মৰ অটোফিল বৈশিষ্ট্যই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ ঠিকনা ফৰ্মেট ভালদৰে বুজিব আৰু যিকোনো ফৰ্ম সঠিকভাৱে পূৰণ কৰিব ।
4. বৰ্ধিত অটোফিল: এতিয়া পাছপ’ৰ্ট আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্সো স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পূৰণ কৰা হ’ব
কিছুদিনৰ আগতে ক্ৰ’মে এনহান্সড অটোফিল নামৰ এটা উন্নত বৈশিষ্ট্য প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল । ইয়াক অন কৰি, আপুনি আপোনাৰ ডেস্কটপত নিম্নলিখিত বস্তুসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পূৰণ কৰিব পাৰিব:
- পাছপ’ৰ্ট নম্বৰ
- ড্ৰাইভিং লাইচেন্স
- ল’য়ালিটি কাৰ্ড নম্বৰ
- আপোনাৰ বাহনৰ তথ্য (VIN, নম্বৰ প্লেট আদি)
এতিয়া এণ্ড্ৰ’ইডেও এই ডাটাছেটটো অধিক উন্নতৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব
5. গুগল ৱালেটৰ পৰা ট্ৰেভেল বুকিংৰ তথ্যও অটোফিলত ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব
এই আপডেট ভ্ৰমণকাৰীৰ বাবে এক বৃহৎ বুষ্ট । যদি আপুনি Google Wallet ত এটা বিমানৰ টিকট সংৰক্ষণ কৰিছে, Chrome-এ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই বিৱৰণসমূহ—বিমানৰ আগমনৰ সময়, দিন আৰু আপুনি অৱতৰণ কৰাৰ সময়—ভাড়া গাড়ী বুকিং, হোটেল চেক-ইন বা অন্য ভ্ৰমণ প্ৰ-পত্ৰত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অটোফিল কৰিব ৷ অৰ্থাৎ আপুনি মাত্ৰ এবাৰহে আপোনাৰ টিকট সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব আৰু গুগলে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সকলোতে অটোফিল বিকল্পত একে ডাটা প্ৰদৰ্শন কৰিব ।
লগতে পঢ়ক