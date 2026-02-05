চলিত মাহতেই আৰম্ভ হ’ব Google pixel 10A ৰ প্ৰি-অৰ্ডাৰ; পোষ্টযোগে ইংগিত দিলে কোম্পানীটোৱে
গুগলে ঘোষণা কৰিছে টিজাৰ ভিডিঅ'ত Pixel 10A ৰ মুকলিৰ দিনৰ লগতে কেমেৰা বৈশিষ্ট্য আৰু ৰং ৷ চলিত মাহতেই ভাৰতত প্ৰি-অৰ্ডাৰ আৰম্ভ হ’ব এই ফোনটোৰ ।
হায়দৰাবাদ: গুগলে Pixel 10A ৰ মুকলিৰ দিন ঘোষণা কৰিছে । বিগত বৰ্ষত এপ্ৰিল মাহত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হৈছিল Pixel 9A ৰ ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আহিব নতুন বাজেট A ছিৰিজ মডেল । কোম্পানীটোৱে নিশ্চিত কৰিছে যে 18 ফেব্ৰুৱাৰীত Pixel 10A প্ৰি-বুকিঙৰ বাবে মুকলি হ’ব । 4 ফেব্ৰুৱাৰীত কোম্পানীটোৱে X আৰু ইউটিউবযোগে পোষ্ট কৰা ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ।
সাধাৰণত সময়তকৈ পূৰ্বে হোৱা আত্মপ্ৰকাশৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে গুগলে নিজৰ কম খৰচী Pixel ডিভাইচৰ লঞ্চ টাইমলাইন ত্বৰান্বিত কৰিছে আৰু ফোনটোক ছেমছাঙৰ গেলাক্সি এছ 26 লাইনআপতকৈ আগুৱাই নিব পাৰে । ভিডিঅ’টোত ডিভাইচটো নীলা-বেঙুনীয়া ৰঙৰ শ্বেডত দেখা গৈছে ।
ডিভাইচটোত ডুৱেল লেন্সৰ সৈতে অনুভূমিক বড়ি আকৃতিৰ কেমেৰা মডিউল থকা দেখা যায়, বাহিৰত ফ্লেছ স্থাপন কৰা হৈছে ।
Pixel 10a মুকলি হ’ব বুলি ইংগিত প্ৰকাশ পোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এই ফোনটো সন্দৰ্ভত বিভিন্ন তথ্যও ফাদিল হৈছে । অফিচিয়েল প্ৰচাৰমূলক ছবি যেন লগা ছবিত এই ডিভাইচটো দেখা গৈছে, যিয়ে মুকলিৰ পূৰ্বে ফোনটোৰ আভাস দিছে । ফাদিল হোৱা ভিজুৱেলসমূহে প্ৰচাৰমূলক ভিডিঅ’টোৰ দৰেই নীলা-বেঙুনীয়া ৰঙৰ ফিনিচিংত হেণ্ডছেটটোও দেখুৱাইছে আৰু গুগলৰ পৰৱৰ্তী বাজেট স্মাৰ্টফোনত আশা কৰা কেইবাটাও হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰ বৈশিষ্ট্যলৈও আঙুলিয়াইছে ।
প্ৰত্যাশিত বৈশিষ্ট্য
X ত Pixel 10a ৰ আঠখন নতুন ফটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ছবিসমূহৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে Pixel 10A নীলা-বেঙুনীয়া ৰঙৰ শ্বেডত আহিব পাৰে । ফাদিল হোৱা সকলোবোৰ ছবিতে নীলা-বেঙুনীয়া ৰঙৰ টোন দেখা গৈছে যিটো যোৱা বছৰ বেছ পিক্সেল 10 ৰ সৈতে প্ৰৱৰ্তিত ‘ইণ্ডিগো’ ৰঙৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে মিল আছে ।
9 To 5 Google ৰ মতে, এইটো অপ্ৰত্যাশিত আছিল, কিয়নো পূৰ্বৰ বাতৰি অনুসৰি ডিভাইচটো অব্চিডিয়ান (ক’লা), ফগ (অফ-হোৱাইট), লেভেণ্ডাৰ (বেঙুনীয়া) আৰু বেৰী (ৰঙা/গোলাপী) ৰঙত মুকলি কৰা হ’ব ।
ছবিসমূহে হাৰ্ডৱেৰ, পানী প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা, ডিছপ্লে আৰু পিক্সেল ইক’চিষ্টেমৰ বৈশিষ্ট্যসমূহো উজ্জ্বল কৰি তুলিছে, আনহাতে কেইটামানত জেমিনি লাইভ আৰু ফোন এপত “হল্ড ফৰ মি” বৈশিষ্ট্যৰ দৰে চফ্টৱেৰ সঁজুলিসমূহো প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । এই সামগ্ৰীয়ে বহুলাংশে ডিভাইচটোক গুগলৰ বাজেট পিক্সেল লাইনআপৰ ভিতৰত এটা মানক উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে উপস্থাপন কৰে ।
প্ৰত্যাশিত মূল্য আৰু উপলব্ধতা
গুগলে Pixel 10 A ৰ মূল্য ঘোষণা কৰা নাই যদিও ইয়াৰ মূল্য 499 মাৰ্কিন ডলাৰ (ভাৰতীয় মূল্য প্ৰায় 42,000 টকা) বুলি চৰ্চা চলিছে । Pixel 9A ৰ দৰেই মূল্য । এই উচ্চ মূল্য কেৱল ইউৰোপতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেয়েহে ভাৰততো একেধৰণৰ মূল্যৰ আশা কৰা হৈছে । 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ফোনটোৰ প্ৰি-অৰ্ডাৰ । আশা কৰা হৈছে যে কমেও দুসপ্তাহৰ পিছত অৰ্থাৎ মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত প্ৰত্যক্ষ বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব ।
