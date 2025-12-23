ETV Bharat / technology

গুগলে ভাৰতত মুকলি কৰিলে এক বিশেষ সেৱা; জৰুৰীকালীন সময়ত সহায়ক হ’ব আপোনাৰ !

ভাৰতত এণ্ড্ৰইড ফোনত গুগলে আৰম্ভ কৰিছে Emergency Location Service । এই সেৱা আৰম্ভ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা ৷ ই কিদৰে আমাৰ সহায়ক হ’ব ---

Emergency Location Service (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 23, 2025 at 5:20 PM IST

হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে গুগলে ঘোষণা কৰে যে ভাৰতত কম্পেটিবল এণ্ড্ৰইড ডিভাইচৰ বাবে ইমাৰ্জেন্সি লোকেশ্যন চাৰ্ভিচ (ELS) মুকলি কৰিছে । অৰ্থাৎ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সন্মুখীন হোৱা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে আৰক্ষী, স্বাস্থ্যসেৱা পেছাদাৰী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোককে ধৰি জৰুৰীকালীন সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলক ফোন বা মেছেজ কৰিব পাৰে আৰু ELS আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ “নিৰ্দিষ্ট স্থান” (precise location) শ্বেয়াৰ কৰিব । এণ্ড্ৰইড ডিভাইচৰ বাবে ELS কাৰ্যকৰী কৰা দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ । ইয়াৰ পূৰ্বে এই বৈশিষ্ট্য এণ্ড্ৰইড 6 আৰু নতুন সংস্কৰণ চলোৱা ডিভাইচসমূহত মুকলি কৰা হৈছিল । কিন্তু ELS সক্ৰিয়কৰণৰ বাবে এখন ৰাজ্যৰ কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকৰ সেৱাৰ সৈতে ইয়াক একত্ৰিত কৰিব লাগিব ।

গুগলৰ ELS সেৱাই কেনেকৈ কাম কৰিব ?

চাৰ্চ জায়ান্টটোৱে কয় যে ভাৰতৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত ELS বৈশিষ্ট্য সক্ৰিয় কৰিছে আৰু বিল্ট-ইন জৰুৰীকালীন সেৱাই এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীসকলক কল বা এছএমএছৰ জৰিয়তে নিজৰ স্থান প্ৰেৰণ কৰাত সহায় কৰিব যাতে জৰুৰীকালীন সেৱা প্ৰদানকাৰী, যেনে আৰক্ষী, চিকিৎসা কৰ্মচাৰী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰে । গুগলে কয় যে এণ্ড্ৰইডত ELS এ ডিভাইচটোৰ জিপিএছ, ৱাই-ফাই আৰু চেলুলাৰ নেটৱৰ্কৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ব্যৱহাৰকাৰীৰ সঠিক অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰে আৰু দাবী কৰে যে ই 50 মিটাৰ পৰ্যন্ত সঠিকতাৰে এজন ব্যক্তিৰ অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে ।

কিন্তু, ELS বৈশিষ্ট্যৰ বাবে স্থানীয় বেতাঁৰ আৰু জৰুৰীকালীন আন্তঃগাঁথনি অপাৰেটৰসকলক একেটাৰ বাবে সমৰ্থন সক্ৰিয় কৰাৰ প্ৰয়োজন । ভাৰতত উত্তৰ প্ৰদেশে এনে কৰা প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, এণ্ড্ৰইড ডিভাইচৰ বাবে এই সেৱা ‘সম্পূৰ্ণৰূপে’ কাৰ্যকৰী কৰিছে । ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষীয়ে পাৰ্ট টেলিকম ছলিউচনৰ সহযোগত জৰুৰীকালীন নম্বৰ 112 ৰ সৈতে ELS সমৰ্থন একত্ৰিত কৰিছে । এইটো এটা বিনামূলীয়া সেৱা যিয়ে এণ্ড্ৰইড ফোনত 112 ডায়েল কৰিলেহে ব্যৱহাৰকাৰীৰ অৱস্থান অনুসৰণ কৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও টেক জায়ান্টটোৱে কয় যে ELS ৰ কাৰ্যক্ষমতা এণ্ড্ৰইড 6.0 আৰু পিছৰ সংস্কৰণ চলোৱা সকলো সামঞ্জস্যপূৰ্ণ ডিভাইচত মুকলি কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰা মতে, আজিলৈকে এণ্ড্ৰইডত ELS এ 2 কোটিতকৈ অধিক কল আৰু এছএমএছ মেছেজৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, যদিও কোনো কল উত্তৰ পোৱাৰ কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে ড্ৰপ কৰা হয় । ELS গুগলৰ মেচিন লাৰ্নিং ভিত্তিক এণ্ড্ৰইড ফিউজড লকেশ্যন প্ৰভাইডাৰৰ দ্বাৰা চালিত ।

গুগলে লগতে কয় যে এই বৈশিষ্ট্য কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ বাবেহে উপলব্ধ আৰু ELS কেতিয়াও টেক জায়ান্টটোৰ সৈতে নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ তথ্য সংগ্ৰহ বা ভাগ-বতৰা নকৰে । সেয়েহে স্থানৰ তথ্য পোনপটীয়াকৈ নিজ নিজ কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

শেহতীয়াকৈ গুগলে এণ্ড্ৰইড ডিভাইচৰ বাবে ইমাৰ্জেন্সি লাইভ ভিডিঅ’ বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত নিজৰ কেমেৰা ফিড কল ​​বা এছএমএছৰ সময়ত ৰেচপণ্ডাৰৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে । কিন্তু জৰুৰীকালীন সেৱা প্ৰদানকাৰীয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক একেখিনিতে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিব লাগিব । সঁহাৰিদাতাই তেওঁলোকৰ শেষৰ পৰা এটা ভিডিঅ’ অনুৰোধ কৰাৰ লগে লগে প্ৰমপ্টটো পৰ্দাত প্ৰদৰ্শিত হয় । এটা টেপৰ সহায়ত এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এটা দৃশ্যমান ফিড গ্ৰহণ আৰু প্ৰদান কৰিব পাৰে ।

